Настоящие Шерлок Холмс, доктор Ватсон и профессор Мориарти

Шерлок Холмс является самым популярным литературным героем в мире –культовая личность, персонаж народного фольклора многих народов. В разных странах существуют общества его поклонников, кучи музеев и памятников, до сих пор многие люди, веря в его реальность, пишут письма. Романисты в поисках славы и денег кропают продолжения его приключений, а Книга рекордов Гиннеса называет его «самым экранизируемым литературным персонажем».
Но кто же на самом деле был великим и гениальным сыщиком всех времен и народов? Ведь у каждого литературного героя есть свой реальный прототип. Некоторые считают, что писатель Артур Конан Дойл воплотил в Шерлоке Холмсе себя. Хотя автор прямо назвал человека, с которого списал образ и многие черты характера Шерлока Холмса.
Это был его учитель, профессор медицины Джозеф Белл – отличный хирург и великолепный диагност, обладавший удивительной наблюдательностью и умением анализировать увиденное. Зачастую уже при первом осмотре он определял не только болезнь, но и профессию, характер и образ жизни пациента. Профессор уверял, что иногда не обязательно расспрашивать больного, достаточно взглянуть на него, чтобы установить правильный диагноз.
Показательный пример. Однажды на прием к профессору Беллу пришел пожилой мужчина, едва взглянув на которого, доктор определил, что тот бывший сержант горно-стрелкового батальона на острове Барбадос, что в настоящее время финансовые дела бывшего солдата не в лучшем положении и ему приходится подрабатывать сапожником. Кроме того, его жена в настоящее время тоже больна и находится в больнице.
Удивленным студентам и своему ассистенту Конан Дойлу профессор объяснил: мужчина вежлив, но, входя в помещение, не снял шляпу – явный признак того, что он долго служил в армии. Военным не полагалось снимать головной убор даже помещении, и он к этому привык. На офицера не похож, но держится с достоинством – следовательно, сержант или унтер-офицер. У него элефантизм, а этому особо подвержены жители острова Барбадос, на котором находится единственная британская военная часть – горно-стрелковый батальон. На жилетке висит цепочка от часов, но самих часов нет – явно заложены, признак финансовых трудностей. На большом пальце мозоль, характерная для сапожников, работающих с дратвой. Из кармана виден талон на госпитализацию, на руке обручальное кольцо, но на одежде пух – свидетельство того, что ему самому приходится заправлять постель. Отсюда вывод: жена солдата больна и сейчас находится в госпитале. Все предположения Белла сержант подтвердил.
И такие аналитические выкладки профессор делал постоянно. Иногда ошибался, но зачастую попадал в точку. Конан Дойл в этом убедился – Белл сделал писателя-доктора своим ассистентом-секретарем.
«Я должен был собрать пациентов, - писал впоследствии Конан Дойл, – сделать заметки об их заболеваниях и выводить их одного за другим в большую комнату, где сидел Белл. Так я получил прекрасную возможность изучить его методы и заметил, что он, бросив острый взгляд на пациента, часто за несколько секунд узнавал больше, чем я из всех своих вопросов. Иногда он ошибался, но по большей части его прозорливость была поразительной. Его догадки казались чудом для сборища "Ватсонов", окружавших его, но как только он давал объяснение, всё оказывалось очень просто. Неудивительно, что, повстречавшись с таким человеком, я позже, пытаясь создать образ сыщика-учёного, использовал и широко разработал его метод».
Белл использовал для размышлений не только мозг, но и зрение, обоняние, слух. По разрывам на одежде определял, что его собеседник сапожник-левша, по запаху узнавал в нём лакировщика. Сам Белл был высоким, жилистым человеком, с темными волосами, худыми плечами, умными глазами, с резким голосом и дергающейся походкой, постоянно курил трубку. Несмотря на загрузку в университете и клинике, постоянно был увлечен проведением химических опытов. Не правда ли, портрет Белла напоминает образ великого сыщика?
