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Жители Петербурга помогли задержать мутного типа, похожего на педофила из психушки: видео

Жители Петербурга помогли задержать мутного типа, похожего на педофила из психушки: видео (1 фото)

Автор:
09 декабря 2020 08:28
Сообщество : Криминал
Метки: гость   жители   задержание   криминал   подъезд   псих   россия   санкт-петербург   
3022
1

Бдительные граждане Санкт-Петербурга сообщили, что возле дома 121 на набережной Обводного канала, благодаря их своевременному сигналу, настигнут маньяк-педофил, сбежавший из Обуховской тюремной психбольницы.

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Метки: гость   жители   задержание   криминал   подъезд   псих   россия   санкт-петербург   
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11  комментариев
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4k
panama 2 часа назад
Тут вопросов больше к психбольнице при тюрьме! Каким образом сбежал опасный педофил псих?!!
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Alf Час назад
Удивительно же помогли задержать педофила, а не расчленили его без суда и следствия...
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10k
Artem 2 часа назад
Ссылка coub.com
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Комментарий удален
−27
11k
Morr_A 2 часа назад
Круто лечат педофилов, что получается нарк под галюциногенами...
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64
bobobo 2 часа назад
Соколова отпустили?
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1k
ALEX bobobo Час назад
- Начальник, я до магазина и обратно
- Давай, только не долго
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1k
smokes 2 часа назад
То что убить может, изнасиловать и т.п. пох.. самое страшное - а вдруг он короновирусный? ..
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4k
SSD 2 часа назад
Бдительные граждане Санкт-Петербурга поймали его и разрубили на части, как у них принято?
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2k
tessio SSD Час назад
Ну да, хотя бы какая то польза от хобби жителей культурной столицы...
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