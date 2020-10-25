Настоящие Шерлок Холмс, доктор Ватсон и профессор Мориарти

Но сам писатель связывал себя по характеру, внешности и даже биографии с другим героем – доктором Ватсоном. Хороший спортсмен ирландского происхождения, посредственный врач, не очень-то любящий медицину, зато хороший писатель и отважный офицер. Как раз во второй половине XIX века родился и стал очень популярным детективный жанр. Начало ему положил Эдгар По рассказом «Убийство на улице Морг», затем свою лепту внесли Уилки Коллинз, Эмиль Габрио и даже Чарльз Диккенс.

Под их влиянием врач Артур Конан Дойл тоже стал пробовать себя в детективном жанре. Но в отличие от предшественников ему удалось вывести яркий образ благородного и справедливого сыщика, вызывавшего не только уважение, но и симпатию. Своему герою он изначально дал распространенную фамилию Холмс, но имя довольно редкое – Шерингфорд. Потом поменял на ирландское имя Шерлок. Верному другу и спутнику Холмса он дал сперва вычурное имя Ормонд Сэкер, заменив его позже на прозаическое Джон Ватсон.

Вначале рассказы Конан Дойла не пользовались особой популярностью, но в 1890 году его вторая книга «Знак четырех» имела оглушительный успех в Британии и США. Конан Дойлу удалось бросить мало успешную врачебную практику и полностью переключиться на литературу.