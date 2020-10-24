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Мечта коллекционера-аудиокассета TRACK, погубившая создателя

Мечта коллекционера-аудиокассета TRACK, погубившая создателя (7 фото)

Автор:
24 октября 2020 11:42
Метки: аудио   интересно   кассеты   
1902
7

Трагическая история создания сделала кассету TRACK знаменитой. Иметь эту аудиокассету в своей коллекции мечтают многие коллекционеры.

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Метки: аудио   интересно   кассеты   
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8  комментариев
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41k
zloykoyot 6 часов назад
"Ну как устоять, когда в мозгах господствует юношеский максимализм.....!" Ага. В 36 лет. В таком возрасте это по другому называется - бабский зайоп.
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19k
Ратибор 57 минут назад
Вся моя музыкально-кассетная молодость пришлась на первую половину 80-х, но что-то я не помню таких супер-кассет. Вот что тогда было популярно в Советском Союзе:
Вся моя музыкально-кассетная молодость пришлась на первую половину 80-х, но что-то я не помню таких супер-кассет. Вот что тогда было популярно в Советском Союзе:
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Konstantin Lebedev 2 часа назад
А кто это - коллекционер-аудиокассет?
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Yasen_Perec 6 часов назад
Я про коллекционеров не понял, если это говно, зачем его собирать до кучи???
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3k
CruelAsm Yasen_Perec 5 часов назад
Где говно-то? "Пришлось изрядно потратиться на закупку нового оборудования и проблему решили."
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roman-delisov Yasen_Perec 4 часа назад
У коллекционеров ценится редкость, а не качество.
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