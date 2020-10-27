Пост самого одинокого человека на свете. А как вы справляетесь с этим чувством?

Огромное количество людей на планете одиноки. Нет любимого человека, понимающих родственников и друзей - все это частенько накрывает с головой. Что делать в данной ситуации, если уже завел кота, но и это не помогло?
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Метки: ирония одиночество отношения смех шутка юмор.прикол
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