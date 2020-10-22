40 занимательных ответов на вопрос "А что будет, если...?"

Люди по природе своей любопытны и иногда их могут интересовать даже какие-то странные и абсурдные вещи. Например, что произойдет, если добавить в фонтан средство для мытья посуды, или засунуть кокос в морозилку. Ну примерно-то понятно... Однако нужды экспериментировать уже нет - какие-то смелые люди все проверили и рассказали об этом!

0

1. Что произойдет, если не съесть артишок сразу 0 Источник:

×

2. Что происходит, когда вы используете одну и ту же лопату для посадки 90 000 деревьев 0 Источник:

3. Что будет, если раскрутить пучок светящихся палочек с горящей стальной ватой на концах и снять это на длинной выдержке 0 Источник:

4. Что происходит, если ваш сотовый телефон вибрирует при попытке запечатлеть линию горизонта Чикаго 0 Источник:

5. Что случится, если черная футболка проваляется в машине под солнцем много лет 0 Источник:

6. Что произойдет, если оставить кокос в морозилке 0 Источник:

7. Что произойдет, если около бамбука нет туристов во время карантина, и он растет сам по себе 0 Источник:

8. Что произойдет, если вы моргнете быстрее, чем затвор на фотокамере 0 Источник:

9. Что происходит, если корни дерева на кладбище попадают в полость сгнившего черепа 0 Источник:

10. Что произойдет, если буря будет настолько сильной, что она буквально поднимет и сдвинет дорогу 0 Источник:

11. Что будет, если в вашу машину вломится медведь 0 Источник:

12. Что будет, если нагреть обычный мрамор над пламенем, а затем бросить его в холодную воду 0 Источник:

13. Что произойдет, если снова наполнить контейнер для мыла прозрачным мылом 0 Источник:

14. Что случится, если между текстильным принтером и наволочкой застрянет насекомое 0 Источник:

15. Что произойдет, если открыть контейнер Play-Doh десятилетней давности (и обнаружить, что в нем выросли кристаллы) 0 Источник:

16. Что произойдет, если отполировать кокосовый орех 0 Источник:

17. Что произойдет, если сфера из алюминия диаметром 1 см попадет в алюминиевый блок на скорости ~ 24 000 км в час (исследование воздействия космического мусора, проведенное ЕКА) 0 Источник:

18. Что случится, если волос застрянет в молнии 0 Источник:

19. Что произойдет, если мокрый пень пройдет через сильную заморозку 0 Источник:

20. Что произойдет, если дерево сгорит под воздействием высокого напряжения 0 Источник:

21. Что происходит, когда молния ударяет по пляжу Дорнох в Шотландии 0 Источник:

22. Что происходит, когда вы проливаете воду на горящее масло 0 Источник:

23. Вот что произойдет, если добавить средство для мытья посуды в фонтан 0 Источник:

24. Что произойдет, если туман окажется на пути ветряков 0 Источник:

25. Что произойдет, если оставить яблоко и банан на 6 месяцев в офисном шкафчике из-за карантина 0 Источник:

26. Что произойдет, если добавить синий пищевой краситель в воду, в которой стоит белая роза 0 Источник:

27. Что произойдет с баскетбольной площадкой, если под ней лопнут водопроводные трубы 0 Источник:

28. Что происходит с декоративной капустой, если ее не обрезать 0 Источник:

29. Что будет, если молния ударит в асфальт 0 Источник:

30. Что случится, если одновременно положить в воду лимоны и лаймы 0 Источник:

31. Что происходит, если вода долгое время течет сквозь цемент 0 Источник:

32. Что произойдет, если красить волосы в порванной перчатке 0 Источник:

33. Что будет, если вода замерзнет на вращающемся колесе 0 Источник:

34. Что случится, если лучи 4-х лампочек будут просвечивать через щель в прикрытой двери 0 Источник:

35. Что произойдет, если оставить кленовый сироп в холодильнике на несколько лет 0 Источник:

36. Что произойдет, если оставить мешок с семенами травы на улице 0 Источник:

37. Что случится, если купаться в открытом бассейне при -40 ° C 0 Источник:

38. Что произойдет, если засунуть хайлайтер в микроволновку 0 Источник:

39. Что случится, если проехать 135 000 км без замены масла 0 Источник: