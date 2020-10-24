Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx

Как сообщили специалисты НАСА, миссия была выполнена в полном соответствии с планом, космический аппарат полностью исправен и продолжает свой маршрут в космосе. тем временем ученые и инженеры пытаются понять, какой объем образцов удалось захватить спутнику. Для изучения их требуется не менее 60 граммов,капсула вмещает 2 килограмма, однако неизвестно, насколько аппарат сумел ее зпаполнить. чтобы понять это, ученые сейчас изучают снимки. сделанные зондом до и после посадки, изучая изменения и возможный объем исчезнувшего грунта. В субботу они планируют запустить на зонде программу медленного вращения и оценить изменение его массы. Однако окончательная ясность наступит, конечно, лишь в 2023 году, когда образец прибудет на Землю.