Герб Санкт-Петербурга

Все города России имеют свои представительские символы. Санкт-Петербург, называемый северной столицей России, обзавёлся этим символом ещё в период правления Петра I. Герб неоднократно видоизменялся, но его символическое наполнение сохранилось.
Внешний вид
На гербе изображён щит червлёного цвета со скрещенными на нём серебристыми якорями (морским и речным). Двулопастный якорь – морской, четырёхлопастный – речной. По центру размещён жезл из золота с двуглавым орлом. Щит венчает императорская корона и лазоревые ленты. Щит уложен на перекрещенные золотые скипетры. По бокам он окружён бирюзовой Андреевской лентой. Иногда допустимо использование более простого типа герба – без самодержавной атрибутики.
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Символизм
Как и на любом гербе, каждый символ выбран не случайно, он имеет значение. Червлёный щит обозначает кровь, пролитую в войне со Швецией. Речной и морской якоря адресуют к тому, что город является портовым и имеет выходы к рекам и морю. Скипетр является знаком власти императора, это один из древнейших атрибутов русского самодержавия. Жезл с орлом о двух головах говорит о статусе города как столицы России.
История появления
Самый первый герб Петербурга был создан в 1710 году. На рисунке была колонна, увенчанная короной. На колонне был изображён меч о двух рукоятках, скрещенный с ключом от городских ворот. Меч и ключ символизировали Петра и Павле, братьев-апостолов.
В 1712 году герб был заменён на другой – горящее золотое сердце, покрытое серебряной императорской мантией, с золотой короной. Эта композиция покоилась на двух пальмовых ветвях. Этот знак наносился на знамёна вооружённых сил.
В 1722 году Петр I провёл в городе существенные реформы, это не могло не отразиться на гербе. По указу императора была основана герольдмейстерская контора, которая и занялась проектом. Обновлённый знак по указу императора должен был подчёркивать статус столицы и указывать на гегемонию на море. Так появился алый щит с якорями и державный скипетр.
В 1712 году герб был заменён на другой – горящее золотое сердце, покрытое серебряной императорской мантией, с золотой короной. Эта композиция покоилась на двух пальмовых ветвях. Этот знак наносился на знамёна вооружённых сил.
В 1722 году Петр I провёл в городе существенные реформы, это не могло не отразиться на гербе. По указу императора была основана герольдмейстерская контора, которая и занялась проектом. Обновлённый знак по указу императора должен был подчёркивать статус столицы и указывать на гегемонию на море. Так появился алый щит с якорями и державный скипетр.
В 1730 году официально утверждена версия герба, близкая к современной. Он был утверждён императрицей Анной Иоанновной. Через полвека, императрица Екатерина внесла в эскиз доработки, изменив рисунок щита. В композицию внесены позолоченные дубовые ветви, обрамившие щит, Андреевская лента, с речного якоря убрали одну «лапку».
В 1857 году знак вновь доработали, внесли пару перекрещенных скипетров и голубые ленты. Именно в этом виде он был в обиходе до 1917 года, когда монархия в России пала.
В 1857 году знак вновь доработали, внесли пару перекрещенных скипетров и голубые ленты. Именно в этом виде он был в обиходе до 1917 года, когда монархия в России пала.
После переименования города в Ленинград, герб снова претерпел изменения. С него были убраны символы самодержавия – скипетр, корона, жезл, и добавлена надпись «Ленинград» по верху щита. Весь советский период истории России старый вариант герба не был в использовании. Его заменил значок с тёмным силуэтом корабля на Адмиралтейском шпиле. Этот символ использовался до 1991 года, до развала Союза.
В 1991 году городу возвратили историческое название – Санкт-Петербург и прежний вид представительского знака. В сентябре этого же года был утверждён современный вариант.
В 1991 году городу возвратили историческое название – Санкт-Петербург и прежний вид представительского знака. В сентябре этого же года был утверждён современный вариант.
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