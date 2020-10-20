Удивительная история первого в Великобритании темнокожего пилота-истребителя

В декабре 1916 года он начал учиться на пилота, а в апреле следующего года уже получил свои "крылья". Уильям Кларк получил назначение в 4-ю эскадрилью, сражавшуюся на Западном фронте. Но летная карьера, увы, была недолгой: 28 июля 1917 года его двухместный биплан Royal Aircraft Factory RE 8 был атакован пятью немецкими разведчиками во время разведывательной операции над Ипром.