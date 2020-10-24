Оса-богомол: Остановите планету, я сойду! Смесь двух опасных насекомых существует в реальности

А получатся вот такие мутанты. Точнее, уже получились — знакомьтесь, мантиспид или оса-богомол. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, кто с кем согрешил. От осы-папы жутковатые создания унаследовали стройное тело, перепончатые крылья и яркую предупреждающую окраску.

На самом деле, ни осы, ни богомолы мантиспиду не родственники. Это насекомое относится к отряду сетчатокрылых и принадлежит к семейству имени себя.