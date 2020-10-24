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Оса-богомол: Остановите планету, я сойду! Смесь двух опасных насекомых существует в реальности (8 фото + 1 гиф)

Автор:
24 октября 2020 10:54
Метки: интересно   насекомые   факты   
425
9

Давайте немного посплетничаем. Знаете, почему самки богомолов отгрызают голову самцу? А потому, что они обожают гулять налево! Причём проходит это не бесследно, и энтомологи потом ловят то мух с клешнями, то клопов со стилетами вместо передних лап... Интересно, а кто получится, если богомол переспит с осой? (Это шутка)

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Метки: интересно   насекомые   факты   
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11k
Yasen_Perec 38 минут назад
У меня на глазах обычная оса, отчекрыжила башку, точно такой же осе, прям на арбузе. Ну я так подумал, можт они с разных гнёзд, типо конкуренция и всякое такое. И это даже не молодой шершень был, этих я по раскраске знаю. К тому же шершень бы утащил, а эта оставила просто рядом валяться. В назидание наверное.
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9k
Denissg Yasen_Perec 22 минуты назад
Это не в Питере было?
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1M
Сергей 2 часа назад
Ужас! Но, если они распространены в России, почему я их никогда не встречал?
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