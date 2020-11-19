Блогер, потерявшая мужа после вечеринки с сухим льдом, ищет дом на Новый Год с бассейном

Екатерина Диденко, ставшая знаменитой на всю страну из-за трагедии на дне рождения, снова решила закатить вечеринку на Новый Год. Потерявшая мужа, нырнувшего в бассейн с сухим льдом, блогер в своём Instagram опубликовала сторис с просьбой посоветовать ей коттедж с бассейном.
Екатерина Диденко потеряла мужа в феврале 2020 года на вечеринке по случаю своего дня рождения. Тогда молодые люди решили устроить шоу, накидав в бассейн сухого льда и прыгнув в него. Трагедия унесла жизни трёх человек, среди которых оказались друзья и муж блогера. После случившегося Екатерина прошлась по федеральным каналам, подняла расценки на рекламу, стала знаменитой и вступила в новые отношения. С новым парнем Диденко решила отметить Новый Год в коттедже с сауной и бассейном, о чём рассказала в Instagram.
От любого другого человека этот вопрос звучал бы нормально и не вызывал вопросов, но после трагической вечеринки, где муж Екатерины погиб в бассейне, пользователи сети просто не смогли пройти мимо. Подписчики тут же стали интересоваться будет ли на вечеринке сухой лёд и кто станет следующим парнем Диденко.
"Ещё захотелось подзаработать на чужой смерти?";
"Владик, беги! Эту схему мы уже знаем!";
"Никого не напрягает тот факт, что такой сценарий уже был?", - пишут подписчики.
К хейту и нападкам подписчиков Екатерине не привыкать. То и дело её имя мелькает в заголовках новостей. Людей смущает тот факт, что после смерти мужа Екатерина страдала на всю страну, ходила на шоу, продавала рекламу. Апогеем этой истории стало то, что женщина спустя несколько месяцев нашла себе парня, познакомила с детьми и уже пару раз сообщала о ложной беременности. Для чего это нужно? Всё просто. Подписчики растут, охваты растут, реклама дорожает.
Несмотря на то, что блогер постоянно жалуется на хейтеров, она не устаёт форсировать тему смерти своего мужа
На этот раз Екатерина обвинила паблики ВК, которые пишут, что она умышленно убила своего мужа, чтобы спокойно встречаться с любовником.
Пробиваем дно в очередной раз, господа! На этот раз героиней статьи про блогеров становится Екатерина Диденко, чей муж высыпал в бассейн 25 килограмм сухого льда. Скорбящая вдова успела записать сториз с бьютифильтрами, рассказать о похоронах и посетить программу "Пусть говорят" (куда же мы без неё!). Как ни странно, но в один день вышло целых две передачи о случившемся, на одной из них Екатерина присутствовала лично, а на второй (у Малахова) по телефону. Везде успела!
Источник:
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Если конечно жизнь дорога