Первопечатник. История Ивана Федорова

11 марта 1564 года, 455 лет назад, была напечатана первая точно датированная русская книга «Апостол».
Она стала результатом трудов Ивана Федорова – одного из первых русских первопечатников (только по нему имеется достаточно точная информация). Фамилии в их нынешнем виде на Руси еще не прижились. Поэтому на выходных данных его изданий и в отдельных деловых бумагах Иван подписывался по-разному: Иван Федоров («Апостол», 1564 год), Иван Федорович Москвитин («Псалтырь», 1570 год), Иван, Федоров сын, из Москвы («Острожская Библия», 1581 год). Интересно и то, что кроме книг, первопечатник был еще и мастером по отливу пушек, и многоствольных орудий. Память об Иване Федорове сохранилась до наших дней. Во многих городах России и Украины имеются улицы, названные в честь Ивана Федорова. А в 1909 году рядом со зданием Печатного двора в Москве поставили памятник Федорову.
Судьба русского первопечатника очень интересна. Как он из Москвы смог попасть в Русское воеводство Речи Посполитой и основать типографию и там, как печатал первую книгу в Москве, с какими проблемами он сталкивался, –сегодня мы постараемся найти ответы на эти вопросы.
Судьба русского первопечатника очень интересна. Как он из Москвы смог попасть в Русское воеводство Речи Посполитой и основать типографию и там, как печатал первую книгу в Москве, с какими проблемами он сталкивался, –сегодня мы постараемся найти ответы на эти вопросы.
Иван Федоров
Любой из нас знает, что в наше время, книга – это легко доступный источник знаний. Недостатка в книгах у нас нет, а для того, чтобы распечатать любую информацию на бумажном носителе уйдет несколько секунд. Безусловно, на заре книгопечатания на Руси в XVI веке всё было не так просто. Для этого требовался не просто образованный инженер, он должен был обладать и твердостью характера. Таким человеком стал Иван Федоров.
О его детстве информации нет. Однако стараниями советского историка Е. Л. Немировского было установлено, что родился Иван в 1510 году. Историк нашел документы, подтверждающие, что Федоров с 1529 по 1532 годы учился в Ягеллонском университете в Кракове. После его окончания он становится диаконом в церкви Николы Гостунского, где знакомится с митрополитом Макарием, с которым долго сотрудничал впоследствии.
О его детстве информации нет. Однако стараниями советского историка Е. Л. Немировского было установлено, что родился Иван в 1510 году. Историк нашел документы, подтверждающие, что Федоров с 1529 по 1532 годы учился в Ягеллонском университете в Кракове. После его окончания он становится диаконом в церкви Николы Гостунского, где знакомится с митрополитом Макарием, с которым долго сотрудничал впоследствии.
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Первые книги
В 1552 году царь Иван IV Грозный решил наладить в Москве выпуск печатных книг. Некоторые попытки для этого предпринимались и раньше, но они были неудачными. Для этого в Москву был вызван датский книгопечатник Ганс Мессингейм, уже известный мастер своего дела. Из Польши были привезены книгопечатные станки, запасные части для них и литеры на церковнославянском языке. К 1556 году они были полностью смонтированы и установлены в Московском книгопечатном дворе, который сохранился и до наших дней. Но и тогда мы не видим имя Федорова. Установкой станков и их наладкой занимался человек, известный как первый русский гравер, – Васюк Никифоров. Именно его работы украшали первые русские книги. Официально печатный двор начинает работу в 1563 году, получает щедрые средства из бюджета. Царь, оценив работу, остался доволен и стал лично покровительствовать печатному двору.
Уже в следующем году на свет выходят две книги «Апостол» и «Часослов», неразрывно связанные с именем Ивана Федорова. На книгах имелись выходные данные, где было прописано его имя. Считается что всё это время Федоров был учеником Мессингейма, его назначил учиться царь по совету митрополита Макария. Неслучайно первым изданием была книга религиозного характера. В те времена одной из основных задач церкви было образование. А все учебники были так или иначе связаны с религиозными писаниями.
Уже в следующем году на свет выходят две книги «Апостол» и «Часослов», неразрывно связанные с именем Ивана Федорова. На книгах имелись выходные данные, где было прописано его имя. Считается что всё это время Федоров был учеником Мессингейма, его назначил учиться царь по совету митрополита Макария. Неслучайно первым изданием была книга религиозного характера. В те времена одной из основных задач церкви было образование. А все учебники были так или иначе связаны с религиозными писаниями.
