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Роман, придуманный во сне: реальная история доктора Джекила и мистера Хайда

Роман, придуманный во сне: реальная история доктора Джекила и мистера Хайда (3 фото)

Автор:
29 октября 2020 10:42
Сообщество : Истории
Метки: Реальная история   доктор Джекил   интересно   роман   сон   факты   фото   
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Наследник внушительного состояния, талантливый ремесленник и лидер банды, вселившей ужас в сердца богатейших жителей Эдинбурга. Все это — об одном человеке, вдохновившем Стивенсона на написание «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда». Forbes рассказывает его реальную историю.

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Метки: Реальная история   доктор Джекил   интересно   роман   сон   факты   фото   
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