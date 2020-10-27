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Пост самого одинокого человека на свете. А как вы справляетесь с этим чувством?

Пост самого одинокого человека на свете. А как вы справляетесь с этим чувством? (19 фото)

Автор:
27 октября 2020 18:15
Сообщество : Юмор
Метки: ирония   одиночество   отношения   смех   шутка   юмор.прикол   
4489
19
Огромное количество людей на планете одиноки. Нет любимого человека, понимающих родственников и друзей - все это частенько накрывает с головой. Что делать в данной ситуации, если уже завел кота, но и это не помогло?
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Метки: ирония   одиночество   отношения   смех   шутка   юмор.прикол   
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25  комментариев
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17k
BillyBonzz 2 часа назад
Одиночество - это когда некому забрать тебя из морга. Все остальное это лишь временное уединение, которое с годами начинаешь ценить.
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10k
Masteruvelir Полминуты назад
И как такое могло произойти!
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7k
alex9845 Минуту назад
Одиночество трудно в молодости,лет так до 30, а потом уже как то и не надо. Или как говорил мой учитель литературы,очень интересный и начитанный человек, скучно бывает только скучному человеку.
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1k
Кер Реев 6 минут назад
Комментарий к фото
Она единственная в кофте. Думаю - виновата кофта...
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150k
Vasga 7 минут назад
у ХЗ есть отличная песня на эту тему
Ссылка youtu.be

видео 2 минуты
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1k
Кер Реев 9 минут назад
Комментарий к фото
А ведь верно...
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2k
x3matic 23 минуты назад
Я жил один несколько лет.Сначала так себе,потом когда начал появлятся заработок,свое жилье,машины и т.д.стало кайфово.А вот когда женился,привычка жить для себя дала о себе знать.Не живите в одиночестве,плохо это.Потом из этого одиночества очень трудно выйдти.Годы потратите.Не живите в одиночестве.Сейчас у меня жена и трое ребятишик.Жизнь повернула в другую сторону.И в эта сторона мне очень нравиться.
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4
Олег x3matic 6 минут назад
Добра! Молодец!
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−37
Lopux 24 минуты назад
если честно одиночество достало..
37 лет (
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9k
she= عليه Lopux 8 минут назад
Хуже одиночество вдвоем
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2k
Сергей Полчаса назад
В квартире свет только в холодильнике, но надежда еще жива.
В квартире свет только в холодильнике, но надежда еще жива.
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27k
parallax Сергей 18 минут назад
Расстрою тебя. В холодильнике света тоже нет, автомат выключен.
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2k
Сергей parallax 11 минут назад
Значит холодильника пока тоже нет, кредит пока не одобрили, но всё уже готово))))
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2k
Сергей Полчаса назад
Пока в квартире свет только в холодильнике. Но всё еще впереди...
Пока в квартире свет только в холодильнике. Но всё еще впереди...
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4k
Letar Час назад
Потому что в прошлом веке не было столько возможностей для развлекух в одиночестве, вот люди и кучковались. А сейчас это зачем? Даже со знакомыми проще не встретиться, а пообщаться онлайн...
Потому что в прошлом веке не было столько возможностей для развлекух в одиночестве, вот люди и кучковались. А сейчас это зачем? Даже со знакомыми проще не встретиться, а пообщаться онлайн...
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6k
dikijjim Letar 58 минут назад
а за частую,просто нахер,таких знакомых)
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43k
noName Час назад
Комментарий к фото
Бокала два и я почему то уверен, что кошак винишко не бухает...
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130
.. 2 часа назад
возле останкинского пруда
возле останкинского пруда
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10k
wilddewill .. Полчаса назад
Для тех кто собрался топиться. Посидеть на дорожку так сказать)
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130
.. wilddewill 11 минут назад
на самом деле классно придумано, сидишь себе один никто не мешает и не подсядет какая нибудь вонючка)
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1k
5010_BIRD 2 часа назад
Хотел показать этот смешной пост друзьям, но...
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