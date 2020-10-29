Бесконечная ликвидация: как ювелирная сеть Sunlight заработала миллиарды на дешевых бриллиантах

В 2011 году, когда франчайзинг только стартовал, выручка основного юрлица, отвечающего за работу с партнерскими точками, «Оникс-Холдинга» составила 2,9 млрд рублей, прибыль — около 6 млн рублей, а в 2014-м — уже 6 млрд рублей и 89 млн рублей соответственно, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Грибняков комментировать финансовые показатели компании отказывается. В беседе с РБК совладелец Sunlight Алексей Коновалов, впрочем, говорил, что выручка компании в 2014 году была «немного больше»: группа «Оникс», по его словам, работала через несколько юрлиц. По оценке Эдуарда Уткина из «Гильдии ювелиров России», в 2014 году выручка Sunlight могла достигать 9-10 млрд рублей.



Однако из-за падения спроса на фоне резкого ослабления рубля в конце 2014 — начале 2015 года и снижения доходов россиян «дела пошли на убыль», считает Уткин. Число магазинов сети к концу 2014 года сократилось с 277 до 258, а в 2016-м — до 211, 40 франчайзинговых точек в кризисный год сеть перевела под собственное управление, говорится в отчете «РБК.Исследования рынков». Выручка «Оникс-Холдинга» (который после сворачивания франчайзинга, судя по всему, занялся поставками в собственные магазины сети), по данным СПАРК, упала сначала до 3,6 млрд рублей в 2015-м, а потом до 1,7 млрд рублей в 2016-м. Прибыль: 85 и 45 млн рублей соответственно. Сохранить прибыль при резком падении выручки удалось благодаря переносу производства из Китая и Гонконга в Кострому: из-за скачка курса доллара российское производство стало втрое дешевле, считает Уткин. Сегодня, по словам Грибнякова, изделия российского производства занимают 80% от всех реализуемых товаров компании Sunlight. В числе партнерских заводов он называет «Аквамарин», «Алькор», «Красцветмет», Efremov и «Адамант».



«Sunlight все равно будет использовать эту рекламу, для него 500 000 рублей штрафа — пшик»



В это же время к Sunlight появились претензии со стороны ФНС. В конце 2016 года служба доначислила «Оникс-Холдингу» около 730 млн рублей НДС и налога на прибыль с пени и штрафами. В 2017 году компания попыталась оспорить решение ФНС в Арбитражном суде города Москвы, но тот встал на сторону налоговой службы.



Сеть признали уклонявшейся от уплаты налогов: по данным Арбитражного суда города Москвы, компания приобретала ювелирную продукцию у подконтрольных ей же ООО «Брил» и ООО «Стик», которые в свою очередь заказывали украшения у контрактных производств в Китае и Гонконге. Мария Кукла, партнер юрфирмы FTL Advisers, поясняет, что схема работала следующим образом: компании-посредники «Брил» и «Стик» покупали украшения у производителей, затем делали наценку в размере более 50% и продавали товар по уже завышенной цене «Оникс-Холдингу», следует из решения арбитражного суда. Полученную от этой схемы прибыль «Брил» и «Стик» переводили в пользу фирм-однодневок по договорам на предпродажную подготовку изделий, которая реально не производилась. В «однодневках» и оседала основная прибыль от операций, что позволяло сети уходить от уплаты НДС и налога на прибыль в полном размере, поясняет Кукла решение столичного арбитража. «Налоги были доначислены ООО «Оникс-Холлинг», так как «Брил» и «Стик» не являлись самостоятельными экономическими субъектами, а являлись частью группы с ООО «Оникс-Холдинг». В данном случае налог был пересчитан методом «налоговой реконструкции» — доначислен на сумму сэкономленных налоговых платежей», добавляет юрист.



Юрист Sunlight Людмила Корнева ответила на запрос Forbes, что сотрудники, которые принимали участие в проверке, в компании уже не работают, поэтому комментировать вопрос сеть не может.



С 2009 года компания начала выпускать шармы – небольшие бусины-подвески, которые нанизываются на браслеты.



В 2017 году доходы «Оникс-Холдинга» сокращаются еще сильнее: выручка юрлица, по данным СПАРК, составила около 685 млн рублей, прибыль — 8,2 млн рублей. Еще 696,6 млн рублей выручки и 5,6 млн рублей прибыли принесло новое юрлицо ООО «Солнечный свет», на 100% принадлежащее Грибнякову с 2016 года (это юрлицо фигурирует в политике конфиденциальности на сайте компании, а также позднее будет фигурировать в документах ФАС, относящихся к бренду). Однако говорить о резком торможении бизнеса едва ли можно. В претензиях ФАС от июля 2020 года к Sunlight упоминается еще одна структура — ООО «УК Ритейл Парк», которое, согласно СПАРК, управляет 18 другими юрлицами, связанными с ювелирной деятельностью. Оно же фигурирует в отчете «Розничные сети по продаже ювелирных изделий 2018», подготовленном «РБК.Исследование рынков», как основная структура сети. В 2014 году оборот компаний, находящихся под управлением «УК Ритейл Парк», составил 2,5 млрд рублей, в 2015-м — 4,1 млрд рублей, в 2016-м — 5,9 млрд рублей, в 2017-м — 8,9 млрд рублей. Прибыль от продаж в 2014 году составила 123,2 млн рублей, в 2015-м — около 839 млн рублей, в 2016-м — 2,17 млрд рублей. В 2017-м, когда произошло доначисление налогов, прибыль структуры сократилась до 566 млн рублей. Грибняков отказался разговаривать об «УК Ритейл Парк».



Период после претензий ФНС он назвал «тяжелым временем», но падение оборотов комментировать не стал. «Есть руководители, которые занимаются финансовыми вопросами, и есть руководители, которые занимаются продуктом и его продвижением. Я отношусь ко вторым — в финансы я не вовлечен», — объяснил свою позицию Грибняков. Но добавил, что, чтобы рассчитаться с пени и штрафами, компании пришлось брать кредиты.