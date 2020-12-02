83-летний пенсионер угодил в тюрьму за громкую музыку и там скончался

Известие о смерти осужденного пенсионера было встречено с возмущением по всему Ливерпулю.



- Этому бедному человеку нужно было вылечить уши, раз уж выяснилось, почему он продолжал нарушать выдвинутые ему условия!



- Абсолютно позорно заключать в тюрьму пенсионера за то, что он громко включает радио, поскольку он глухой. Вы должны сгореть от стыда... Конечно, ему следовало помочь, а не сажать в тюрьму.



- Какой позор! Бедный человек, вероятно, просто переживал под музыку свои воспоминания. Настоящие преступники тем временем бродят на свободе...



Однако некоторые сочли, что у суда не было другого варианта, кроме как заключить Трейнера в тюрьму.



- Тот факт, что ему было 83 года, не освобождает от соблюдения законов. Он был рецидивистом и постоянно игнорировал суды и полицию. Люди не обязаны терпеть музыку, ревущую рядом с ними день и ночь, и отмахиваться от нее...



- Это произошло не только на днях, а продолжалось годами, и он не старался что-то изменить!



- Да, это печально, что дедушка умер, но решение было в его руках, а он отказался...