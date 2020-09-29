Что едят улитки и как их кормить в домашних условиях?

Сегодня у любителей необычных домашних питомцев большой популярностью пользуются улитки. Это неприхотливое брюхоногое не нуждается в специально разработанном рационе питания.
Бытует мнение, что если этот моллюск – экзотическое животное, значит, и кормить его нужно чуть ли не эксклюзивными продуктами. Но это совсем не так. В данной статье мы детально поговорим о том, что ест улитка, что ей можно давать, а какие продукты категорически запрещены для употребления.
Питание в природе
Как и любое другое живое существо, будь то холоднокровное или теплокровное, улитка изначально рождена в живой природе. Только по истечению времени моллюсков начали разводить и содержать дома, а также приучать их к другой еде. Улитка – травоядный брюхоногий моллюск. После длительных наблюдений и исследований специалисты сделали вывод, что в природе рацион улиток состоит из травы, листьев, овощей, фруктов, древесной коры.
Питание зависит от возраста: молодые моллюски предпочитают в рационе свежие продукты, а вот взрослые отдают предпочтение подгнившим плодам.
Деликатесом является кора перегнившего дерева.
Давайте рассмотрим каждый тип улитки и выясним, какое питание в природе для него характерно.
Наземные (сухопутные). К таковым относятся ахатина, виноградная улитка и обычная уличная. В природе они питаются живой растительностью и различными остатками растений. К наиболее популярным продуктам питания относится виноградный лист, лесная земляника, капуста, крапива, лопух, одуванчик, подорожник, редька. Среди таких моллюсков есть и хищники, которые не прочь полакомиться насекомыми.
Деликатесом является кора перегнившего дерева.
Давайте рассмотрим каждый тип улитки и выясним, какое питание в природе для него характерно.
Наземные (сухопутные). К таковым относятся ахатина, виноградная улитка и обычная уличная. В природе они питаются живой растительностью и различными остатками растений. К наиболее популярным продуктам питания относится виноградный лист, лесная земляника, капуста, крапива, лопух, одуванчик, подорожник, редька. Среди таких моллюсков есть и хищники, которые не прочь полакомиться насекомыми.
Морские. Данные улитки могут питаться различной пищей – водорослями, свежими корнеплодами и фруктовыми растениями.
Что можно давать дома?
Данный вопрос очень актуален для тех, кто решился завести такого домашнего питомца, но ничего не знает о том, чем они питаются.
Безусловно, рацион и правильное питание очень важны и имеют большое значение для активного роста и здорового развития улитки.
Безусловно, рацион и правильное питание очень важны и имеют большое значение для активного роста и здорового развития улитки.
Самые популярные декоративные улитки, содержащиеся в домашних условиях – Ахатины. В их рацион входит растительный корм, а именно:
овощные культуры – огурец, кабачок, отварной картофель и лук, тыква;
фрукты – клубника, груша, яблоки, дыня;
бобовые – чечевица;
крупы – перловка, геркулес, кукурузная и ячневая каша, гречка и рис;
зелень;
семена подсолнечника и льна;
листва таких деревьев как эвкалипт, береза, дуб, липа;
различные ягоды;
грибы – исключительно свежие.
овощные культуры – огурец, кабачок, отварной картофель и лук, тыква;
фрукты – клубника, груша, яблоки, дыня;
бобовые – чечевица;
крупы – перловка, геркулес, кукурузная и ячневая каша, гречка и рис;
зелень;
семена подсолнечника и льна;
листва таких деревьев как эвкалипт, береза, дуб, липа;
различные ягоды;
грибы – исключительно свежие.
Этот моллюск также нуждается в пище, содержащий кальций (минеральную добавку).
Кормовой мел – это самая доступная подкормка, которую продают в зоомагазине или ветеринарной аптеке по приемлемой цене.
Кормовой мел – это самая доступная подкормка, которую продают в зоомагазине или ветеринарной аптеке по приемлемой цене.
Сепия – панцирь каракатицы, состоящий на 35% из кальция, ее можно приобрести в специализированной точке сбыта. В продажу она поступает поштучно. Если панцирь довольно соленый, то прежде чем давать его улитке, промойте под теплой водой, чтобы смыть лишнюю соль;
Ракушечник – это измельченная речная или морская ракушка. Данный вид минеральной добавки не пользуется спросом, так как моллюску не очень удобно ее кушать. При покупке нужно внимательно читать, что пишет производитель на упаковке. Продукт должен на 100% состоять из ракушечника, без каких-либо других добавок и примесей. В нем содержится 40% кальция.
