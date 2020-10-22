40 занимательных ответов на вопрос "А что будет, если...?"

Люди по природе своей любопытны и иногда их могут интересовать даже какие-то странные и абсурдные вещи. Например, что произойдет, если добавить в фонтан средство для мытья посуды, или засунуть кокос в морозилку. Ну примерно-то понятно... Однако нужды экспериментировать уже нет - какие-то смелые люди все проверили и рассказали об этом!
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3. Что будет, если раскрутить пучок светящихся палочек с горящей стальной ватой на концах и снять это на длинной выдержке
4. Что происходит, если ваш сотовый телефон вибрирует при попытке запечатлеть линию горизонта Чикаго
7. Что произойдет, если около бамбука нет туристов во время карантина, и он растет сам по себе
10. Что произойдет, если буря будет настолько сильной, что она буквально поднимет и сдвинет дорогу
12. Что будет, если нагреть обычный мрамор над пламенем, а затем бросить его в холодную воду
15. Что произойдет, если открыть контейнер Play-Doh десятилетней давности (и обнаружить, что в нем выросли кристаллы)
17. Что произойдет, если сфера из алюминия диаметром 1 см попадет в алюминиевый блок на скорости ~ 24 000 км в час (исследование воздействия космического мусора, проведенное ЕКА)
25. Что произойдет, если оставить яблоко и банан на 6 месяцев в офисном шкафчике из-за карантина
26. Что произойдет, если добавить синий пищевой краситель в воду, в которой стоит белая роза
Источник: — переведено специально для fishki.net
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6. Как-то странно - когда пьешь кокос, создается впечатление, что "молока" там не более половины внутреннего пространства, на фото же "молоко" занимает весь объем ореха
8. Объясняется просто - затвор на камере выглядит как щель на шторке (ширина щели меняется в зависимости от времени выдержки), которая движется справа налево (или слева направо, не помню точно) Соответственно, разные участки кадра попадают на пленку (матрицу) в разные моменты времени. Замечу, что это справедливо не для всех режимов камеры, режим "со вспышкой" и длительная экспозиция предполагают полное открытие затвора
22. Был свидетелем похожего события, когда топили жир и слили два котла в один. В одном из них оказалась вода, которая вскипела реально фонтаном пены, это выплеснулось на раскаленную плиту и вспыхнуло. Зрелище было не для слабонервных, я вам скажу! Результат - в минусе 5 кг соли (тушили солью) и две конфорки плиты
34. То, что свет от ламп не сливается в один пучок, очень интересное явление, объясняется дуализмом светового излучения
35. Такие кристаллы сахарозы даст не только кленовый сироп, а вообще любой раствор сахара. Главное условие - медленная и спокойная кристаллизация
к нам на ремонт пригнали ИЖ-2715 " Каблук" с заклинившим двигателем , при вскрытии обнаружилось заклинивший распредвал и порванную цепь , оказалось они совсем не меняли масло и нового мотора хватило на 40 000 км. Вид мотора был такой же как на фото.