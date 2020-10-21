Герб Санкт-Петербурга

Самый первый герб Петербурга был создан в 1710 году. На рисунке была колонна, увенчанная короной. На колонне был изображён меч о двух рукоятках, скрещенный с ключом от городских ворот. Меч и ключ символизировали Петра и Павле, братьев-апостолов.



В 1712 году герб был заменён на другой – горящее золотое сердце, покрытое серебряной императорской мантией, с золотой короной. Эта композиция покоилась на двух пальмовых ветвях. Этот знак наносился на знамёна вооружённых сил.



В 1722 году Петр I провёл в городе существенные реформы, это не могло не отразиться на гербе. По указу императора была основана герольдмейстерская контора, которая и занялась проектом. Обновлённый знак по указу императора должен был подчёркивать статус столицы и указывать на гегемонию на море. Так появился алый щит с якорями и державный скипетр.