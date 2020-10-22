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40 занимательных ответов на вопрос "А что будет, если...?"

40 занимательных ответов на вопрос "А что будет, если...?" (41 фото)

Автор:
22 октября 2020 11:15
Сообщество : Факты
Метки: Что будет   Что будет если   любопытство - не порок   познавательно   факты   факты в картинках   эксперименты   эксперименты в домашних условиях   
1808
41
Люди по природе своей любопытны и иногда их могут интересовать даже какие-то странные и абсурдные вещи. Например, что произойдет, если добавить в фонтан средство для мытья посуды, или засунуть кокос в морозилку. Ну примерно-то понятно... Однако нужды экспериментировать уже нет - какие-то смелые люди все проверили и рассказали об этом!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Что будет   Что будет если   любопытство - не порок   познавательно   факты   факты в картинках   эксперименты   эксперименты в домашних условиях   
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43k
noName Час назад
Комментарий к фото
Это не мрамор,а стеклянный шарик
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17k
Will2006 3 минуты назад
1. Артишок - ближайший родственник родственник чертополоха, ничего удивительного
6. Как-то странно - когда пьешь кокос, создается впечатление, что "молока" там не более половины внутреннего пространства, на фото же "молоко" занимает весь объем ореха
8. Объясняется просто - затвор на камере выглядит как щель на шторке (ширина щели меняется в зависимости от времени выдержки), которая движется справа налево (или слева направо, не помню точно) Соответственно, разные участки кадра попадают на пленку (матрицу) в разные моменты времени. Замечу, что это справедливо не для всех режимов камеры, режим "со вспышкой" и длительная экспозиция предполагают полное открытие затвора
22. Был свидетелем похожего события, когда топили жир и слили два котла в один. В одном из них оказалась вода, которая вскипела реально фонтаном пены, это выплеснулось на раскаленную плиту и вспыхнуло. Зрелище было не для слабонервных, я вам скажу! Результат - в минусе 5 кг соли (тушили солью) и две конфорки плиты
34. То, что свет от ламп не сливается в один пучок, очень интересное явление, объясняется дуализмом светового излучения
35. Такие кристаллы сахарозы даст не только кленовый сироп, а вообще любой раствор сахара. Главное условие - медленная и спокойная кристаллизация
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1k
Дмитрий 18 минут назад
Очередной дебил не знает, как переводится на русский слово sphere.
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2k
Дмитр Стар Полчаса назад
что будет если я не знаю что такое хайлайтер,контернер плей дох, и весьма слабо представляю себе артишок?
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17k
Will2006 Полчаса назад
38. А что такое хайлайтер? Неужели в русском языке нет синонимов?
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6k
Агент Безопасной Национальности 38 минут назад
Что такое хайлайтер?
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458
Алексей Андреев Агент Безопасной Национальности 4 минуты назад
на нашем - это выделитель текста
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0
SAPER 45 минут назад
150 тыс , на современных машинах без замены масла , не смешите меня , максимум 50тыс и здравствуй ремонт
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Очередная херь от Евы?
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1k
Алексей Час назад
39.
к нам на ремонт пригнали ИЖ-2715 " Каблук" с заклинившим двигателем , при вскрытии обнаружилось заклинивший распредвал и порванную цепь , оказалось они совсем не меняли масло и нового мотора хватило на 40 000 км. Вид мотора был такой же как на фото.
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1k
Валерий Час назад
135000 км без замены масла. Но проехал. Нет сейчас таких двигателей, к сожалению.
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6
евгений Час назад
Прикольно. Только наших людей чаще всего интересует, что будет если не срать неделю или что будет если не работать
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