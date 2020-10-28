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Самые дорогие кухни в мире - ТОП 3

Самые дорогие кухни в мире - ТОП 3 (3 фото)

Автор:
28 октября 2020 09:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   дорого   интересно   кухня   факты   фото   
579
3
Каждая из этих кухонь является произведением дизайнерского искусства и вмещают в себя не только самые дорогие материалы, но и самые передовые разработки в области кухонной техники. И естественно огромная переплата за эксклюзив.

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Метки: в мире   дорого   интересно   кухня   факты   фото   
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Vitamin 2 часа назад
Как то на мой взгляд некорректно в таких моделях как кухни, туалеты, (да и масса всего) оценивать словом "дорогая".
Я бы больше понял слово "функциональная".
Дороговизна (денежная) определяется ценой вваленой в неё драгкамнями и драгметаллами...
Если я правильно понял, то, зайдя в обычную стандартную однушку в любом доме, взяв стандартную кухню в 9 квадратов, вынеся с неё всё, застелив пол пятисантиметровыми листами чистого золота, поменяв деревянные окна на алмазные , повесив шкафчики из (придумать), раковину (придумать), обтянув стены кожей жопы гамадрила, пойманного на заре 32 декабря на северном полюсе, а потолок шкурой белого медведя в 7м поколении выросшего на экваторе обязательно между 300м и 400м километрами амазонского леса, поставив буржуйку из чистейшего гималайского мрамора и тандыр из цельного кристала сваровски, ТО
стопудов получу кухню, которая на 0 месте в этом топе по дороговизне.
И мишленовскому ресторану не то, что не снилось, а и в голову не пришло бы её использовать..))
Ладно бы, девайсы умные какие по цене, типа пришёл с работы, дверь на кухню приоткрыл, бросил туда пакет с продуктами, и пошел переодеваться..)), через десять минут, приходишь на кухню, а там всё уже за тебя сделано, и стол накрыт..))
ЗЫ. У кого уже есть такой девайс универсальный "жена" называется, то, считайте, половину умной кухни уже имеете..))
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4k
Дмитрий 13 минут назад
Х*****ня. Я могу у себя посреди кухни впаять бриллиантище в стол, где-то между масленицей и вечным пятном от вылитого соуса. Тогда моя кухня будет самой дорогой?)))))
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