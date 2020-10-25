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Пума: 2 метра и 80 кг ярости. На что способен горный лев?

Пума: 2 метра и 80 кг ярости. На что способен горный лев? (10 фото)

Автор:
25 октября 2020 12:31
Метки: интересно   кошки   факты   
1239
10

Сейчас в моде всякие там Supreme и Under Armour. А в далёких двухтысячных стоило выйти из подъезда в кедах с надписью «РИMA», и ты автоматом становился главным на районе. Сегодня у нас самая модная киса обеих Америк — пума aka горный лев.

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Метки: интересно   кошки   факты   
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6k
Nikita 7 часов назад
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constriktor97 2 часа назад
Завести пуму? Сразу возникает вопрос - это кто кого ещё завёл...
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kaboza 5 часов назад
не РИМА а РИТА
не РИМА а РИТА
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7k
Кыся 5 часов назад
Если киса разозлится, в тапки будет ссать хозяин.
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4k
Михаил 5 часов назад
а где фотки багиры?
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Doomer Михаил 4 часа назад
Если той, которая в "Маугли", то та Багира - относится к леопардам.
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Валерий 7 часов назад
Как всегда познавательно и с юмором! Спасибо!
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