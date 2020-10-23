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Благородство и предупредительность: как два кота делили миску с молоком

Благородство и предупредительность: как два кота делили миску с молоком (1 фото + 2 видео)

Автор:
23 октября 2020 06:00
Сообщество : Животные
Метки: Котищи   видео   делёж   еда   котики   коты   миска   предупредительность   
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Что делать котам, если их двое, а миска с молоком одна? Как делить такое лакомство? Устроить поединок? Но есть и другие пути! Посмотрите кошачьи уроки хороших манер.

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Метки: Котищи   видео   делёж   еда   котики   коты   миска   предупредительность   
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21k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Хозяин извращенец. Нравится ему этот молочный конфликт ? )) Две миски поставить - будет не интересно кормить ? ))
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9
maks89 17 минут назад
кулачева котейки умные
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29k
Лесли 🥰 50 минут назад
Что делать котам, если их двое, а миска с молоком одна?

Купите, мать вашу, вторую миску))) Или хозяева сами едят из одной тарелки по очереди?)
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3k
Юра Гагарин Лесли 🥰 6 минут назад
правильно, зачем над животными издеваетесь,
забавы ради
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