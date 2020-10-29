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Бесконечная ликвидация: как ювелирная сеть Sunlight заработала миллиарды на дешевых бриллиантах

Бесконечная ликвидация: как ювелирная сеть Sunlight заработала миллиарды на дешевых бриллиантах (7 фото)

Автор:
29 октября 2020 09:16
Сообщество : Истории
Метки: Sunlight   интересно   магазин   факты   фото   ювелирные украшения   
1208
7
Сеть Sunlight в свое время совершила революцию на ювелирном рынке, продавая подвески с бриллиантами за несколько тысяч рублей и раздавая украшения на кассах продуктовых магазинов. Но зашла в маркетинговых экспериментах слишком далеко: из-за рекламы о «распродажах за бесценок» и ликвидации сети, которая не наступает уже который год, компания стала интернет-мемом.
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Метки: Sunlight   интересно   магазин   факты   фото   ювелирные украшения   
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11  комментариев
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17k
BillyBonzz Час назад
Да в любой, абсолютно любой ювелирный если зайти, там тоже всегда вечная "скидка 70% на изделия с бриллиантами" при том что где нибудь в европе или в ОАЭ такое изделие (я имею в виду подобное по весу и пробе золота и каратности и чистоты бриллиантов) можно купить раза в три дешевле, чем у нас предлагают со скидкой 70%. Это русский бизнес, а он бессмысленен и беспощаден. Если во всем мире зарабатывают на низкой наценке и за счет количества проданного, то наши торгаши ювелиркой готовы месяцами сидеть без продаж с наценкой в 100К% на свою ювелирку, в ожидании лоха-покупателя, который купив у них одно изделие сразу оплатит продавцам все их издержки и расходы.
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5k
Владимир 2 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Mellivora 5 минут назад
И что? Обыкновенный маркетинг.
У нас тоже окончательные и бесповоротные распродажи и ликвидации всяких таможенных складов и конфискатов по бросовым ценам.
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2k
Феликс Дзержинский 20 минут назад
Молодцы, продают медь и разные сплавы по цене золота.
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4k
Александр Иванов Полчаса назад
Не разбираюсь в драгоценностях, но часы как раз сейчас, при распродаже стали стоить у них именно столько, сколько и должны. В этом я разбираюсь, можете покупать, как минимум не переплатите.
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16k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Ходят слухи что как только закроются санлайт и дом-2, выйдет Half-Life 3
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10k
Сергей Ватаку Накомоде 20 минут назад
И Сталкер2
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1k
AmberFox 45 минут назад
Текста много, не читал. Но Асса из ютуб канала "Все работы хороши", на прошлой недели об этом рассказывал.
Подозреваю, что текст взят у него или переделан.

Автору минус.
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5k
АлександрЧестный Час назад
У нас когда (может лет 12 назад) так магазин LG закрывался. Года три закрывался.
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workmen77 АлександрЧестный 48 минут назад
Это как последний тур Пугачевой, Аллегровой и т.д.
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