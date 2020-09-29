Что едят улитки и как их кормить в домашних условиях?

Ее нужно промыть, очистить от пленки, высушить и перемолоть при помощи кофемолки.



Улиткам необходимы ахатин и белок. Он может быть животного происхождения и содержаться в корме для рыб, мясокостной муке и рачках – гаммарусе, дафнии. Улитка получит белок растительного происхождения, питаясь крупой (кроме манной), грибами, орехами (кроме арахиса), фруктовой сушкой, семенами и отрубями.



Необходимо принять во внимание несколько полезных советов.



Помните, все растительные продукты, которые вы планируете давать улитке, должны быть свежими и желательно натуральными, а не из супермаркета. Конечно, если у вас нет собственного земляного участка с грядками, то покупайте продукты, но перед использованием хорошо их мойте.

Кальций очень важен для улитки. От него зависит формирование раковины. Состояние и здоровье раковины чрезвычайно важны, ведь она является не только частью тела моллюска, но и внешним скелетом. Если раковину не укрепить и не ухаживать за ней, может случиться самое ужасное – панцирь начнет болеть и животное погибнет. В природной среде улитка сама находит еду, которая богата кальцием, но когда она обитает в аквариуме, источником кальция для нее являются специальные минеральные добавки. Минеральная добавка – это своего рода подкормка, которая обязательна для брюхоногого моллюска.

Категорически запрещено кормить брюхоногого химическими препаратами, которые якобы содержат в своем составе кальций. А также не рекомендуется использовать как подкормку школьный или строительный мел, минеральные камни для птиц и комплексные смеси. Все эти добавки нанесут вред моллюску. Идеальный вариант – купить специальный кормовой мел в ветеринарной аптеке или специализированной точке сбыта.

Белковые продукты также важны. Если моллюск не употребляет достаточное их количество, то активность его роста снижается.

Улитка любит такой фрукт, как банан, но он не очень полезный для ее здоровья. Баловать животное можно бананами, но не более чем 2 раза в неделю.

Рацион улитки должен содержать белок, который может быть растительным и животным.