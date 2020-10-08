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Сообщество Без кота и жизнь не та 673 поста • 329 подписчиков подписаться
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Неравнодушная девушка поделилась фотографиями котёнка после его спасения

Неравнодушная девушка поделилась фотографиями котёнка после его спасения (2 фото)

Автор:
08 октября 2020 09:33
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: до и после   добро   животные   котенок   поступок   спасение   фото   
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Она опубликовала два снимка с разницей в месяц, и чудесное преображение всех удивило и поразило.

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Метки: до и после   добро   животные   котенок   поступок   спасение   фото   
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