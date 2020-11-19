Блогер, потерявшая мужа после вечеринки с сухим льдом, ищет дом на Новый Год с бассейном

От любого другого человека этот вопрос звучал бы нормально и не вызывал вопросов, но после трагической вечеринки, где муж Екатерины погиб в бассейне, пользователи сети просто не смогли пройти мимо. Подписчики тут же стали интересоваться будет ли на вечеринке сухой лёд и кто станет следующим парнем Диденко.

"Ещё захотелось подзаработать на чужой смерти?";

"Владик, беги! Эту схему мы уже знаем!";

"Никого не напрягает тот факт, что такой сценарий уже был?", - пишут подписчики.