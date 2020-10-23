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Перепуганное чудо:&nbsp;беззащитного маленького совенка от стаи сорок спасли сотрудники ОМОНа в Хабаровске

Перепуганное чудо: беззащитного маленького совенка от стаи сорок спасли сотрудники ОМОНа в Хабаровске (5 фото)

Автор:
23 октября 2020 13:56
Метки: животные   происшествия   спасение   
586
5

Обычный служебный день, сотрудники хабаровского ОМОНа приходят на работу, начинают заниматься своими делами. Внезапно силовики услышали громкий шум на улице. Источником звука оказался беззащитный совенок, который со всего маху врезался в окно здания отряда.

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Метки: животные   происшествия   спасение   
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6  комментариев
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12k
Владислав Грецов 4 часа назад
ворона это летающий волк....часто наблюдаю на работе как они ястреба пытаются гонять но он более быстрый и верткий...чаек же гоняют запросто...
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1k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
В глазах так и читается - "Когда ж меня отпустит???" )))
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3k
Рафаэль 41 минуту назад
новость какая то нерукопожатная, учитесь у Эха Москвы: "озверевшие омоновцы набросились на мирно пасущихся птиц, но одному из правозащитников удалось спасти краснокнижного пернатого"
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1k
Влад 3 часа назад
интересно что означает ОМОН?
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Хабаровск, омон...
тут другие аналогии на ум приходят.

Над имиджем работают, молодцы!
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48k
smakido 3 часа назад
Мир не без добрых людей, слава Всевышнему!
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