Яичная скорлупа – это самый натуральный и естественный источник кальция и других полезных витаминов и минералов. Маленькую улитку можно кормить скорлупой яйца, из которого она вылупилась, взрослую особь – скорлупой перепелиного или куриного яйца. Скорлупа обязательно должна быть сырой, так как в отваренной содержится в два раза меньше кальция.
Ее нужно промыть, очистить от пленки, высушить и перемолоть при помощи кофемолки.
Улиткам необходимы ахатин и белок. Он может быть животного происхождения и содержаться в корме для рыб, мясокостной муке и рачках – гаммарусе, дафнии. Улитка получит белок растительного происхождения, питаясь крупой (кроме манной), грибами, орехами (кроме арахиса), фруктовой сушкой, семенами и отрубями.
Необходимо принять во внимание несколько полезных советов.
Помните, все растительные продукты, которые вы планируете давать улитке, должны быть свежими и желательно натуральными, а не из супермаркета. Конечно, если у вас нет собственного земляного участка с грядками, то покупайте продукты, но перед использованием хорошо их мойте.
Кальций очень важен для улитки. От него зависит формирование раковины. Состояние и здоровье раковины чрезвычайно важны, ведь она является не только частью тела моллюска, но и внешним скелетом. Если раковину не укрепить и не ухаживать за ней, может случиться самое ужасное – панцирь начнет болеть и животное погибнет. В природной среде улитка сама находит еду, которая богата кальцием, но когда она обитает в аквариуме, источником кальция для нее являются специальные минеральные добавки. Минеральная добавка – это своего рода подкормка, которая обязательна для брюхоногого моллюска.
Категорически запрещено кормить брюхоногого химическими препаратами, которые якобы содержат в своем составе кальций. А также не рекомендуется использовать как подкормку школьный или строительный мел, минеральные камни для птиц и комплексные смеси. Все эти добавки нанесут вред моллюску. Идеальный вариант – купить специальный кормовой мел в ветеринарной аптеке или специализированной точке сбыта.
Белковые продукты также важны. Если моллюск не употребляет достаточное их количество, то активность его роста снижается.
Улитка любит такой фрукт, как банан, но он не очень полезный для ее здоровья. Баловать животное можно бананами, но не более чем 2 раза в неделю.
Рацион улитки должен содержать белок, который может быть растительным и животным.
Улиткам необходимы ахатин и белок. Он может быть животного происхождения и содержаться в корме для рыб, мясокостной муке и рачках – гаммарусе, дафнии. Улитка получит белок растительного происхождения, питаясь крупой (кроме манной), грибами, орехами (кроме арахиса), фруктовой сушкой, семенами и отрубями.
Необходимо принять во внимание несколько полезных советов.
Помните, все растительные продукты, которые вы планируете давать улитке, должны быть свежими и желательно натуральными, а не из супермаркета. Конечно, если у вас нет собственного земляного участка с грядками, то покупайте продукты, но перед использованием хорошо их мойте.
Кальций очень важен для улитки. От него зависит формирование раковины. Состояние и здоровье раковины чрезвычайно важны, ведь она является не только частью тела моллюска, но и внешним скелетом. Если раковину не укрепить и не ухаживать за ней, может случиться самое ужасное – панцирь начнет болеть и животное погибнет. В природной среде улитка сама находит еду, которая богата кальцием, но когда она обитает в аквариуме, источником кальция для нее являются специальные минеральные добавки. Минеральная добавка – это своего рода подкормка, которая обязательна для брюхоногого моллюска.
Категорически запрещено кормить брюхоногого химическими препаратами, которые якобы содержат в своем составе кальций. А также не рекомендуется использовать как подкормку школьный или строительный мел, минеральные камни для птиц и комплексные смеси. Все эти добавки нанесут вред моллюску. Идеальный вариант – купить специальный кормовой мел в ветеринарной аптеке или специализированной точке сбыта.
Белковые продукты также важны. Если моллюск не употребляет достаточное их количество, то активность его роста снижается.
Улитка любит такой фрукт, как банан, но он не очень полезный для ее здоровья. Баловать животное можно бананами, но не более чем 2 раза в неделю.
Рацион улитки должен содержать белок, который может быть растительным и животным.
Как видим, список очень разнообразный, почти все продукты питания находятся в открытом доступе и их можно легко приобрести.
Кормление виноградной улитки
Паек такого брюхоногого очень разнообразный. Он насыщен овощами, фруктами и различными растениями. Рацион наземной улитки тяжело представить без следующих продуктов:
свежие огурцы;
капуста;
салат;
кабачки;
яблоки;
морковь;
листья винограда, одуванчика, подорожника, лопуха.
Очень важны подкормки, содержащие кальций. Чтобы виноградная улитка получала необходимую дозу белка, ей нужны специальные минеральные добавки.
Кормление виноградной улитки
Паек такого брюхоногого очень разнообразный. Он насыщен овощами, фруктами и различными растениями. Рацион наземной улитки тяжело представить без следующих продуктов:
свежие огурцы;
капуста;
салат;
кабачки;
яблоки;
морковь;
листья винограда, одуванчика, подорожника, лопуха.
Очень важны подкормки, содержащие кальций. Чтобы виноградная улитка получала необходимую дозу белка, ей нужны специальные минеральные добавки.
Несмотря на то что мучные изделия не рекомендованы к употреблению, эти брюхоногие очень любят свежий размоченный хлеб.
Можно побаловать брюхоногого таким лакомством, но не часто и в не больших количествах.
Еда для аквариумного (морского) моллюска
В большинстве случаев аквариумная улитка относится к семейству вегетарианцев, но может попасться и хищник – хелена. Вегетарианец в домашних условиях кушает налет, который покрывает стены резервуара и корм рыбок. А плотоядная хелена может поедать себе подобных. Отлично подходят в качестве пищи для аквариумного животного другие виды моллюсков – физы, мелании, ракушки. А также можно подкармливать аквариумную улитку вареным мясом креветок, кальмаров или мидий.
Можно побаловать брюхоногого таким лакомством, но не часто и в не больших количествах.
Еда для аквариумного (морского) моллюска
В большинстве случаев аквариумная улитка относится к семейству вегетарианцев, но может попасться и хищник – хелена. Вегетарианец в домашних условиях кушает налет, который покрывает стены резервуара и корм рыбок. А плотоядная хелена может поедать себе подобных. Отлично подходят в качестве пищи для аквариумного животного другие виды моллюсков – физы, мелании, ракушки. А также можно подкармливать аквариумную улитку вареным мясом креветок, кальмаров или мидий.
Корм для речной улитки
Первым делом хочется сказать о том, что если вы решили завести именно такого питомца, для нее следует приобрести отдельный резервуар. Категорически не рекомендуется, чтобы она обитала в одном аквариуме с рыбами.
Все дело в том, что речной моллюск может быть носителем различных опасных паразитов. Кормить его можно прудовником, ракушечником, а также пойдут в пищу и другие моллюски.
Все эти продукты питания для брюхоногого можно собрать на речке. Еще их можно подкармливать измельченными овощами.
Все дело в том, что речной моллюск может быть носителем различных опасных паразитов. Кормить его можно прудовником, ракушечником, а также пойдут в пищу и другие моллюски.
Все эти продукты питания для брюхоногого можно собрать на речке. Еще их можно подкармливать измельченными овощами.
Еда новорожденного
Новорожденные улитки питаются по-другому, не так как взрослые. В первые несколько дней жизни они едят скорлупу, из которой вылупились. Это их базовый корм на первое время. Молодняк нужно кормить продуктами, в составе которых имеется много кальция и витамина D3. Данный витамин укрепит здоровье малыша и сделает его сильным. В качестве подкормки для новорожденного брюхоногого подойдет минеральная смесь.
Главное правило при кормлении новорожденных улиток – никакой мягкой пищи.
Все дело в том, что из-за своей неопытности малышка при обследовании новой пищи может в нее зарыться и задохнуться. Поэтому лучше всего первое время угощать улиточек травами, зеленью и мелко нарезанными овощами и фруктами.
Главное правило при кормлении новорожденных улиток – никакой мягкой пищи.
Все дело в том, что из-за своей неопытности малышка при обследовании новой пищи может в нее зарыться и задохнуться. Поэтому лучше всего первое время угощать улиточек травами, зеленью и мелко нарезанными овощами и фруктами.
Запрещенные продукты
Брюхоногое существо, обитающее на воле, само выбирает себе пищу. А вот в домашних условиях за рационом и правильным питанием улитки следит уже хозяин.
Исходя из наблюдений и опыта, можно сделать вывод, что моллюск будет поедать абсолютно все, что ему дадут.
Но здесь может возникнуть проблема, ведь существует целый список продуктов, которые ему запрещены.
Улитке нельзя кормиться следующими продуктами:
еда, что содержит большое количество соли;
мучные изделия – такая еда для нее очень твердая;
еда, приправленная специями и пряностями;
сырая картошка, так как в ней большое количество крахмала;
свиное и баранье мясо;
сдобные изделия с большим количеством сахара;
соленья, копчености;
цитрусовые, поскольку они разрушают раковину моллюска;
дачные ягоды;
пасленовые культуры;
жирные молочные продукты;
специфические растения (с резким запахом и вкусом) – редька и имбирь, щавель и редис, лук, полынь и острый перец.
Исходя из наблюдений и опыта, можно сделать вывод, что моллюск будет поедать абсолютно все, что ему дадут.
