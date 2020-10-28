Самые дорогие кухни в мире - ТОП 3

Каждая из этих кухонь является произведением дизайнерского искусства и вмещают в себя не только самые дорогие материалы, но и самые передовые разработки в области кухонной техники. И естественно огромная переплата за эксклюзив.
3-е место. Electrolux Grand Cuisine - профессиональная кухня за 380 000 долларов, стала результатом совместной работы компании Electrolux и производителя элитной кухонной мебели Poggenpohl
Хенрик Отто, дизайнер этого произведения кухонного искусства, сказал, что его целевой рынок это супер богатые люди, которые проводят свой отпуск в Карибском море на собственном острове и летят туда на собственном частном самолете. Они являются теми, кто будет покупать только лучшее на рынке и которые, вероятно, не будет даже использовать его так как у них есть свой собственный шеф-повар, чтобы готовить. При этом представьте себе что вы обладаете кухней которой позавидует даже ресторан награждённый звёздами Мишлен. И если хозяину данной кухни захочется приготовить говядину при 68 градусах в течении 72 часов, то эта кухня позволит это сделать.
2-е место. Colosseo Oro за 465 000 долларов
Эта кухня выпущена всего в 10 экземплярах и является результатом труда Лондонской дизайн студии Marazzi Design. Среди материалов отделки кухни вы можете увидеть 24 - каратное золото, натуральную кожу, венецианское стекло и кристалы Сваровски. Так же при проектировании кухни была использована самая современная техника преиальных марок и дизайнерская сантехника выпущенная в единичных экземплярах исключительно под эту кухню.
1-е место. Fiore di Cristallo за 1 600 000 долларов
Эта кухня была разработана в Лондоне известным дизайнером Claudio Celiberti, лист ожидания которого составляет более 8-ми месяцев. Эта, самая дорогая кухня в мире была спроектированна специально для знаменитого шеф повара Aldo Zilli. Кухня имеет кристаллическую рабочую поверхность и твердые медные стены, вместе с хрустальной люстрой из Swarovski, которая стоит 42000 долларов. Хрустальный остров из Муранского стекла, стоит почти 59000 долларов. Дверные ручки на всех 27-ми шкафах выполнены по индивидуальному заказу из чистейшего хрусталя. Сантехника выполнена для этой кухни известным дизайнером Philip Starck. И всё это дополняет бытовая техника высочайшего класса от немецкого производителя премиум класса Gaggenau.
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Я бы больше понял слово "функциональная".
Дороговизна (денежная) определяется ценой вваленой в неё драгкамнями и драгметаллами...
Если я правильно понял, то, зайдя в обычную стандартную однушку в любом доме, взяв стандартную кухню в 9 квадратов, вынеся с неё всё, застелив пол пятисантиметровыми листами чистого золота, поменяв деревянные окна на алмазные , повесив шкафчики из (придумать), раковину (придумать), обтянув стены кожей жопы гамадрила, пойманного на заре 32 декабря на северном полюсе, а потолок шкурой белого медведя в 7м поколении выросшего на экваторе обязательно между 300м и 400м километрами амазонского леса, поставив буржуйку из чистейшего гималайского мрамора и тандыр из цельного кристала сваровски, ТО
стопудов получу кухню, которая на 0 месте в этом топе по дороговизне.
И мишленовскому ресторану не то, что не снилось, а и в голову не пришло бы её использовать..))
Ладно бы, девайсы умные какие по цене, типа пришёл с работы, дверь на кухню приоткрыл, бросил туда пакет с продуктами, и пошел переодеваться..)), через десять минут, приходишь на кухню, а там всё уже за тебя сделано, и стол накрыт..))
ЗЫ. У кого уже есть такой девайс универсальный "жена" называется, то, считайте, половину умной кухни уже имеете..))