Суд ещё раз удовлетворил иск Украины в деле о крымском "золоте скифов": видео

Суд Амстердама попал, по сути, в своеобразный цейтнот: по букве международного права он обязан вынести определение в пользу страны, откуда культурные ценности были вывезены для экспонирования, кажется всё просто, но на самом деле тут и начинается самое любопытное...
Если золото передадут обратно, крымским музеям, то этим одновременно признают Россию хозяйкой полуострова и ценностей. Однако если артефакты скифской культуры уедут в/на Украину, то это будет снова означать, что Крым не украинский, а стало быть, это территория России. Прецедент - понимаете ли!
Поэтому беспристрастный суд Амстердама пошёл по "серединному" - Соломонову пути, а именно удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей в процессе по делу о возврате "скифского золота" из музеев Крыма.
"Удовлетворено исковое заявление от государства Украина об отзыве г-на Д. Дж. Оранье - судьи Апелляционного суда Амстердама", - процитировал источник сообщение суда со ссылкой на "Интерфакс".
Год назад суд отказывал Украине в аналогичной просьбе об отводе данного судьи, Минюст Украины указывая причину отвода, сослался на то, что он, якобы представлял интересы российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ОАО "НК "ЮКОС" и сотрудничал с адвокатами, которые сейчас представляют музеи Крыма. Представители музеев Крыма, в свою очередь, расценили подобные телодвижения сторон, как попытку затянуть разбирательство.
Выставку "Крым - золотой остров в Чёрном море", перед самым началом киевского майдана, в конце 2013 года вывезли в Европу четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический". Выставка состояла из 2 тысяч экспонатов.
После вердикта 2016 года, о возврате выставки Украине музеи подали апелляцию на решение суда, слушания по этому вопросу начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года.
Источник:
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Магнит,ВТБ,Сбербанк,Газпром...Иуды?Или энто другое?
Золото - это ерунда. А вот когда бандеровцы начнут выигрывать дела в западных судах и арбитражах, и Запад начнет арестовывать имущество Газпрома, Аэрофлота и т.д., вот это будет проблема.
Пути два:
1. Признать Крым не частью Украины и отдать ценности в Киев.
2. Признать Крым "це Украина" и отдать ценности в Крым.
Все экспонаты, показанные на фото, кроме "золотого кабанчика" хранятся в коллекции Государственного Эрмитажа в Петербурге: "Костромской олень" (из станицы Костромская), "Битва аримаспов с грифонами", "Нападающий на лошадь".
А кабанчик хранится в Киеве, в Музее драгоценностей.
- это скелет чапаева, а это скелет чапаева в детстве)))
Пригласил как-то Сталин на Ближнюю Дачу товарищей по Политбюро. И разразился дикий ливень. Все приходили мокрые до нитки. Только Микоян вошел сухой. “Как это вы, Анастас Иванович, умудрились под дождем не промокнуть?” – спросил Микояна удивленный Сталин. “А я, Иосиф Виссарионыч, между струйками, между струйками!”.