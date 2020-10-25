Пума: 2 метра и 80 кг ярости. На что способен горный лев?

Сейчас в моде всякие там Supreme и Under Armour. А в далёких двухтысячных стоило выйти из подъезда в кедах с надписью «РИMA», и ты автоматом становился главным на районе. Сегодня у нас самая модная киса обеих Америк — пума aka горный лев.
Пума, как известно, меньше льва и тигра, но в цирке не выступает. А меньше она потому, что к большим кошкам не относится. Не подумайте, животинка эта немаленькая — 2 метра в длину и 80 кило веса. Просто принадлежит пума к отдельному роду имени себя любимой, а не к роду пантер, куда входят леопарды, львы, тигры, ягуары и снежный барс.
Да, в клуб «больших кисок» нашу героиню не взяли, но это её совершенно не расстраивает. Пума — вторая по размеру кошка на Американском континенте. Уступает спортивный кошак только ягуару — ещё одному символу 2000-х годов.
Как же выглядит наша американская подруга? Тут у природы с фантазией оказалось кисло. Окрас у зверушки скромный — ни тебе пятнышек, ни тебе полосок — только практичный демисезонный камуфляж цвета сафари. Зато такой окрас позволяет скрыться везде: от скальной местности штата Юта до тропических лесов Амазонки.
А вот физическая подготовка у животинки знатная — не зря ж она заделалась в амбасадоры спортивной одежды! Крепкая мускулатура позволяет пуме и по полям рассекать, и по деревьям лазать, и по горам скакать. Бери пример с пумы, чё ты как этот-то? В прыжках, кстати, наша героиня отличилась особенно. За раз кошатина сигает аж на 3 метра ввысь и на 7 метров вдаль.
Прыгать с деревьев на ошеломлённую жертву — излюбленная тактика пум.
Чем же завтракает наш пушистый чемпион? А чем хочет, тем и завтракает. Прознав истину о том, что спорт — сила, киса терроризирует американскую фауну. Пума может жрать мышей. Может жрать бобров. Может жрать тебя, но не хочет. Пума может жрать оленя, альпаку, каймана — господи, да остановите же её кто-нибудь!
Особенно эпична схватка атлетичной кошки и гуанако, ведь последняя весит раза в 3 больше охотницы!
Но не думайте, что пума уделяет время лишь кардио нагрузкам, в её программу входят и силовые тренировки! После утомительной погони за добычей животинка тащит её в место поукромнее, дабы на запах вкуснятины не сбежались халявщики, по типу шакалов. А ведь вес трофея, порой, доходит до 150 кило, и тягает его пума по пересечённой местности. Вот это я понимаю — кроссфит на максималках!
Шакалы, кстати, тоже могут пойти на ужин!
Интим у кисы случается тогда, когда кисе этого захочется. 9 дней дамочка зазывает себе парней пикантными ароматами, от чего у всех самцов в округе скворечники сносит набекрень. В ЭТИ дни парни ведут себя так же, как носители спортивок — громко орут и устраивают безобразные драки, зачастую со смертельным исходом. Проигравшего вдобавок могут ещё и сожрать.
Пострадать пумы могут не только во время брачных игр, но и во время охоты. Эту пуму, например, знатно потоптала гуанако.
Уже через неделю детишки открывают глаза на погибель мелкой фауне. До 2 месяцев котятки питаются только молоком, но заиграть насмерть какую-нибудь некрупную зверюшку они вполне могут.
Обычно, пума рожает до 6 котят, но выживают из них максимум 3. Детёныши, кстати, пятнистые.
При этом с мамкой котята живут до 1.5 лет. Пока пушистые обалдуи не научатся как следует охотиться, заботливая родительница их никуда не отпускает.
Первое время котята охотятся в группе, пока не станут более самостоятельными.
Особо отважные сапиенсы заводят пуму, как домашнего питомца. Мы этого не особо понимаем, но, если у вас стальные бубенцы — пожалуйста. Хотя, владельцы пум говорят, что животинки эти очень ласковые и смирные.
Теперь это — его кровать.
Но если вы не в состоянии объяснить даже обычной кошке, что ссать мимо лотка — фиговая затея, то за пуму браться не стоит.
Источник:
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