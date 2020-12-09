Жители Петербурга помогли задержать мутного типа, похожего на педофила из психушки: видео

Мужчина сомнамбулически перемещался вдоль улицы в одном резиновом тапочке и больничной пижаме. В какой-то момент он как бы придя в себя стал выделывать странные пассажи - звал какого-то Олега, заявляя, что откинулся из тюрьмы, потом стучал во водосточной трубе и ласково разговаривал с ней. Затем ему удалось проникнуть в парадную, где, поднявшись на лестничную площадку, человек в бесплодных попытках приобщиться к чужому домашнему теплу стал ломиться в запертые квартирные двери (почему вы живёте везде, а я нигде).