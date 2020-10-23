Обычный служебный день, сотрудники хабаровского ОМОНа приходят на работу, начинают заниматься своими делами. Внезапно силовики услышали громкий шум на улице. Источником звука оказался беззащитный совенок, который со всего маху врезался в окно здания отряда.
- Проходя мимо актового зала, я услышал громкие крики птиц, доносящиеся с улицы. Повернувшись на шум, увидел за окном стаю сорок, которые гнались за небольшой серой птицей. Она сильно ударилась о стекло и упала на оконный отлив. Я отогнал сорок и забрал пернатого внутрь, - рассказал очевидец Александр К., капитан полиции.
Перепуганного ночного хищника сотрудники отряда приютили в одном из служебных кабинетов. Для совенка «построили» временный дом - пернатому гостю отвели пустую картонную коробку. К какому виду принадлежит птица, помог определить интернет. По единодушному мнению ОМОНовцев, больше всего необычный гость был похож на иглоногую сову.
Дальнейшую судьбу спасенного совенка решили быстро - малыша отвезли в Приамурский зоосад имени Сысоева. Оказалось, что птица перелетная, и еще в сентябре должна была покинуть Дальний Восток. Иглоногую отправили на реабилитацию, где она уверенно идет на поправку.
- ОМОНовцы планируют взять шефство над совенком и уже всерьез задумываются над его именем. Среди рабочих вариантов - «Сальвус», что в переводе с латыни значит «спасенный», - добавил Владислав Шевченко, начальник пресс-службы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.
Источник:
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Над имиджем работают, молодцы!