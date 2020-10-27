Пост самого одинокого человека на свете. А как вы справляетесь с этим чувством?

Огромное количество людей на планете одиноки. Нет любимого человека, понимающих родственников и друзей - все это частенько накрывает с головой. Что делать в данной ситуации, если уже завел кота, но и это не помогло?

0

1. В этом посте будет много юмора и иронии. Но одиночки знают, что смешного здесь мало 0 Источник:

×

2. Тот случай, когда даже Симпсоны бессильны 0 Источник:

3. Спасибо Гугл, к тебе больше нет вопросов 0 Источник:

4. Одинокие девушки и их ситуации 0 Источник:

5. 0 Источник:

6. Тот случай, когда не спасает даже факт наличия кота 0

7. 0 Источник:

8. Сильные и независимые, ведь так проходят ваши вечера? 0 Источник:

9. Девушки, поговаривают, что выход есть 0 Источник:

10. Народная мудрость 0 Источник:

11. Люди, которые придумывают коллективные игры - бездушные твари 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. Заметили, что чем дальше мы продвигаемся по посту, тем становится все грустнее 0 Источник:

14. 0 Источник:

15. Когда все вокруг напоминает тебе об одиночестве 0 Источник:

16. 0 Источник:

17. А какие еще ассоциации приходят вам в голову? 0 Источник: