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Настоящие Шерлок Холмс, доктор Ватсон и профессор Мориарти

Настоящие Шерлок Холмс, доктор Ватсон и профессор Мориарти (7 фото)

Автор:
25 октября 2020 12:16
Метки: интересно   история   писатели   
628
7

Шерлок Холмс является самым популярным литературным героем в мире –культовая личность, персонаж народного фольклора многих народов. В разных странах существуют общества его поклонников, кучи музеев и памятников, до сих пор многие люди, веря в его реальность, пишут письма. Романисты в поисках славы и денег кропают продолжения его приключений, а Книга рекордов Гиннеса называет его «самым экранизируемым литературным персонажем».

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Метки: интересно   история   писатели   
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12  комментариев
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1k
Валерий 5 часов назад
По моему мнению, Кэмбербетч просто убил все мои представления о Шерлоке Холмсе. Лучше Ливанова никто не сыграл!
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96
алексей симонов 3 часа назад
"персонаж народного фольклора многих народов"
"персонаж народного фольклора многих народов"
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96
алексей симонов 3 часа назад
Нужно было написать- народный персонаж народного фольклора многих народов.
Минутка занудства.
фольклор
1.Устное народное творчество.
2.Совокупность обычаев, обрядов, песен и др. явлений быта народов.

Шерлок Холмс- литературный персонаж, созданный Артуром Конаном Дойлом.
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9k
Denissg алексей симонов 2 часа назад
Шерлок Холмс - персонаж русского фольклора, в частности, анекдотов.
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104
.. 5 часов назад
ну вообще я думал что это уже общеизвестный факт..
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