Как и Шерлок Холмс, Джозеф Белл имел большие познания в химии, анатомии, криминалистике, но весьма слабые в литературе, астрономии и философии. А также не имел никаких познаний ни в юстиции, ни об уголовном мире. Для сыщика – невозможный пробел в знаниях. Поэтому, чтобы создать Шерлока Холмса, Конан Дойлу пришлось самому набираться познаний в технике полицейского сыска – учебников по криминалистике тогда не было. Конан Дойл собирал газетные вырезки из уголовной хроники, отчеты с судебных заседаний и прочие материалы. Постепенно разбираясь в тонкостях и перипетиях уголовных дел, с удивлением заметил у себя черты настоящего детектива:
«Особое настроение охватывает меня, лишь когда рядом в комнате никого нет. Тогда я добиваюсь результатов, и несколько раз мне удалось методом Холмса решить проблемы, которые ставили в тупик полицию».
Об этом говорит и его сын Адриан Дойл: «Отец скрывался на несколько дней в кабинете, взвешивая и анализируя, искал ключ к какой-либо тайне». И чем больше Конан Дойл писал о Шерлоке Холмсе, тем больше развивались его собственные дедуктивные способности. Он даже сам раскрыл несколько преступлений. Более того, первый серьезный труд по криминалистике Г. Гросса «Исследование преступления» появился под влиянием двух первых книг о Холмсе. А один из высокопоставленных сотрудников Скотланд-Ярда утверждал: «Именно Конан Дойл указал путь раскрытия преступлений научным методом».
Так что те, кто утверждают, что прототипом Шерлока Холмса является сам писатель, недалеки от истины. Сам Джозеф Белл, его учитель и признанный прототип сыщика, первым познакомивший его с методом дедукции, через много лет написал Дойлу: «Вы и есть настоящий Шерлок Холмс!»
Но сам писатель связывал себя по характеру, внешности и даже биографии с другим героем – доктором Ватсоном. Хороший спортсмен ирландского происхождения, посредственный врач, не очень-то любящий медицину, зато хороший писатель и отважный офицер. Как раз во второй половине XIX века родился и стал очень популярным детективный жанр. Начало ему положил Эдгар По рассказом «Убийство на улице Морг», затем свою лепту внесли Уилки Коллинз, Эмиль Габрио и даже Чарльз Диккенс.
Под их влиянием врач Артур Конан Дойл тоже стал пробовать себя в детективном жанре. Но в отличие от предшественников ему удалось вывести яркий образ благородного и справедливого сыщика, вызывавшего не только уважение, но и симпатию. Своему герою он изначально дал распространенную фамилию Холмс, но имя довольно редкое – Шерингфорд. Потом поменял на ирландское имя Шерлок. Верному другу и спутнику Холмса он дал сперва вычурное имя Ормонд Сэкер, заменив его позже на прозаическое Джон Ватсон.
Вначале рассказы Конан Дойла не пользовались особой популярностью, но в 1890 году его вторая книга «Знак четырех» имела оглушительный успех в Британии и США. Конан Дойлу удалось бросить мало успешную врачебную практику и полностью переключиться на литературу.
Вроде со всем разобрались. Но, оказывается, есть и другие мнения. Английский исследователь Анджела Бакли, специализирующаяся на изучении викторианской эпохи, уверена, что прототипом великого сыщика был следователь из Манчестера Джером Каминда.
Как сыщик он приобрел большую известность как раз во время написания книг о Холмсе. Как и Шерлок Холмс, был одержим своим делом, часто прибегал к искусным и эксцентричным приемам в маскировке внешности.
Он также имел множество осведомителей из криминального мира и также имел главного противника – профессора Мориарти, в миру некого математика Боба Харриджа, променявшего науку на криминал.
Этот самый Боб Харридж был «мозгом и королем преступного мира». Противостояние Каминды и Харриджа продолжалось почти 20 лет и закончилось весьма драматично, В поединке «один на один» сыщик оказался быстрее – выхватив револьвер, он пристрелил математика-бандита.
Так кем же был в реальности великий сыщик Шерлок Холмс? По сути, это неважно. Артур Конан Дойл взял внешность и ум от профессора Джозефа Белла, что-то добавил от себя родимого и использовал эпизоды из жизни сыщика Джерома Каминды. И получился самый лучший Шерлок Холмс в мире – Василий Ливанов.
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Минутка занудства.
фольклор
1.Устное народное творчество.
2.Совокупность обычаев, обрядов, песен и др. явлений быта народов.
Шерлок Холмс- литературный персонаж, созданный Артуром Конаном Дойлом.