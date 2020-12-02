83-летний пенсионер угодил в тюрьму за громкую музыку и там скончался

Пенсионер по имени Ян Трейнер, живший недалеко от Ливерпуля, в последние годы неоднократно попадал за решетку. А всё из-за своего пристрастия к классической музыке. Дедушка часть слишком громко включал радио Classic FM...
Год назад сосед Трейнера вызвал полицию и пожаловался на шум. Стражи порядка посетили дом пенсионера, после чего его вызвали в суд.
Приговор гласил: ему запрещается воспроизводить - с 9 утра до 10 вечера - «любой звук с громкостью выше нормального уровня разговора», то есть выше 65 децибел. В феврале 2020 судья на основании жалоб соседа на громкую музыку в течение нескольких лет приговорил Трейнера к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в 722 фунта стерлингов (59,6 тысячи рублей).
Приговор гласил: ему запрещается воспроизводить - с 9 утра до 10 вечера - «любой звук с громкостью выше нормального уровня разговора», то есть выше 65 децибел. В феврале 2020 судья на основании жалоб соседа на громкую музыку в течение нескольких лет приговорил Трейнера к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в 722 фунта стерлингов (59,6 тысячи рублей).
Однако осенью, несмотря на то, что только отбыл наказание по тому же поводу, 83-летний британец продолжил громко включать любимое радио. И вскоре он был возвращен под стражу.
Его последний срок завершился кончиной в тюремной больнице.
Его последний срок завершился кончиной в тюремной больнице.
На суде было озвучено, что во время ареста за нарушение условий запретительного судебного приказа Трейнер сказал офицеру: «Мне нравится слушать музыку на таком уровне громкости».
А еще стало известно что Трейнер страдал от сильной простуды и не слышал одним ухом. И он не мог пользоваться наушниками из-за того, что принимал стероиды по состоянию здоровья...
А еще стало известно что Трейнер страдал от сильной простуды и не слышал одним ухом. И он не мог пользоваться наушниками из-за того, что принимал стероиды по состоянию здоровья...
Известие о смерти осужденного пенсионера было встречено с возмущением по всему Ливерпулю.
- Этому бедному человеку нужно было вылечить уши, раз уж выяснилось, почему он продолжал нарушать выдвинутые ему условия!
- Абсолютно позорно заключать в тюрьму пенсионера за то, что он громко включает радио, поскольку он глухой. Вы должны сгореть от стыда... Конечно, ему следовало помочь, а не сажать в тюрьму.
- Какой позор! Бедный человек, вероятно, просто переживал под музыку свои воспоминания. Настоящие преступники тем временем бродят на свободе...
Однако некоторые сочли, что у суда не было другого варианта, кроме как заключить Трейнера в тюрьму.
- Тот факт, что ему было 83 года, не освобождает от соблюдения законов. Он был рецидивистом и постоянно игнорировал суды и полицию. Люди не обязаны терпеть музыку, ревущую рядом с ними день и ночь, и отмахиваться от нее...
- Это произошло не только на днях, а продолжалось годами, и он не старался что-то изменить!
- Да, это печально, что дедушка умер, но решение было в его руках, а он отказался...
- Этому бедному человеку нужно было вылечить уши, раз уж выяснилось, почему он продолжал нарушать выдвинутые ему условия!
- Абсолютно позорно заключать в тюрьму пенсионера за то, что он громко включает радио, поскольку он глухой. Вы должны сгореть от стыда... Конечно, ему следовало помочь, а не сажать в тюрьму.
- Какой позор! Бедный человек, вероятно, просто переживал под музыку свои воспоминания. Настоящие преступники тем временем бродят на свободе...
Однако некоторые сочли, что у суда не было другого варианта, кроме как заключить Трейнера в тюрьму.
- Тот факт, что ему было 83 года, не освобождает от соблюдения законов. Он был рецидивистом и постоянно игнорировал суды и полицию. Люди не обязаны терпеть музыку, ревущую рядом с ними день и ночь, и отмахиваться от нее...
- Это произошло не только на днях, а продолжалось годами, и он не старался что-то изменить!
- Да, это печально, что дедушка умер, но решение было в его руках, а он отказался...
Источник: — переведено специально для fishki.net
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У меня такая 2 этажами ниже живет-24 на 7 ТВ на полную громкость уже год и посрать на всех-ей так удобно
Кто тут рассуждал о "священном праве собственности на Западе"?
чуток не понял. если не может или не хочет пользоваться наушниками-тогда его проблема,а не соседей-они правы.
Одни подонки с их законами дорвались к кормушке! Путин должен уйти))