Мечта коллекционера-аудиокассета TRACK, погубившая создателя

Не успело предприятие выйти на прибыль, как "очередной арбуз" выкатило родное правительство- в Швеции ввели налог на производство аудионосителей. Несмотря на многочисленные протесты бизнес-ассоциаций налог не отменили, что негативно сказалось на многих фирмах Швеции. А для фирмы TRACK TAPE AB это оказалась смертельным-в 1985 году фирма подает заявление о банкротстве. Против Ингегерд Энгфельт возбуждается уголовное дело за неуплату налогов и она уезжает из Швеции. Четыре года она скрывается за рубежом, пытаясь найти выход из ситуации, но окончательно потеряв надежду решается на самоубийство. Ей было всего 36 лет....

Конечно начать производство аудиопродукции, в то время как многие европейские производители либо банкротились, либо сворачивали производство-уже было безумием. Ну как устоять, когда в мозгах господствует юношеский максимализм.....