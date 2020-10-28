Суд ещё раз удовлетворил иск Украины в деле о крымском "золоте скифов": видео

Если золото передадут обратно, крымским музеям, то этим одновременно признают Россию хозяйкой полуострова и ценностей. Однако если артефакты скифской культуры уедут в/на Украину, то это будет снова означать, что Крым не украинский, а стало быть, это территория России. Прецедент - понимаете ли!

Поэтому беспристрастный суд Амстердама пошёл по "серединному" - Соломонову пути, а именно удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей в процессе по делу о возврате "скифского золота" из музеев Крыма.

"Удовлетворено исковое заявление от государства Украина об отзыве г-на Д. Дж. Оранье - судьи Апелляционного суда Амстердама", - процитировал источник сообщение суда со ссылкой на "Интерфакс".

Год назад суд отказывал Украине в аналогичной просьбе об отводе данного судьи, Минюст Украины указывая причину отвода, сослался на то, что он, якобы представлял интересы российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ОАО "НК "ЮКОС" и сотрудничал с адвокатами, которые сейчас представляют музеи Крыма. Представители музеев Крыма, в свою очередь, расценили подобные телодвижения сторон, как попытку затянуть разбирательство.