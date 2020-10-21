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Первопечатник. История Ивана Федорова

Первопечатник. История Ивана Федорова (7 фото)

Автор:
21 октября 2020 09:53
Сообщество : Факты
Метки: Первопечатник   интересно   познавательно   факты   фото   
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7
11 марта 1564 года, 455 лет назад, была напечатана первая точно датированная русская книга «Апостол».
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Метки: Первопечатник   интересно   познавательно   факты   фото   
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