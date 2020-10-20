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Удивительная история первого в Великобритании темнокожего пилота-истребителя

Удивительная история первого в Великобритании темнокожего пилота-истребителя (8 фото)

Автор:
20 октября 2020 11:36
Сообщество : Военное
Метки: История человека   архивы   великобритания   интересно   история   летчик   первая мировая   
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Эта история стала известной благодаря аукциону, на котором был выставлен военный идентификационный браслет времен Первой мировой войны. Алюминиевый диск на кожаном ремешке, с надписью SGT W R CLARKE RFC, принадлежал, как выяснилось, сержанту Уильяму Робинсону Кларку. Это был 20-летний парень с Ямайки, который сам оплатил дорогу до Великобритании, чтобы вступить в борьбу с немцами.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: История человека   архивы   великобритания   интересно   история   летчик   первая мировая   
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Дворняга Полчаса назад
Марсель Пля. Полинезиец, в годы Первой мировой войны служивший мотористом-стрелком на одном из бипланов серии «Илья Муромец» в составе Императорского военно-воздушного флота. Кавалер Георгиевских крестов III и IV степени.
13 апреля 1916 года Марсель Пля в составе экипажа бомбардировщика «Илья Муромец X», принял участие в воздушном налёте на укреплённую зенитными орудиями станцию Даудзевас. После нанесения самолёту ряда повреждений и ранения шрапнелью командира экипажа Авенира Костенчика Пля вылез на крыло и долгое время оставался там, ремонтируя повреждённые двигатели. Во многом благодаря действиям моториста-полинезийца «Илья Муромец», несмотря на сильные повреждения поверхности (всего около 70 пробоин), сумел совершить посадку. За этот бой все члены экипажа биплана были отмечены воинскими наградами и повышены в звании, в том числе Марсель Пля Георгиевским крестом III степени. Ему было присвоено звание старшего унтер-офицера (фельдфебеля).
Ниже - тот самый "Илья Муромец" после боя.
Марсель Пля. Полинезиец, в годы Первой мировой войны служивший мотористом-стрелком на одном из бипланов серии «Илья Муромец» в составе Императорского военно-воздушного флота. Кавалер Георгиевских крестов III и IV степени. 13 апреля 1916 года Марсель Пля в составе экипажа бомбардировщика «Илья Муромец X», принял участие в воздушном налёте на укреплённую зенитными орудиями станцию Даудзевас. После нанесения самолёту ряда повреждений и ранения шрапнелью командира экипажа Авенира Костенчика Пля вылез на крыло и долгое время оставался там, ремонтируя повреждённые двигатели. Во многом благодаря действиям моториста-полинезийца «Илья Муромец», несмотря на сильные повреждения поверхности (всего около 70 пробоин), сумел совершить посадку. За этот бой все члены экипажа биплана были отмечены воинскими наградами и повышены в звании, в том числе Марсель Пля Георгиевским крестом III степени. Ему было присвоено звание старшего унтер-офицера (фельдфебеля). Ниже - тот самый "Илья Муромец" после боя.
Марсель Пля. Полинезиец, в годы Первой мировой войны служивший мотористом-стрелком на одном из бипланов серии «Илья Муромец» в составе Императорского военно-воздушного флота. Кавалер Георгиевских крестов III и IV степени. 13 апреля 1916 года Марсель Пля в составе экипажа бомбардировщика «Илья Муромец X», принял участие в воздушном налёте на укреплённую зенитными орудиями станцию Даудзевас. После нанесения самолёту ряда повреждений и ранения шрапнелью командира экипажа Авенира Костенчика Пля вылез на крыло и долгое время оставался там, ремонтируя повреждённые двигатели. Во многом благодаря действиям моториста-полинезийца «Илья Муромец», несмотря на сильные повреждения поверхности (всего около 70 пробоин), сумел совершить посадку. За этот бой все члены экипажа биплана были отмечены воинскими наградами и повышены в звании, в том числе Марсель Пля Георгиевским крестом III степени. Ему было присвоено звание старшего унтер-офицера (фельдфебеля). Ниже - тот самый "Илья Муромец" после боя.
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