Но здесь может возникнуть проблема, ведь существует целый список продуктов, которые ему запрещены.
Улитке нельзя кормиться следующими продуктами:
еда, что содержит большое количество соли;
мучные изделия – такая еда для нее очень твердая;
еда, приправленная специями и пряностями;
сырая картошка, так как в ней большое количество крахмала;
свиное и баранье мясо;
сдобные изделия с большим количеством сахара;
соленья, копчености;
цитрусовые, поскольку они разрушают раковину моллюска;
дачные ягоды;
пасленовые культуры;
жирные молочные продукты;
специфические растения (с резким запахом и вкусом) – редька и имбирь, щавель и редис, лук, полынь и острый перец.
Правила кормления
Стоит рассмотреть, как же часто нужно кормить улитку. Этот вопрос также важен и актуален, как и другие, которые связаны с уходом за животным. Бытует мнение, что моллюску вполне достаточно одного приема пищи в неделю, но оно ошибочное.
Если кормить один раз в неделю, он просто будет выживать, но его рост и развитие остановятся, снизится интенсивность размножения и длительность жизни.
Следует придерживаться следующих незамысловатых правил кормления брюхоногого:
давать еду желательно один раз в день, в вечернее время; ни для кого не секрет, что обычные моллюски, обитающие в специальном резервуаре, ведут активный образ жизни именно в вечернее время, а днем они чаще всего спят;
продукты не должны быть холодными – идеальный вариант, когда они слегка подогретые;
выкладывать пищу нужно на специальную тарелку, не на субстрат; если съедено не все, нужно обязательно остатки убрать – животное не должно питаться тем, что испортилось;
не забудьте поставить в аквариум неглубокую емкость для воды, улитке, как и другим живым существам, нужна свежая вода, желательно комнатной температуры; наливать ее нужно совсем немного, примерно 1 сантиметр, чтобы обитатели не утонули;
если улитки проживают в одном аквариуме с рыбами, то кормить их нужно, когда рыбы сыты или спят, иначе еда так и не попадет моллюску – рыбки быстро все съедят.
Если кормить один раз в неделю, он просто будет выживать, но его рост и развитие остановятся, снизится интенсивность размножения и длительность жизни.
Следует придерживаться следующих незамысловатых правил кормления брюхоногого:
давать еду желательно один раз в день, в вечернее время; ни для кого не секрет, что обычные моллюски, обитающие в специальном резервуаре, ведут активный образ жизни именно в вечернее время, а днем они чаще всего спят;
продукты не должны быть холодными – идеальный вариант, когда они слегка подогретые;
выкладывать пищу нужно на специальную тарелку, не на субстрат; если съедено не все, нужно обязательно остатки убрать – животное не должно питаться тем, что испортилось;
не забудьте поставить в аквариум неглубокую емкость для воды, улитке, как и другим живым существам, нужна свежая вода, желательно комнатной температуры; наливать ее нужно совсем немного, примерно 1 сантиметр, чтобы обитатели не утонули;
если улитки проживают в одном аквариуме с рыбами, то кормить их нужно, когда рыбы сыты или спят, иначе еда так и не попадет моллюску – рыбки быстро все съедят.
Помните, что маленькие брюхоногие едят намного меньше, чем большие, поэтому кормить их часто не нужно. И конечно, прежде чем принимать решение о том, чем кормить своих необычных домашних животных и в каких количествах, посоветуйтесь со специалистом – профессионал подскажет, что лучше всего подойдет вашим любимцам, какой рацион будет поддерживать их здоровье и позволит прожить максимальный срок.
Придерживаясь данных правил кормления и рекомендаций от специалистов, можете быть уверены в том, что ваш питомец будет расти счастливым, довольным и сытым.
Вот только если покупаете продукты в магазине, потратьте свое время, но убедитесь в их свежести и пригодности к употреблению. Если есть возможность, подвергните их термической обработке перед тем, как давать улиткам.
Придерживаясь данных правил кормления и рекомендаций от специалистов, можете быть уверены в том, что ваш питомец будет расти счастливым, довольным и сытым.
Вот только если покупаете продукты в магазине, потратьте свое время, но убедитесь в их свежести и пригодности к употреблению. Если есть возможность, подвергните их термической обработке перед тем, как давать улиткам.
Чем кормят домашних улиток, смотрите далее
Источник:
Ссылки по теме:
- Красный перец чили, съеденный червями-мутантами: как так?!
- Макаки хитрым способом крадут еду у гигантских белок
- Жадный енот не захотел делиться лакомствами с лисицей
- В Таиланде семья отведала суши, зараженные светящимися флуоресцентными бактериями
- Кот-экскаватор: самый бескомпромиссный стиль поедания корма
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...