Мечта коллекционера-аудиокассета TRACK, погубившая создателя

Трагическая история создания сделала кассету TRACK знаменитой. Иметь эту аудиокассету в своей коллекции мечтают многие коллекционеры.
История создания кассеты началась с благих намерений, ими, как известно, выложена дорога в ад. В тихом шведском городе Мальмё проживало семейство Энгфельт. Глава семейства владел фирмой по строительству недвижимости и сколотил на этом неплохое состояние.
Единственная наследница - Ингегерд, вместо того чтобы продолжить дело отца, решила кардинально сменить профиль бизнеса.
Начало 80х продажи кассетников из Японии были на пике. Ингегерд Энгфельт решает открыть фабрику по производству аудиокассет и вытеснить с рынка японских производителей. в 1981 году она регистрирует фирму TRACK TAPE AB. За дизайн кассеты отвечал Андерс Вестер. Ему удалось придумать и оригинальное название и неповторимую внешность кассеты.
По классическим канонам бизнеса начинается агрессивная рекламная компания с слоганом "Шведский TRACK - вызов японцам!". Для наглядности использовали образ борцов Сумо.
Первые партии кассет, в рекламных целях, практически раздавали в кинотеатрах, заправках, супермаркетах. Вскоре обнаружилось, что качество ленты в кассете хуже конкурентов. Пришлось изрядно потратиться на закупку нового оборудования и проблему решили. Завод выпускал по 50000 кассет в день и Ингегерд была уверена в успехе. Она цинично заявляла прессе: "Я не очень хорошо делаю детей, но кассеты я делаю отлично!"
Не успело предприятие выйти на прибыль, как "очередной арбуз" выкатило родное правительство- в Швеции ввели налог на производство аудионосителей. Несмотря на многочисленные протесты бизнес-ассоциаций налог не отменили, что негативно сказалось на многих фирмах Швеции. А для фирмы TRACK TAPE AB это оказалась смертельным-в 1985 году фирма подает заявление о банкротстве. Против Ингегерд Энгфельт возбуждается уголовное дело за неуплату налогов и она уезжает из Швеции. Четыре года она скрывается за рубежом, пытаясь найти выход из ситуации, но окончательно потеряв надежду решается на самоубийство. Ей было всего 36 лет....
Конечно начать производство аудиопродукции, в то время как многие европейские производители либо банкротились, либо сворачивали производство-уже было безумием. Ну как устоять, когда в мозгах господствует юношеский максимализм.....
Вскоре пришли китайские производители и без всяких амбиций, мощных рекламных компаний и плевав на качество производимой продукции, завалили рынок барахлом. Дешево и сердито вытолкнули с рынка всех именитых производителей.
Источник:
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