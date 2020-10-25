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10 выдающихся личностей, которые могли бы изменить мир, но погибли на «Титанике»

10 выдающихся личностей, которые могли бы изменить мир, но погибли на «Титанике» (11 фото)

Автор:
25 октября 2020 19:05
Метки: история   личности   погибли   титаник   факты   
779
11
Самая масштабная морская катастрофа начала 20 века унесла жизни 1490 человек, среди которых было немало людей, способных повлиять на ход истории. Почему они оказались на злополучном пароходе? Все просто — рейс, который совершал самый большой, самый комфортабельный, самый быстрый и самый… безопасный лайнер, привлек множество самых известных и неординарных личностей планеты.
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Метки: история   личности   погибли   титаник   факты   
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27k
parallax 2 часа назад
А может вместе с Титаником ушёл на дно и злой гений, способный развязать заварушку похлеще Второй мировой?
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7k
Андрей Ватрушкин 11 минут назад
10 выдающихся личностей, которые могли бы изменить мир, но погибли на «Титанике»
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237
Alex122 59 минут назад
Я конечно не сторонник конспирологии, но список заставляет задуматься :))))
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7k
Тудаблин 2 часа назад
критическая масса выдающихся личностей
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37k
Сергей 2 часа назад
Кому суждено быть повешенным, тот не утонет.
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10k
[email protected] 2 часа назад
Ну их....
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2k
Александр 2 часа назад
История не терпит сослагательных наклонений!
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10k
[email protected] Александр 2 часа назад
А если бы Россия осталась?.... В 1917...
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7k
Prostovopros [email protected] 18 минут назад
А она что - улетела куда-то в 1917-м?
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Сергей

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