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Блогер, потерявшая мужа после вечеринки с сухим льдом, ищет дом на Новый Год с бассейном

Блогер, потерявшая мужа после вечеринки с сухим льдом, ищет дом на Новый Год с бассейном (5 фото)

Автор:
19 ноября 2020 11:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Диденко   блогер   знаменитости   интересное   сухой лёд   фото   шоу бизнес   
1188
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Екатерина Диденко, ставшая знаменитой на всю страну из-за трагедии на дне рождения, снова решила закатить вечеринку на Новый Год. Потерявшая мужа, нырнувшего в бассейн с сухим льдом, блогер в своём Instagram опубликовала сторис с просьбой посоветовать ей коттедж с бассейном.

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Метки: Диденко   блогер   знаменитости   интересное   сухой лёд   фото   шоу бизнес   
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26  комментариев
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31k
Антон 37 минут назад
Настоящее дно, это ее подписчики! Тупая и тупые.
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78k
Taras Kozalupko 2 минуты назад
Мужик, беги, беги скорей от этой бабы!
Если конечно жизнь дорога
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841
Леший 3 минуты назад
горбатого могила исправит
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5k
JACKAL 9 минут назад
Как то не долго эта ТВАРЬ по мужу горевала,,, пристроила уже свою 3.14здень
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17k
Аня JACKAL 5 минут назад
Она вообще не горевала, сморщила рыло для видимости и хайпа и запилила видосик, когда тело ещё не остыло.
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1k
Chris Taylor 11 минут назад
я знаю такой, скину адресок. там еще главврач добрый, обещал воды налить в бассейн, если хорошо будет себя вести
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1k
Walther 14 минут назад
И лишних слов не надо...
И лишних слов не надо...
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9k
Serg2001 21 минуту назад
А ведь есть же способ борьбы с этим говном
Ссылка www.youtube.com
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7k
Шурум-бурум 22 минуты назад
биомусор
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2k
Leo 24 минуты назад
Кто эти ушлёпки-рекламодатели, которые финансируют эту блевотину-блогера?! Неужели совсем нет ни этики ни сочувствия к происшедшему?!
таких мразей бойкотировать надо, чтобы ни копейки на жизнь не осталось, а не финансировать
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11k
Toxictofa Полчаса назад
Детей будет топить ради лайков. 100%!
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16k
бат св Toxictofa 14 минут назад
не,топить не будет. неинтересно. скорее всего в бассейн нальет бензин.для интересных опытов с огнем. Или растворитель-хим опыты тоже ништяк.
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2k
Тт Полчаса назад
На. Х.й постить это дерьмо?
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9k
Serg2001 Полчаса назад
Выставка уродов, бл@!
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432
евгений Полчаса назад
Помню как ржал в прошлом году над этой ху*ой)) Надеюсь в этом история повторится, и в живых не останется никого
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9k
Антон Семёныч Полчаса назад
Кто коттедж будет ей предлагать. Рекламу ей эту тоже киньте. Помогать, так помогать.
Кто коттедж будет ей предлагать. Рекламу ей эту тоже киньте. Помогать, так помогать.
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16k
бат св Антон Семёныч 13 минут назад
коттедж должен быть застрахован.
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2k
Leo Антон Семёныч 3 минуты назад
Не пойдёт) Реклама сухого льда в Екатеринбурге, а она прохлаждается в Москве
Не пойдёт) Реклама сухого льда в Екатеринбурге, а она прохлаждается в Москве
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5k
Lev Asriev Полчаса назад
Ну, то, что она хитровые...ное циничное животное-меня не удивляет. Меня удивляет толпа ее подписчиков. Кто все эти люди?
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11k
Toxictofa Lev Asriev Полчаса назад
Такие же ублюдки...
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29k
Alex Полчаса назад
Пиз*ц.....
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492
Andrew Belaks 38 минут назад
Кто на неё подписан и зачем?) Пусть себе ныряет в сухой лёд, мля - главное что бы маску надеть не забыла. А то мало-ли ковид нагрянет...
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