Известно, что в это время Федоров столкнулся и с проблемами. Печатный двор несколько раз горел. Пожары устраивали монахи, которые были переписчиками книг и опасались за то, что вскоре станут не нужными, или цена на их услуги резко упадет. Но Федоров все же не испугался, он всякий раз восстанавливал типографию и продолжал работу.
Международный мастер книгопечатания
В 1568 году по указу царя Федоров перебирается в Великое княжество Литовское. В дороге Иван останавливается в городе Заблудове, расположенном в Гроднянском Повете. Его у себя приютил бывший военачальник Григорий Ходкевич. Узнав о том, чем Федоров занимается, Ходкевич как действующий государственный деятель попросил первопечатника помочь с открытием местной типографии. Открытие Заблудовской типографии состоялось в том же году. Напечатав несколько пробных «книг» (в каждой из которых было не более 40 непронумерованных страниц и не было выходных данных), работники Заблудовской типографии под руководством Федорова издают первую и, по сути, единственную свою работу – книгу «Учительское Евангелие». Произошло это в 1568-1569 годах. После этого издательство прекратило работу, поскольку, по мнению Ходкевича, появились дела поважнее. Под этими словами он подразумевал изменения в гражданской и политической жизни страны, связанные с подписанием Люблинской унии в 1569 году, что привело к объединению Литвы и Польши в единую страну – Речь Посполитую.
Эта новость не обрадовала Федорова, поэтому он решил перебраться во Львов, чтобы открыть там собственную типографию. Но и тут его ожидало разочарование, местные богачи не горели желанием вкладывать свои финансы в книгопечатание, а поддержки в лице духовенства Иван не нашел, так как местные священники были приверженцами переписывания книг от руки.
Тем не менее, какие-то деньги Федорову удалось выручить, и он стал печатать книги, продавать их во Львове, Кракове и Коломые, а на вырученные деньги печатать новые. В 1570 году Федоров издал «Псалтырь».
В 1575 году Ивану был предложен пост управляющего Дерманского Свято-Троицкого монастыря. Федоров согласился на эту должность, полагая, что книгопечатание стоит оставить в прошлом. Однако уже через два года первопечатник был занят постройкой новой типографии по просьбе (и на финансы) князя Константина Острожского. Острожская типография выпустила ряд образовательных книг: «Азбука», «Букварь» (дополненное и переработанное издание «Азбуки») и «Греческо-русскую церковнославянскую книгу для чтения». В 1581 году вышло издание «Острожской Библии», ставшее третьей знаковой книгой в биографии Федорова (две предыдущие – «Апостол» и «Псалтырь»).
Тем не менее, какие-то деньги Федорову удалось выручить, и он стал печатать книги, продавать их во Львове, Кракове и Коломые, а на вырученные деньги печатать новые. В 1570 году Федоров издал «Псалтырь».
В 1575 году Ивану был предложен пост управляющего Дерманского Свято-Троицкого монастыря. Федоров согласился на эту должность, полагая, что книгопечатание стоит оставить в прошлом. Однако уже через два года первопечатник был занят постройкой новой типографии по просьбе (и на финансы) князя Константина Острожского. Острожская типография выпустила ряд образовательных книг: «Азбука», «Букварь» (дополненное и переработанное издание «Азбуки») и «Греческо-русскую церковнославянскую книгу для чтения». В 1581 году вышло издание «Острожской Библии», ставшее третьей знаковой книгой в биографии Федорова (две предыдущие – «Апостол» и «Псалтырь»).
После издания «Острожской Библии» Федоров передал бразды управления типографией старшему сыну, а сам стал разъезжать по командировкам в Европе делился опытом с зарубежными коллегами, узнавал о новых открытиях и разработках, представлял свои проекты высокопоставленным персонам (в числе которых был и король Германии Рудольф Второй). Ознакомиться с примерами работ Федорова можно в интернете фото сохранившихся изданий выложены в свободном доступе.
Умер Иван Федоров 5 декабря 1583 года. Произошло это во время очередной командировки в Европу. Тело Федорова доставили во Львов, где похоронили на кладбище, расположенном на территории церкви Святого Онуфрия.
Умер Иван Федоров 5 декабря 1583 года. Произошло это во время очередной командировки в Европу. Тело Федорова доставили во Львов, где похоронили на кладбище, расположенном на территории церкви Святого Онуфрия.
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Метки: Первопечатник интересно познавательно факты фото
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