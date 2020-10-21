Первопечатник. История Ивана Федорова

В 1552 году царь Иван IV Грозный решил наладить в Москве выпуск печатных книг. Некоторые попытки для этого предпринимались и раньше, но они были неудачными. Для этого в Москву был вызван датский книгопечатник Ганс Мессингейм, уже известный мастер своего дела. Из Польши были привезены книгопечатные станки, запасные части для них и литеры на церковнославянском языке. К 1556 году они были полностью смонтированы и установлены в Московском книгопечатном дворе, который сохранился и до наших дней. Но и тогда мы не видим имя Федорова. Установкой станков и их наладкой занимался человек, известный как первый русский гравер, – Васюк Никифоров. Именно его работы украшали первые русские книги. Официально печатный двор начинает работу в 1563 году, получает щедрые средства из бюджета. Царь, оценив работу, остался доволен и стал лично покровительствовать печатному двору.



Уже в следующем году на свет выходят две книги «Апостол» и «Часослов», неразрывно связанные с именем Ивана Федорова. На книгах имелись выходные данные, где было прописано его имя. Считается что всё это время Федоров был учеником Мессингейма, его назначил учиться царь по совету митрополита Макария. Неслучайно первым изданием была книга религиозного характера. В те времена одной из основных задач церкви было образование. А все учебники были так или иначе связаны с религиозными писаниями.