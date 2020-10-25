Пума: 2 метра и 80 кг ярости. На что способен горный лев?

Пума, как известно, меньше льва и тигра, но в цирке не выступает. А меньше она потому, что к большим кошкам не относится. Не подумайте, животинка эта немаленькая — 2 метра в длину и 80 кило веса. Просто принадлежит пума к отдельному роду имени себя любимой, а не к роду пантер, куда входят леопарды, львы, тигры, ягуары и снежный барс.

Да, в клуб «больших кисок» нашу героиню не взяли, но это её совершенно не расстраивает. Пума — вторая по размеру кошка на Американском континенте. Уступает спортивный кошак только ягуару — ещё одному символу 2000-х годов.