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Шинед О'Коннор голодает из-за агорафобии

Шинед О'Коннор голодает из-за агорафобии (5 фото)

Автор:
18 октября 2020 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Шинед О Коннор   агорафобия   доставка еды   звезды   знаменитости   ирландия   певица   шоу бизнес   
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Шинед О'Коннор написала в твиттере о том. что из-за мучающей ее "парализующей агорафобии" она страдает от голода: певица не в силах заставить себя выйти в магазин за продуктами и не знает телефонов служб доставки. впрочем. на следующей день шинед удалось решить проблему продовольствия.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Шинед О Коннор   агорафобия   доставка еды   звезды   знаменитости   ирландия   певица   шоу бизнес   
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14  комментариев
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15k
Anna 3 часа назад
т.е. твитером она пользоваться умеет, аж два аккаунта, а поисковиком нет? тупая курица
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2k
Frank Borman Минуту назад
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696
Jeugeny Tretyakov 8 минут назад
оставлю здесь на всякий случай:
Ссылка www.youtube.com
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Юр21 11 минут назад
Ну и нахер про импортную дуру тут писать, нам и Лёхи Панина хватает.
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Максим 22 минуты назад
Я первый раз про неё слышу...
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Daggers D. Максим 11 минут назад
Иди-ка ты, школота, голубей гонять. =)
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7k
hetrick Максим 10 минут назад
Ничто не сравнится с тобой.
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8k
Максим Daggers D. 6 минут назад
Шкет, у меня внуку 3 года) Скажи мне что полезного для людей эта тетка сделала чтоб я про неё знал?
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Hairy. hetrick 5 минут назад
Охренеть, наш когда-то сильно любимый лысик, королева медляков-насинг комперс то ю... Остановите Землю!
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Максим hetrick 5 минут назад
Да мне реально даже влом гуглить про тетку с поехавшей крышей)
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29k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Шинед и в молодости была основательно эбанутой, ну а с годами...
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