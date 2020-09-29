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Что едят улитки и как их кормить в домашних условиях?

Что едят улитки и как их кормить в домашних условиях? (17 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 10:00
Сообщество : Животные
Метки: видео   еда   моллюск   улитки   фото   чем кормить   экзотическое животное   
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Сегодня у любителей необычных домашних питомцев большой популярностью пользуются улитки. Это неприхотливое брюхоногое не нуждается в специально разработанном рационе питания.

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Метки: видео   еда   моллюск   улитки   фото   чем кормить   экзотическое животное   
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