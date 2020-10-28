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Суд ещё раз удовлетворил иск Украины в деле о крымском "золоте скифов": видео

Суд ещё раз удовлетворил иск Украины в деле о крымском "золоте скифов": видео (1 фото)

Автор:
28 октября 2020 22:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: амстердам   возврат   золото скифов   иск   крым   россия   суд   украина   
1969
1

Суд Амстердама попал, по сути, в своеобразный цейтнот: по букве международного права он обязан вынести определение в пользу страны, откуда культурные ценности были вывезены для экспонирования, кажется всё просто, но на самом деле тут и начинается самое любопытное...

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Метки: амстердам   возврат   золото скифов   иск   крым   россия   суд   украина   
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53k
Почитатель стекломоя 4 часа назад
Да чё там говорить...Наши,российские компании ,Крым не признали ,как территорию России :
Магнит,ВТБ,Сбербанк,Газпром...Иуды?Или энто другое?
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111
vova old 17 секунд назад
ну это советское вообщем то имущество, а законадательно РФ преемник ссср. значти надо чтото менять принципиально, а так получается росийское
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9k
котегRUS Полчаса назад
экспонаты - это не слитки золота, а ЭКСПОНАТЫ - они бесценны, будь они хоть из гамна слеплены, поэтому должны вернуться в музеи
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4k
Андрей Крылов Час назад
В общем, как я понимаю. тт суд ни чего так и не присудил. Почему? П**ерасты, сээр (с)
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13k
vikklu Час назад
Что за вопрос? Золото принадлежит Украине? Верните Украине. Крым оккупирован врагом? Ну так не на оккупированную же территорию возвращать. О том, куда возвращать можно договориться уже в частном порядке.
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8k
БарНалей vikklu Час назад
Юридический косяк в том, что Крым не признают ни не зависимым, ни частью России, а самое прикольное, что и оккупированным тоже не признают. Т.е. там юридическая засада полная.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Запад сейчас полностью принял сторону Украины. В смысле, Россия проявила агрессию, хапнула Крым и аннексировала его. Так что золото вернут бандеровцам, без сомнения. Решение чисто политическое.
Золото - это ерунда. А вот когда бандеровцы начнут выигрывать дела в западных судах и арбитражах, и Запад начнет арестовывать имущество Газпрома, Аэрофлота и т.д., вот это будет проблема.
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1k
kiev_poznyaki Frank Borman 2 часа назад
О каких именно делах речь?
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12k
Killgrave 2 часа назад
Экспонаты вывезены не из укры, а из музеев полуострова. Принадлежат они народу Крыма и должны быть возвращены только в Крым. Никакого отношения ни территория, ни музеи, ни тем более экспонаты к укре не имеют. Музеи вне политики, и данные отношения это дела между музеями, не между государствами. Верните туда, откуда взяли, не ваше дело как и почему территория изменила принадлежность.
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1k
Yow Killgrave Час назад
ах-ха-ха-ха! "музеи вне политики"! жги дальше: "спорт вне политики", "евровидение вне политики", "медицина вне политики")))))
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8k
БарНалей Killgrave 50 минут назад
Эти ценности принадлежат музеям. А музеи государственные. С точки зрения Европы, Крым не изменил своей принадлежности (це Украина), соответственно и музеи на нем находящиеся. Т.е., по идее они должны вернуть ценности в музеи. Иначе должны признать Крым не частью Украины.
Пути два:
1. Признать Крым не частью Украины и отдать ценности в Киев.
2. Признать Крым "це Украина" и отдать ценности в Крым.
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522
Alex 2 часа назад
если нужно вернуть экспонаты в крымские музеи,а раз Крым временно оккупированная территория,значит пока вернуть материковой Украине
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8k
БарНалей Alex 43 минуты назад
Они официально не признают оккупацию Крыма. Нет резолюции ООН, что Россия или еще кто там оккупировал Крым. Хоть временно, хоть постоянно. Арбитражу не на что опереться. С юридической точки зрения это территория Украины, и музеи украинские, и нифига не изменилось с момента отправки экспонатов.
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151
Атомный Крот 3 часа назад
Я, конечно, дико извиняюсь, но фото золотых изделий из поста никакого отношения к выставке в Амстердаме, да и вообще к музеям Крыма не имеют.

