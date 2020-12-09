Жители Петербурга помогли задержать мутного типа, похожего на педофила из психушки: видео

Бдительные граждане Санкт-Петербурга сообщили, что возле дома 121 на набережной Обводного канала, благодаря их своевременному сигналу, настигнут маньяк-педофил, сбежавший из Обуховской тюремной психбольницы.
Мужчина сомнамбулически перемещался вдоль улицы в одном резиновом тапочке и больничной пижаме. В какой-то момент он как бы придя в себя стал выделывать странные пассажи - звал какого-то Олега, заявляя, что откинулся из тюрьмы, потом стучал во водосточной трубе и ласково разговаривал с ней. Затем ему удалось проникнуть в парадную, где, поднявшись на лестничную площадку, человек в бесплодных попытках приобщиться к чужому домашнему теплу стал ломиться в запертые квартирные двери (почему вы живёте везде, а я нигде).
Соседи, не теряя драгоценного времени, связались с полицией, а те не менее оперативно задержали перезревшего клиента. Как сообщил источник, позже женщина, в чью квартиру пытался проникнуть таинственный ночной гость, со ссылкой на своего человека в правоохранительных органах заявила, что дебошир весьма смахивает на сбежавшего из больницы маньяка-педофила. Правоохранительные органы по этому поводу ещё не сделали официального заявления.
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