Учеба, общага, полный отрыв. Поймут те, кто пытался получить высшее образование

Данный пост пропитан ситуациями, которые будут знакомы любому бывшему студенту. Эх, давненько не приходилось так ностальгировать. Авторы фото и картинок, спасибо вам большое за это настроение!
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2004 г
ребут системы
может зависит от факультета? я на физ.факе учился