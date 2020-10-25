10 выдающихся личностей, которые могли бы изменить мир, но погибли на «Титанике»

Самая масштабная морская катастрофа начала 20 века унесла жизни 1490 человек, среди которых было немало людей, способных повлиять на ход истории. Почему они оказались на злополучном пароходе? Все просто — рейс, который совершал самый большой, самый комфортабельный, самый быстрый и самый… безопасный лайнер, привлек множество самых известных и неординарных личностей планеты.
«Титаник», считавшийся венцом технической мысли, принял на свой несчастливый борт цвет бизнеса, науки и искусства. Купить билет на гигантский пароход могли себе позволить немногие, поэтому и получилось так, что в плавание отправились люди обеспеченные и состоявшиеся в своей области. Промышленники, инженеры, писатели, дипломаты, спортсмены, артисты и ученые — в каютах парохода разместились лучшие представители американского и европейского общества. Многим из этих людей занять место в спасательной шлюпке не позволила гордость и чувство ответственности.
Бенджамин Гуггенхайм
В наши дни Гуггенхаймы известны как меценаты, покровители искусств и основатели знаменитого на весь мир музея в Нью-Йорке. Но чтобы иметь возможность вкладывать деньги в прекрасное, эта семья должна была их сначала заработать. Свой капитал Гуггенхаймы построили на горнодобывающей отрасли, а точнее, на медных рудниках. Бенджамин, один из наиболее ярких представителей своей семьи, стал миллионером, выпуская насосное оборудование.
Магнат планировал вернуться в США на другом пароходе, но судьбе было угодно распорядиться именно так. Когда судно начало тонуть, Бенджамин Гуггенхайм и сопровождавший его камердинер не стали искать спасения на верхних палубах, среди шлюпок и паникующих толп. Они неспешно надели лучшие фраки и остались в своей роскошной каюте, предпочитая умереть как истинные джентльмены.
Магнат планировал вернуться в США на другом пароходе, но судьбе было угодно распорядиться именно так. Когда судно начало тонуть, Бенджамин Гуггенхайм и сопровождавший его камердинер не стали искать спасения на верхних палубах, среди шлюпок и паникующих толп. Они неспешно надели лучшие фраки и остались в своей роскошной каюте, предпочитая умереть как истинные джентльмены.
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Джон Джейкоб Астор IV
Семейный клан предпринимателей по фамилии Астор сколотил свое многомиллионное состояние на добыче и продаже пушнины, а приумножил его операциями с недвижимостью. Джон Астор IV считался самым богатым человеком своего времени с состоянием 58 млрд долларов. Он был многогранной личностью и, кроме бизнеса, занимался наукой. Астор работал над созданием эффективных, компактных и надежных воздушных турбин. Кроме этого, предприниматель писал фантастические романы и покровительствовал молодым талантам.
Генри Форбс Джулиан
Британский металлург и ученый Герни Форбс Джулиан был известен еще и как страстный исследователь Черного континента. Работая на рудниках в колониях, этот незаурядный человек находил время писать научные труды по технологии горнодобывающего дела и металлургии, оформлял патенты на изобретения и объездил немало таинственных уголков Центральной и Южной Африки. Еще одним страстным увлечением Генри Форбса Джулиана была археология, а точнее — артефакты древней Мексики.
Уильям Томас Стед
Блестящий британский журналист, создавший такое актуальное сегодня направление как журналистское расследование. Используя опасную инсценировку, которая впоследствии стоила ему свободы, Стеду удалось привлечь внимание общественности к проблеме детской проституции. Его расследование дало толчок к изменению возраста совершеннолетия в Британии с 13 на 16 лет. В 1912 году Уильям Стед был номинирован на Нобелевскую премию.
Жак Хит Фатрелл
Автор остросюжетных детективов Жак Фатрелл написал более 40 рассказов и повестей о сыщике Августе ван Дьюзене. Жака сравнивали с Конан Дойлем, а его герой соперничал по популярности с самим Шерлоком Холмсом. В 1912 году один из самых известных в США писателей отправился с супругой в Европу, чтобы встретиться с издателями. Окрыленный несколькими удачными контрактами, Фатрелл решил не мелочиться и приобрел билеты на самый роскошный океанский лайнер, чтобы вернуться как подобает триумфатору.
Фрэнсис Дэвид Милле
Фрэнсис Милле был одним из лучших журналистов своего времени. Его работа репортером, а затем редактором в газете Boston Courier вывела американскую журналистику на новый качественный уровень. Кроме этого, Милле был талантливым живописцем. Еще при жизни автора его картины выставлялись в музее Метрополитен в Нью-Йорке и в лондонской галерее Тейт.
Квигг Эдмунд Бакстер
Прекрасный хоккеист Квигг Эдмунд Бакстер играл за монреальский клуб Shamrocks. Тренеры и болельщики души не чаяли в молодом спортсмене и считали, что в 24 года у молодого голкипера все впереди. Но судьбе было угодно, чтобы Бакстер купил билет именно на «Титаник». Вместе со спортсменом в плавание отправились его невеста, сестра и мать. Хоккеист посадил женщин в шлюпку, а сам навсегда остался на борту злополучного парохода.
Исидор и Ида Штраус
Богатая нью-йоркская семья Штраусов известна своими внушительными пожертвованиями на нужды искусства. Исидор Штраус сам начал свой бизнес с нуля и стал не только богатым, но и очень влиятельным американцем. Его избрали в Конгресс, где промышленник сумел реализовать идею общества взаимопомощи наемных работников. Этот своеобразный профсоюз помог выжить десяткам тысяч рабочих с невысокими доходами, преимущественно эмигрантам.
Дэниел Уорнер Марвин
Сыну основателя компании Mutoscope and Biograph Дениэлу Марвину было всего 18 лет, но уже в этом возрасте юноша успел зарекомендовать себя как талантливый инженер. Вместе с отцом парень участвовал в создании киносъемочного аппарата, который стал альтернативой устройству, предложенному Эдисоном. Дэниэл возвращался из Европы в США со своей беременной супругой, которая спаслась. Фирма Марвинов существует и сейчас — она носит название Biograph.
Майор Арчибальд Батт
Военный помощник президента Уильяма Тафта и советник президента Теодора Рузвельта, майор Арчибальд Батт был талантливым дипломатом и надежным хранителем тайн американского правительства. Этот человек, верный долгу и своей стране, оставил после себя дневники, позволившие потомкам понять особенности политики двух президентов США и точно описавшие их характеры.
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