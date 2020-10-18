Шинед О'Коннор голодает из-за агорафобии

Шинед О'Коннор написала в твиттере о том. что из-за мучающей ее "парализующей агорафобии" она страдает от голода: певица не в силах заставить себя выйти в магазин за продуктами и не знает телефонов служб доставки. впрочем. на следующей день шинед удалось решить проблему продовольствия.
Ирландская певица Шинед О'Коннор сообщила фанатам в твиттере о своей 2парализующей агорафобии", из-за которой она не в состоянии покупать продукты. 53-летняя певица ведет два аккаунта в твиттере. в одном из которых она пишет о профессиональных делах, а в другом, который ведет под своим исламским именем шуханда Садакват, пишет о личном. именно там она и рассказала о своей беде. 2Я сейчас живу в отдаленной части страны, и покупать еду навынос или ходить в местные лавки для меня не вариант, - сообщила она. - Прошу, кто-нибудь, сообщте, если знаете: есть ли в Ирландии служба доставки, помогающая людям в психическими нарушениями. которые не в состоянии себя обслуживать? должна признаться: в последние месяцы я живу с вызванным травмой, физически парализующим чувством неуверенности в себе, вылившимся в сильную агорафобию. из-за этого я практически не ем, потому что не могу заставить себя сходить в магазин".
Поклонников не на шутку взволновало признание певицы. Впрочем. на следующее утро она успокоила их. написав: "Теперь все в порядке) Нашла службу доставки) У меня есть еда, и я счастлива".
Поклонников не на шутку взволновало признание певицы. Впрочем. на следующее утро она успокоила их. написав: "Теперь все в порядке) Нашла службу доставки) У меня есть еда, и я счастлива".
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О своих проблемах с психикой Шинед многие годы открыто говорила поклонникам. В последние месяцы она не раз упоминала также о том, что очень мучается из-за карантина, поскольку живет в отдаленной части страны и не может даже воспользоваться услугами службы доставки. А месяц назад в интервью она рассказала о том, что идет учиться на санитарку.
"Я думала об этом много лет. не из-за ковида, нет, я не хочу пиариться на модной теме, - заявила певица. - Я хочу заниматься другим - паллиативной помощью. Я использую для учебы свой безработный год". Певица добавила, что с детства хотела помогать больным, и сейчас нашла возможность осуществить это желание.
"Меня сильно подтолкнула к этому смерть моего близкого друга пять лет назад, - рассказала певица. - узнав, что умирает, он попросил меня лечь рядом с ним в постель. я пообещала, но под конец я испугалась и не смогла. С тех пор я все время думаю о том, что предала друга, и что больше я никогда не оставлю человека одного. Я не легла рядом с ним в постель, потому что была очень напугана смертью и тем, что он умирает".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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