Все экспонаты, показанные на фото, кроме "золотого кабанчика" хранятся в коллекции Государственного Эрмитажа в Петербурге: "Костромской олень" (из станицы Костромская), "Битва аримаспов с грифонами", "Нападающий на лошадь".

А кабанчик хранится в Киеве, в Музее драгоценностей.
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1k
Yow Атомный Крот Час назад
это как в анекдоте про выставку ТОЛЬКО для деревенщины:
- это скелет чапаева, а это скелет чапаева в детстве)))
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6k
Goldsmith 3 часа назад
Нет, хохлы не вернут .
Нет, хохлы не вернут .
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89k
Редька с хреном Автор поста 4 часа назад
А ещё есть конспирологическая теория, что всё золото мира потихоньку анунаки забирают на постройку кораблёф, точнее летучих тарелок, в обмен на ништяки, к примеру Интелу процов насыпали, а Гейтсу в ухо Винду нашептали, жалко у старины Билли на почве вакцинации склероз, по этому Винда вышла в Мастдай вариантах)))
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3k
akahast 4 часа назад
есть такой анекдот, ещё Сталинских времён:
Пригласил как-то Сталин на Ближнюю Дачу товарищей по Политбюро. И разразился дикий ливень. Все приходили мокрые до нитки. Только Микоян вошел сухой. “Как это вы, Анастас Иванович, умудрились под дождем не промокнуть?” – спросил Микояна удивленный Сталин. “А я, Иосиф Виссарионыч, между струйками, между струйками!”.
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27k
lem02 4 часа назад
С юридической точки зрения, золото скифов должно быть выдано не "Музеям Крыма" а Украине. И Украина может его принять где угодно.
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151
Атомный Крот lem02 3 часа назад
Золото Гетмана Полуботька уже вернули из Лондона?
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19k
Ратибор lem02 3 часа назад
Это зависит от того, кто является стороной договора о предоставлении экспонатов. Если государство Украина, то тут вообще всё однозначно, к сожалению для нас. Если музеи как юридические лица, то тут спорный вопрос, так как перейдя под юрисдикцию России, они перестали существовать как украинские юридические лица, а заодно как субъекты договора.
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27k
lem02 Ратибор 2 часа назад
Да что вы говорите? Юрисдикцию музеев ни кто никогда не считал самостоятельной единицей и весь мир считает их как юридической единицей Украины. Нравится нам это или нет. Как субъекты договора они быть перестали, поэтому и не отдают. И не отдадут.
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1k
ALISA2 x3matic 2 часа назад
Там люди пьют солёную воду, а ты и рад этому. :)
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2k
x3matic ALISA2 2 часа назад
Ты это точно знаешь,или ты пиз.дабол?
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89k
Редька с хреном Автор поста 4 часа назад
А действительно, если гипотетически предположить такую ситуацию: международная мафия, зная, что печеньки старушки Нуланд уже испечены замышляет дерзкое ограбление. Пока Янек занят освоением российского миллиардного кредита, умные чинуши палят компромат, а пролетарии грузят покрышки и прочую горючую хрень на самосвалы, мафиози замышляют ограбление века, с этой целью щедро подкупают чиновников от культуры, те подписывают документы на вывоз ценностей и ... всё! Дальше был майдан, а теперь концов не сыщешь. Как вам такой сценарий детектива уважаемые читатели? (PS если в Форт Ноксе вместо золота вольфрам, то золото наших предков, может быть уже где угодно)
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19k
Ратибор Редька с хреном 3 часа назад
Там, собственно, золота с Гулькин отросток, в этом плане выгоднее один ювелирный магазин ограбить.
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89k
Редька с хреном Автор поста Ратибор 52 минуты назад
В гулькином носе история и культура, а её на килограммы не вешают - в полотнах художников, к примеру тоже тряпок немного, а некоторые имеют баснословную цену.
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