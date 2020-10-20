Удивительная история первого в Великобритании темнокожего пилота-истребителя

Эта история стала известной благодаря аукциону, на котором был выставлен военный идентификационный браслет времен Первой мировой войны. Алюминиевый диск на кожаном ремешке, с надписью SGT W R CLARKE RFC, принадлежал, как выяснилось, сержанту Уильяму Робинсону Кларку. Это был 20-летний парень с Ямайки, который сам оплатил дорогу до Великобритании, чтобы вступить в борьбу с немцами.
Сержант Уильям Робинсон Кларк родился в Кингстоне, Ямайка, в 1895 году и получил образование механика. Когда началась Первая мировая война, он отправился в Великобританию, чтобы служить в Королевском летном корпусе.
Кларк поступил на службы в июле 1915 года и сначала был назначен механиком и водителем в роту наблюдения за воздушными шарами/аэростатами.
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В декабре 1916 года он начал учиться на пилота, а в апреле следующего года уже получил свои "крылья". Уильям Кларк получил назначение в 4-ю эскадрилью, сражавшуюся на Западном фронте. Но летная карьера, увы, была недолгой: 28 июля 1917 года его двухместный биплан Royal Aircraft Factory RE 8 был атакован пятью немецкими разведчиками во время разведывательной операции над Ипром.
Летчик получил ранение в позвоночник в этом жестоком воздушном бою, но чудом сумел вернуть самолет на базу. Ранение было серьезным, но он выжил.
После этого его признали непригодным к полетам и он отправился служить в 254-ю эскадрилью в качестве механика.
Кларк был с честью демобилизован из армии в 1919 году и вернулся на Ямайку, где стал президентом ямайского отделения Ассоциации Королевских ВВС.
Умер он в 1981 году.
Умер он в 1981 году.
Идентификационный браслет Кларка недавно был выставлен на продажу на аукционе C&T в Эшфорде, Кент, с оценкой в 150 фунтов стерлингов. Известно, что браслет был найден на Западном фронте после войны и выставлен на продажу частным коллекционером.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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13 апреля 1916 года Марсель Пля в составе экипажа бомбардировщика «Илья Муромец X», принял участие в воздушном налёте на укреплённую зенитными орудиями станцию Даудзевас. После нанесения самолёту ряда повреждений и ранения шрапнелью командира экипажа Авенира Костенчика Пля вылез на крыло и долгое время оставался там, ремонтируя повреждённые двигатели. Во многом благодаря действиям моториста-полинезийца «Илья Муромец», несмотря на сильные повреждения поверхности (всего около 70 пробоин), сумел совершить посадку. За этот бой все члены экипажа биплана были отмечены воинскими наградами и повышены в звании, в том числе Марсель Пля Георгиевским крестом III степени. Ему было присвоено звание старшего унтер-офицера (фельдфебеля).
Ниже - тот самый "Илья Муромец" после боя.