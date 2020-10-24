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Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx

Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx (4 фото + 1 видео)

Автор:
24 октября 2020 08:30
Сообщество : Космос
Метки: OSIRIS-REx   nasa   Бенну   астероид   видео   интересно   космос   посадка   
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На днях космический зонд НАСА OSIRIS-REx совершил шестисекундную посадку на астероид Бенну, взяв с него образцы проб грунта. Специалисты НАСА опубликовали уникальные снимки и видеокадры соприкосновения космического аппарата с поверхностью астероида.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: OSIRIS-REx   nasa   Бенну   астероид   видео   интересно   космос   посадка   
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6k
Izrin Maria 2 часа назад
Восхищена!
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13k
vikklu 5 минут назад
Мододцы, однозначно. Только одно непонятно, при чём здесь секреты происхождения жизни на планете?
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3k
leofox Полчаса назад
То есть кто то уже прилетел туда и сбоку снимает приземление?
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876
сергей ремизов Полчаса назад
Молодцы Американцы.
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145
Алексей сергей ремизов 24 минуты назад
Написал ..молодцы американцы.. и сразу дислайк получил.
А если бы просто написал получил бы лайк. (я плюсонул если что)
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6k
Sapsan Алексей 15 минут назад
Америкосы [мат]
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10k
Roy Batty 37 минут назад
а так омерике писда конечно
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919
Roman 38 минут назад
Молодцы!
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6k
gena 40 минут назад
Главный вопрос: че там у них с туалетами на зонде?
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4k
Летучий Мыш 45 минут назад
Тээкс, веселье на 23й год уже в пути)))
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6k
Sapsan Летучий Мыш 17 минут назад
Апокалиптико?
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2k
Vladimir Klishin 2 часа назад
Да насрать. Ракеты в Хохломе круче.
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140k
☭Cheкаво☭ Vladimir Klishin 40 минут назад
У ХОХЛОме вообще нет никаких ракет)
У ХОХЛОме вообще нет никаких ракет)
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