FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1586 постов • 698 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни 
83-летний пенсионер угодил в тюрьму за громкую музыку и там скончался

83-летний пенсионер угодил в тюрьму за громкую музыку и там скончался (4 фото)

Автор:
02 декабря 2020 19:50
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Тюрьма   британия   возраст   жизнь   музыка   радио   смерть   суд   
3877
4
Пенсионер по имени Ян Трейнер, живший недалеко от Ливерпуля, в последние годы неоднократно попадал за решетку. А всё из-за своего пристрастия к классической музыке. Дедушка часть слишком громко включал радио Classic FM...

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Тюрьма   британия   возраст   жизнь   музыка   радио   смерть   суд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
28
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
134
vova old 2 часа назад
а то что дело о гормкой музыке судом принимается к рассмотрению никого не удивляет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alex Djeff vova old 2 часа назад
Судом принимаются решения о нарушении общественного порядка и правил совместного проживания. Жаль дедулю, но и людей за стенкой понять можно, тем более, что это продолжалось годами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
122
aa aa Полчаса назад
Не могли деду звукоизоляцию в одной из комнат сделать?!.. очень не красиво получилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83
Миша 41 минуту назад
У мення под домом мотоциклы тарахтят 24/7. Можно их всех посадить? Или пристрелить. Дедушка классику слушал громко по радио, могли потерпеть козлы, сколько там ему оставалось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
374
Graf Otodrakula Миша 23 минуты назад
нет проблем,сердобольный-чтоб у тебя всю жизнь в соседях такие "сколько там ему оставалось" жили По другому запоешь
У меня такая 2 этажами ниже живет-24 на 7 ТВ на полную громкость уже год и посрать на всех-ей так удобно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Васильевна 55 минут назад
В тему громкой музыки... Я уже полгода жила на съемной квартире, как однажды встретила в подъезде бабушку-соседку, чья квартира была у меня за стенкой. Она у меня спросила, не мешает ли она мне, когда смотрит телевизор. Я удивилась, так как с ее стороны вообще никогда ничего не слышала. Сказала ей, что нет, не мешает. В тот же вечер я до часу ночи слушала концерт Киркорова из-за стенки. И уже было неловко сказать ей, что теперь мешает. Но, слава богу, такие эпизоды хоть и были периодически, но не ежедневно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
209
Атомный Крот Час назад
Вот так вот. В собственном доме нельзя слушать музыку.

Кто тут рассуждал о "священном праве собственности на Западе"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58
Adil Dzhalilov Атомный Крот 39 минут назад
собственность твоя никуда не денется на Западе, но если ты нарушаешь права и свободы других то тут уже придется отвечать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Bridge 2 часа назад
Сдается мне, что у дедушки деменция была в разгаре. Не в ту больницу отправили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Рафаэль 2 часа назад
вы шо тут оборзели!!? плохие новости постить о матери демократии! - смотри афтор под санкции угодишь, о британии либо хорошо либо ничего понял!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
949
Herr Mannelig Рафаэль 2 часа назад
Либо хорошо либо ничего? Она уже того...?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vadim Рафаэль Час назад
А что в новости плохого? То что старого нарушителя общественного порядка в тюрьму упекли, а не как у нас какая-нибудь сумасшедшая бабка терроризирует всех соседей, а полиция руками разводит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
GrafOrlov 2 часа назад
Не понял, как стероиды влияют на возможность использовать наушники
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Вася 2 часа назад
у меня сосед алкаш был, врубал радио ночью на всю катушку, любую станцию, похер что играло.. и спал тридварас.. менты приезжали, ему похер, не открывал и скорее даже не слышал. я заколебался ему пробки выкручивать. Сменил квартиру в итоге
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
410
qwer Вася 53 минуты назад
У меня точно такой же сосед был, пока от синьки не отправился на тот свет, так я просто автоматы на лестничной клетке ему вырубал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
573
Nane First NameLast 2 часа назад
Я думаю, что соседи перекрестились.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Караганда 2 часа назад
И он не мог пользоваться наушниками из-за того, что принимал стероиды по состоянию здоровья...

чуток не понял.
если не может или не хочет пользоваться наушниками-тогда его проблема,а не соседей-они правы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SuperTroll 2 часа назад
Если бы у нас было такое законодательство, то шизанутые бабки которые на всю катушку телек врубают до 2 ночи, 10 раз бы подумали. У нас право на покой и тишину в собственном доме, не защищено ни как.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER 2 часа назад
Ужасный беспредел властей!
Одни подонки с их законами дорвались к кормушке! Путин должен уйти))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
4k
Vadim Herr Mannelig Час назад
Она тут совсем мимо кассы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
949
Herr Mannelig Vadim Час назад
А как же потролить борцунов с режимом? Они ж даже в теме про тропических бабочек втыкают подобное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Григорий Albert GER Час назад
Согласись, не ожидал, что люди НАСТОЛЬКО просты?
Согласись, не ожидал, что люди НАСТОЛЬКО просты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER Herr Mannelig 39 минут назад
Это не шутка, а грубый стёб над дебилоидами в каждой хрени такое запихивающими)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER Григорий 39 минут назад
Да, некоторые удивили))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео) Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео) Условия содержания заключённых в разных странах мира Условия содержания заключённых в разных странах мира О чём думают люди, оказавшиеся на пороге смерти О чём думают люди, оказавшиеся на пороге смерти Умерла кошка, жившая в соборе Святой Софии Умерла кошка, жившая в соборе Святой Софии В Ростовской области осудили лжеадвоката, отсидевшего за другого в СИЗО из-за карточного долга В Ростовской области осудили лжеадвоката, отсидевшего за другого в СИЗО из-за карточного долга ФСБ показала кадры обысков у бывшего челябинского мэра-взяточника ФСБ показала кадры обысков у бывшего челябинского мэра-взяточника
Belka_16

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

159848



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Кубинский спасатель ценой своей жизни спас четырех русских туристов
0
167
Кубинский спасатель ценой своей жизни спас четырех русских туристов
Убойный черный юмор, за который могут попросить пояснить
8
24
Убойный черный юмор, за который могут попросить пояснить
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Коленопреклоненная команда «Челси»: искреннее или вынужденное выступление против расизма?
0
22
Коленопреклоненная команда «Челси»: искреннее или вынужденное выступление против расизма?
Автовсячина
0
2
Автовсячина
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео)
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда друзей позвали домой и ты призываешь себе новых
0
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#подборка#разное#забавно#автомир#звезды#смешно#СССР
#юмор#россия#животные#еда#авария#знаменитости#авто авария#сша#готовка#абсурд
#интересно#история#интересное#кино#дтп#люди#автомобили#позитив#дети#актер

На что жалуетесь?

Вернуться