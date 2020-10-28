Самые дорогие кухни в мире - ТОП 3

Хенрик Отто, дизайнер этого произведения кухонного искусства, сказал, что его целевой рынок это супер богатые люди, которые проводят свой отпуск в Карибском море на собственном острове и летят туда на собственном частном самолете. Они являются теми, кто будет покупать только лучшее на рынке и которые, вероятно, не будет даже использовать его так как у них есть свой собственный шеф-повар, чтобы готовить. При этом представьте себе что вы обладаете кухней которой позавидует даже ресторан награждённый звёздами Мишлен. И если хозяину данной кухни захочется приготовить говядину при 68 градусах в течении 72 часов, то эта кухня позволит это сделать.