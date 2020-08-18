Ошибки парней на первых свиданиях, которые привели к краху

Ситуации, описанные в данном посте, не выдуманы из головы, а рассказаны самыми настоящими женщинами и от первого лица. Встречайте, ТОП отвратительных историй с первых свиданий, о которых даже вспоминать стыдно.
1. Денежный вопрос на первом свидании возникает всегда. Именно на это обращают внимание многие девушки
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4. Хочешь - покупай
5. На кошелек сейчас смотрят все
6. Копеечка к копеечке
7. Часто второе свидание становится невозможно из-за того, что люди не находят общих тем для разговоров
8. Когда у вас разные интересы
9. Когда очень пытаешься понравится девушке
Как понравиться ей на первом свидании. pic.twitter.com/IgtUD48MqA— Почти СовФед (@fedsovetov) August 12, 2020
10. Секс на первом свидании: норма и нет?
11. Дети, такие дети
12. В копилку невыносимых свиданий
13. Сколько нелепых свиданий, столько и нелепых историй
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Просто даже как-то страшно поверить что таких дохрена..)))
М.М.Жванецкий
Я это собственно к чему. Конечно среди мужиков прибабахнутых хватает, но и среди вашей сестры такие экземпляры попадаются, что суши вёсла...