Благородство и предупредительность: как два кота делили миску с молоком

На следующем видео коты уводят миску из-под усатого носа своего товарища уже более отточенными и уверенными движениями, в какой-то момент даже создаётся впечатление, что так они завтракают каждый день. Но если приглядеться внимательно, то и здесь в плавных кошачьих движениях присутствует некая галантность и как бы альтруизм: перед тем, как дёрнуть сосуд с едой у хвостатого собрата каждый из них выдерживает некоторую паузу, словно даёт ему немного поесть.