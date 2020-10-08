Неравнодушная девушка поделилась фотографиями котёнка после его спасения

Она опубликовала два снимка с разницей в месяц, и чудесное преображение всех удивило и поразило.
Девушка с никнеймом Justrandom33 – одна из пользователей социальной сети Reddit. В своём аккаунте она выложила фото спасённого ею котёнка. На первом снимке животное выглядит истощённым и напуганным, а на второй фотографии его просто невозможно узнать.
Justrandom33 – волонтёр с доброй душой. Девушка регулярно помогает разным животным, выхаживает их и находит новых заботливых хозяев и жильё. В её аккаунте можно увидеть множество спасённых питомцев. Это кошки и собаки разных возрастов и пород, которые попали к Justrandom33 при самых различных обстоятельствах. Но фотографии доказывают, что судьба абсолютно всех подопечных меняется в лучшую сторону.
В начале сентября девушка случайно заметила на свалке маленькое пушистое существо, в котором с трудом можно было разглядеть котёнка. Крошечное животное было настолько истощено и ослаблено, что внешне напоминало фактически скелет, обтянутой кожей с шерстью. Justrandom33 поняла, что котик нуждается в помощи, поэтому, не думая, забрала его и начала лечение и реабилитацию. Новый подопечный получил кличку Честер.
В начале сентября девушка случайно заметила на свалке маленькое пушистое существо, в котором с трудом можно было разглядеть котёнка. Крошечное животное было настолько истощено и ослаблено, что внешне напоминало фактически скелет, обтянутой кожей с шерстью. Justrandom33 поняла, что котик нуждается в помощи, поэтому, не думая, забрала его и начала лечение и реабилитацию. Новый подопечный получил кличку Честер.
Спустя четыре недели в начале октября на страничке появилось свежее фото с Честером. В этом прекрасном пушистом и весьма крепком коте было очень сложно узнать то жалкое существо, которое было обнаружено волонтёром всего месяц назад. Честер выглядит абсолютно здоровым, спокойным и счастливым.
Подписчики Justrandom33 оставили массу комментариев. Все они восторгались добротой и заботой девушки и радовались тому, что Честер попал к ней. Комментаторы с грустью вспоминали, каким котёнок был совсем недавно, и писали о его удивительном преображении. Но особенно тронула всех не внешность кота, а его взгляд. На первом фото глаза были очень грустными и одновременно испуганными, а теперь Честер абсолютно точно доволен, счастлив и спокоен. Он в полном порядке благодаря Justrandom33.
Подписчики Justrandom33 оставили массу комментариев. Все они восторгались добротой и заботой девушки и радовались тому, что Честер попал к ней. Комментаторы с грустью вспоминали, каким котёнок был совсем недавно, и писали о его удивительном преображении. Но особенно тронула всех не внешность кота, а его взгляд. На первом фото глаза были очень грустными и одновременно испуганными, а теперь Честер абсолютно точно доволен, счастлив и спокоен. Он в полном порядке благодаря Justrandom33.
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