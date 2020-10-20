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Учеба, общага, полный отрыв. Поймут те, кто пытался получить высшее образование

Учеба, общага, полный отрыв. Поймут те, кто пытался получить высшее образование (19 фото)

Автор:
20 октября 2020 09:01
Сообщество : Юмор
Метки: образование   общага   отношения   прикол   ситуация   смех   универ   юмор   
3348
19
Данный пост пропитан ситуациями, которые будут знакомы любому бывшему студенту. Эх, давненько не приходилось так ностальгировать. Авторы фото и картинок, спасибо вам большое за это настроение!
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Метки: образование   общага   отношения   прикол   ситуация   смех   универ   юмор   
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8  комментариев
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3k
cfhfwby 45 минут назад
Всякое было, но мне повезло: я жил в комнате с ребятами, которые, как и я, были после армии и умели все делать сами-убираться, стирать, готовить. Нам за три года дали три приза, как самой чистой комнате (и это в смешанной общаге, где проживали и девушки!), призы были не хилые по тем временам: магнитофон, телевизор, набор посуды.
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5k
SpoiltNail 7 минут назад
из личного студенческого архива
2004 г
ребут системы
из личного студенческого архива 2004 г ребут системы
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28k
Azesh 19 минут назад
сегодняшние студенты- это мажоры какие то: шаурма, пиво... вот банка тушенки на три дня на комнату- вот это так да. А талоны в столовку в преферанс п.р.о.е.б.а.н.ы.
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9k
Олегbl4 Azesh 12 минут назад
На неделю расстягивали. Банка тушенки или пара банок килек в томата, головка лука, три картофелины и лапша-паутинка. Кидаешь хорошую жменю паутинки в кастрюлю, пока суп горячий, он жидкий. За ночь паутинка разбухает, доливаешь воды, кипятишь и снова жменю кидаешь и так пока все не кончится. Главное тушенку мелко-мелко помещать, практически в пыль, чтобы её сразу не съели, так же и с килькой.
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9k
Олегbl4 10 минут назад
Забыл. День на четвёртый для вкуса можно добавить бульоный кубик или то, что осталось от всяких "дошираков".
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9k
Олегbl4 Полчаса назад
На ночь общага закрывалась. Окна второго этажа были в решётках, но в одной комнате решетка была раздвинута и через неё можно было выбраться на козырёк столовой и потом уж куда и чего душа попросит. Эта единственная комната была пацанов с нашей группы и по понятным причинам, ночью мы не испытывали недостатков в алкоголем и прочих радостях.
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8k
Иван Акимов 57 минут назад
в 90е подрабатывал в студобщаге. Тогда я понял что самые мерзкие животные на свете это студенты. Заколебался млять постоянно ремонтировать выломаные двери и выдраные розетки!!!
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5k
SpoiltNail Иван Акимов 5 минут назад
да ну... все ремонты в общаге мы делали своими силами. и дверей и розеток.
может зависит от факультета? я на физ.факе учился
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