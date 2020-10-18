Шинед О'Коннор голодает из-за агорафобии

Ирландская певица Шинед О'Коннор сообщила фанатам в твиттере о своей 2парализующей агорафобии", из-за которой она не в состоянии покупать продукты. 53-летняя певица ведет два аккаунта в твиттере. в одном из которых она пишет о профессиональных делах, а в другом, который ведет под своим исламским именем шуханда Садакват, пишет о личном. именно там она и рассказала о своей беде. 2Я сейчас живу в отдаленной части страны, и покупать еду навынос или ходить в местные лавки для меня не вариант, - сообщила она. - Прошу, кто-нибудь, сообщте, если знаете: есть ли в Ирландии служба доставки, помогающая людям в психическими нарушениями. которые не в состоянии себя обслуживать? должна признаться: в последние месяцы я живу с вызванным травмой, физически парализующим чувством неуверенности в себе, вылившимся в сильную агорафобию. из-за этого я практически не ем, потому что не могу заставить себя сходить в магазин".

Поклонников не на шутку взволновало признание певицы. Впрочем. на следующее утро она успокоила их. написав: "Теперь все в порядке) Нашла службу доставки) У меня есть еда, и я счастлива".