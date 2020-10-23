Благородство и предупредительность: как два кота делили миску с молоком

Что делать котам, если их двое, а миска с молоком одна? Как делить такое лакомство? Устроить поединок? Но есть и другие пути! Посмотрите кошачьи уроки хороших манер.
Видео, как два кота пытаются поделить одну миску с молоком, буквально очаровало пользователей сети. На отснятых кадрах можно увидеть, что животные хотя и не очень рады соседствовать на одной кухне, но при этом они не позволяют себе резких движений, которые могут спровоцировать драку.
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На следующем видео коты уводят миску из-под усатого носа своего товарища уже более отточенными и уверенными движениями, в какой-то момент даже создаётся впечатление, что так они завтракают каждый день. Но если приглядеться внимательно, то и здесь в плавных кошачьих движениях присутствует некая галантность и как бы альтруизм: перед тем, как дёрнуть сосуд с едой у хвостатого собрата каждый из них выдерживает некоторую паузу, словно даёт ему немного поесть.
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Купите, мать вашу, вторую миску))) Или хозяева сами едят из одной тарелки по очереди?)
забавы ради