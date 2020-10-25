10 выдающихся личностей, которые могли бы изменить мир, но погибли на «Титанике»

В наши дни Гуггенхаймы известны как меценаты, покровители искусств и основатели знаменитого на весь мир музея в Нью-Йорке. Но чтобы иметь возможность вкладывать деньги в прекрасное, эта семья должна была их сначала заработать. Свой капитал Гуггенхаймы построили на горнодобывающей отрасли, а точнее, на медных рудниках. Бенджамин, один из наиболее ярких представителей своей семьи, стал миллионером, выпуская насосное оборудование.



Магнат планировал вернуться в США на другом пароходе, но судьбе было угодно распорядиться именно так. Когда судно начало тонуть, Бенджамин Гуггенхайм и сопровождавший его камердинер не стали искать спасения на верхних палубах, среди шлюпок и паникующих толп. Они неспешно надели лучшие фраки и остались в своей роскошной каюте, предпочитая умереть как истинные джентльмены.