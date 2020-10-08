Неравнодушная девушка поделилась фотографиями котёнка после его спасения

Спустя четыре недели в начале октября на страничке появилось свежее фото с Честером. В этом прекрасном пушистом и весьма крепком коте было очень сложно узнать то жалкое существо, которое было обнаружено волонтёром всего месяц назад. Честер выглядит абсолютно здоровым, спокойным и счастливым.



Подписчики Justrandom33 оставили массу комментариев. Все они восторгались добротой и заботой девушки и радовались тому, что Честер попал к ней. Комментаторы с грустью вспоминали, каким котёнок был совсем недавно, и писали о его удивительном преображении. Но особенно тронула всех не внешность кота, а его взгляд. На первом фото глаза были очень грустными и одновременно испуганными, а теперь Честер абсолютно точно доволен, счастлив и спокоен. Он в полном порядке благодаря Justrandom33.