Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx

На днях космический зонд НАСА OSIRIS-REx совершил шестисекундную посадку на астероид Бенну, взяв с него образцы проб грунта. Специалисты НАСА опубликовали уникальные снимки и видеокадры соприкосновения космического аппарата с поверхностью астероида.
Кадры, опубликованные НАСА, сняты космическим аппаратом, совершившим на несколько секунд посадку на астероиде Бенну для отбора проб. Астероид находится в 300 миллионах километрах от Земли. Аппарат провел на Бенну 6 секунд, взяв образцы грязи и пыли. Миссия обошлась НАСА в $1,16 миллиарда долларов и стала первой - и удачной - попыткой США взять образцы грунта с астероида, чтобы исследовать их и с их помощью открыть секреты происхождения жизни на планете.
Образцы будут доставлены на Землю в 2023 году.
На снимках и видео видно, как зонд снизился до полутора метров над точкой запланированной посадки, избегая булыжников размером с дом. Из аппарата вытянулась трехметровая механическая рука, круша мелкие пористые камни. Затем в астероид ударила мощная струя азота, чтобы выбить осколки из грунта, и, наконец, все они были втянуты внутрь контейнера.
Аппарат пробыл в контакте с астероидом шесть секунд, пять из которых было израсходовано на сбор образцов, причем основная их часть была собрана в первые три секунды.
На снимках и видео видно, как зонд снизился до полутора метров над точкой запланированной посадки, избегая булыжников размером с дом. Из аппарата вытянулась трехметровая механическая рука, круша мелкие пористые камни. Затем в астероид ударила мощная струя азота, чтобы выбить осколки из грунта, и, наконец, все они были втянуты внутрь контейнера.
Аппарат пробыл в контакте с астероидом шесть секунд, пять из которых было израсходовано на сбор образцов, причем основная их часть была собрана в первые три секунды.
После окончания миссии аппарат включил ускорители и направился прочь от Бенну.
В центре управления полетом НАСА завершение миссии встретили аплодисментами.
"Мы собираемся получить самый большой объем космических образцов со времен миссии "Аполлона", - говорят представители НАСА. - Если все пройдет удачно, работы с этими образцами хватит ученым не только нынешнего, но и следующих поколений".
В центре управления полетом НАСА завершение миссии встретили аплодисментами.
"Мы собираемся получить самый большой объем космических образцов со времен миссии "Аполлона", - говорят представители НАСА. - Если все пройдет удачно, работы с этими образцами хватит ученым не только нынешнего, но и следующих поколений".
Как сообщили специалисты НАСА, миссия была выполнена в полном соответствии с планом, космический аппарат полностью исправен и продолжает свой маршрут в космосе. тем временем ученые и инженеры пытаются понять, какой объем образцов удалось захватить спутнику. Для изучения их требуется не менее 60 граммов,капсула вмещает 2 килограмма, однако неизвестно, насколько аппарат сумел ее зпаполнить. чтобы понять это, ученые сейчас изучают снимки. сделанные зондом до и после посадки, изучая изменения и возможный объем исчезнувшего грунта. В субботу они планируют запустить на зонде программу медленного вращения и оценить изменение его массы. Однако окончательная ясность наступит, конечно, лишь в 2023 году, когда образец прибудет на Землю.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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