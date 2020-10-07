Netflix показал, как будет выглядеть Геральт во новом сезоне «Ведьмака»

5 октября Netflix решил немного побаловать фанатов, которые ждут второй сезон сериала «Ведьмак», и показал им то, как будет выглядеть Генри Кавилл в новом сезоне. Геральт в его исполнении особо не изменился — только, кажется, стал ещё мощнее (хотя куда уж). Возможно, это заслуга его новой брони, которая тут же превратила ведьмака в мем. Пользователи сети так и не пришли к единому мнению о том, нравится ли им такой образ ведьмака, зато от души над ним посмеялись.