Оса-богомол: Остановите планету, я сойду! Смесь двух опасных насекомых существует в реальности

Давайте немного посплетничаем. Знаете, почему самки богомолов отгрызают голову самцу? А потому, что они обожают гулять налево! Причём проходит это не бесследно, и энтомологи потом ловят то мух с клешнями, то клопов со стилетами вместо передних лап... Интересно, а кто получится, если богомол переспит с осой? (Это шутка)
А получатся вот такие мутанты. Точнее, уже получились — знакомьтесь, мантиспид или оса-богомол. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, кто с кем согрешил. От осы-папы жутковатые создания унаследовали стройное тело, перепончатые крылья и яркую предупреждающую окраску.
На самом деле, ни осы, ни богомолы мантиспиду не родственники. Это насекомое относится к отряду сетчатокрылых и принадлежит к семейству имени себя.
В свою очередь от мамы-богомолихи отпрыск взял треугольную голову, вытянутую переднегрудь и колючие клещи вместо передних лап, коими дитятко хватает и расчленяет всё, что попадается на пути. Попной иглы у них нет, но она им и не нужна — оба родителя щедро наградили своего дитятку скверным характером, поэтому мантиспида окружающие стараются обходить стороной.
Расселился плод нечистой любви повсеместно: от Америки до России-матушки — везде найдутся свои богомоловые осы. Но самый жёсткий беспредел творится в тропических регионах: там обнаружено более полутысячи видов мантиспид, и с каждым годом открываются всё новые. Некоторые из них смеют покушаться даже на огромных пауков-птицеедов!
Сами мантиспиды тоже могут быть разных размеров: от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
Остальные представители семейства не отстают — они тоже ведут исключительно хищнический образ жизни. Может показаться, что кричащая окраска в стиле: «не влезай — убьёт» только мешает насекомому в охоте. Но достаточно забраться на не менее яркий цветок и немного подождать: тебе в лапы обязательно прилетит какая-нибудь пчёлка или мушка.
Молится богу крови, чтобы он одарил его очередной жертвой.
А уж если добыча попала к ним в лапы, то шансов у неё не остаётся: клешни захлопываются, шипы вонзаются в тело, а мощные челюсти терзают плоть, медленно поглощая живую трепещущую жертву... Весьма неприятная смерть, однако.
Даже такие жуткие твари, как мантиспиды, способны на нежности. Только посмотрите, с какой любовью она чмокает в лобик муху!
Как известно, подобное всегда притягивается к подобному. Вот и маньяки-убийцы противоположного пола тоже друг к другу тянутся инстинктом размножения. Происходит это обычно весной. Самцы, передав самке свой генетический материал, отбрасывают лапки. Зато самки продолжают летать, жрать и кошмарить округу до осени, пока не отложат яйца.
Личинусы мантиспид — ничуть не менее кровожадны, чем их родители. Появляются они поздней осенью, но к зверствам приступают с приходом тепла — весной. Всё это время они нагуливают аппетит, чтобы с первыми капелями пуститься во все тяжкие.
Самка в охране потомства не участвует. Оно и понятно, ведь впереди столько не распотрошённых насекомых!
Обедают дьяволята не абы чем, а исключительно яйцами и потомством больших земляных арахнидов, вроде тарантулов или воронковых пауков. Обнаружив подходящую кладку, маленький безжалостный убийца прогрызает кокон и устраивает в нём настоящую резню: сжирает яйца, а затем — и новорождённых паучков, всех до единого. Ну что, арахнофобы, вы довольны?
Сотни, а может быть и тысячи паучков умерло, чтобы появилось ЭТО.
Насытившись чужой плотью и страданиями, паразиты без зазрения совести закапываются в землю, где окукливаются во взрослого полосатого мясника. Ведь с крыльями сеять страх и ужас куда сподручнее!
Источник:
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