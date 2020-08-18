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Ошибки парней на первых свиданиях, которые привели к краху

Ошибки парней на первых свиданиях, которые привели к краху (19 фото)

Автор:
18 августа 2020 16:31
Сообщество : Юмор
Метки: отношения   первое свидание   пост   прикол   свидание   смех   твиттер   юмор   
5182
19
Ситуации, описанные в данном посте, не выдуманы из головы, а рассказаны самыми настоящими женщинами и от первого лица. Встречайте, ТОП отвратительных историй с первых свиданий, о которых даже вспоминать стыдно.

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Метки: отношения   первое свидание   пост   прикол   свидание   смех   твиттер   юмор   
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18  комментариев
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7k
Клёст 2 часа назад
Может это всё истории про одного и того же ,,кавалера,,?
Просто даже как-то страшно поверить что таких дохрена..)))
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32k
jonnyD 54 минуты назад
Ждите , ждите , дождетесь ...
Ждите , ждите , дождетесь ...
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15k
бат св 56 минут назад
Из заявления потерпевшей: "я познакомилась с ним вчера в парке, потом мы пошли к нему домой, потом мы пили вино, потом он играл на гитаре, потом мы пили ещё вино, а потом он сказал "раздевася" и глаза у него были такие страшные, я вынуждена была раздеться и он меня изнасиловал, при этом я была сверху, прошу принять меры".
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210
ezhik Час назад
да это и "ошибками" назвать с натяжкой можно....это пи..ц какой то!
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26k
LEPA Час назад
Все кричат: «Француженка, француженка!» – а я так считаю: нет нашей бабы лучше. Наша баба – самое большое наше достижение. Перед той – и так, и этак, и тюти-мути, и встал, и сел, и поклонился, романы, помолвки... Нашей сто грамм дал, на трамвае прокатил – твоя!©
М.М.Жванецкий
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25k
АнтонПолднев 2 часа назад
А вот ещё случай был. Пригласил девушку на свидание. 1,5 месяца ломалась, но в итоге всё таки снизошла. Сводил в кино, потом в кафе поужинали, потом погуляли немного. За всё платил сам, в машине не пердел, презервативы свои были. А она не дала. Представляете, оказывается такое бывает...
Я это собственно к чему. Конечно среди мужиков прибабахнутых хватает, но и среди вашей сестры такие экземпляры попадаются, что суши вёсла...
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12k
хз Аня Полчаса назад
С точки зрения куртуазных отношений можно вообще не давать, поэтому лучше на первом свидании уточнить кто чего хочет по возможности не слишком прямолинейно.
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25k
АнтонПолднев Sanar Полчаса назад
С женой уже 11 лет. Был секс на первом свидании. Никто никогда не заострял на этом внимания и это ни на что не повлияло.
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2k
Sanar АнтонПолднев 23 минуты назад
Ну хорошо когда так, Счастья Вам! Для меня это был какой то психологический барьер, девушек с которыми спал при первой встрече в принципе как спутницу жизни не рассматривал.
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16k
Аня АнтонПолднев 16 минут назад
Ну, хоть с вами ей повезло, значит)
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16k
Аня хз 5 минут назад
Ага, анкету дать заполнить лучше, как на собеседовании. Во избежание)
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