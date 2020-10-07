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Netflix показал, как будет выглядеть Геральт во новом сезоне «Ведьмака»

Netflix показал, как будет выглядеть Геральт во новом сезоне «Ведьмака» (17 фото)

Автор:
07 октября 2020 08:52
Сообщество : Кино
Метки: Netflix   броня   ведьмак   забавно   кино   сериал   фильм   юмор   
763
17
В сети показали, каким будет ведьмак во втором сезоне, и его доспех тут же стал мемом.
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Метки: Netflix   броня   ведьмак   забавно   кино   сериал   фильм   юмор   
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4  комментария
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3k
tamin Час назад
Ну честно, на удивление ведьмак получился в первом сезоне вполне. Не, за что сериал разочаровывает, много. Но блин в целом позитив! Единственное, с чем не могу смириться, это жесть какая рыжая. Трисс. Вот совсем не зашла. Про черных эльфов помолчим
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5k
Garpia121 18 минут назад
По мне, так тот самый классный.
По мне, так тот самый классный.
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2k
Стоша Полчаса назад
что-то бледный он как говно овсяное
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57k
Доктор Джонс Стоша 24 минуты назад
Да Вы - эстет!
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