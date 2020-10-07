Netflix показал, как будет выглядеть Геральт во новом сезоне «Ведьмака»

В сети показали, каким будет ведьмак во втором сезоне, и его доспех тут же стал мемом.
5 октября Netflix решил немного побаловать фанатов, которые ждут второй сезон сериала «Ведьмак», и показал им то, как будет выглядеть Генри Кавилл в новом сезоне. Геральт в его исполнении особо не изменился — только, кажется, стал ещё мощнее (хотя куда уж). Возможно, это заслуга его новой брони, которая тут же превратила ведьмака в мем. Пользователи сети так и не пришли к единому мнению о том, нравится ли им такой образ ведьмака, зато от души над ним посмеялись.
Датой выхода второго сезона «Ведьмака» ориентировочно назначен 2021 год, и создатели сериала уже сейчас начинают подогревать интерес зрителей к премьере.
Например, они публикуют фотографии того, как будут выглядеть главные герои в новом сезоне. Геральт, например, обзавёлся новой бронёй с прессом, которую пользователи сети не могли оставить без внимания.
Например, они публикуют фотографии того, как будут выглядеть главные герои в новом сезоне. Геральт, например, обзавёлся новой бронёй с прессом, которую пользователи сети не могли оставить без внимания.
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Внезапная смена стиля (и кубики пресса на броне) не могли пройти мимо пользователей сети
Кому-то новый образ понравился, кто-то высказал своё фи, но одно осталось неизменным — люди опять не удержались и пошутили над образом ведьмака. После появления тизера первого сезона сериала пользователи сети тоже не стали сдерживать свои ехидные комментарии — правда, тогда досталось впечатляющей мышечной массе Генри Кавилла.
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