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Герб Санкт-Петербурга

Герб Санкт-Петербурга (4 фото)

Автор:
21 октября 2020 08:59
Сообщество : Исторические факты
Метки: герб   интересно   познавательно   санкт-петербург   факты   фото   
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Все города России имеют свои представительские символы. Санкт-Петербург, называемый северной столицей России, обзавёлся этим символом ещё в период правления Петра I. Герб неоднократно видоизменялся, но его символическое наполнение сохранилось.
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Метки: герб   интересно   познавательно   санкт-петербург   факты   фото   
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