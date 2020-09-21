Парень мастерски фотошопит себя на кадры из фильмов

Если у вас есть друг, который хвастается своими фотографиями со знаменитостями, то, возможно, он просто мастерски владеет графическим редактором. Житель Индонезии по имени Сейрил Рамадан с помощью фотошопа помещает себя на фотографии знаменитостей и кадры из фильмов.
Его Инстаграм полон фотографиями парня со звёздами разной величины
Вот, например, Сейрил пьёт чай с Дуэйном Джонсоном, которого все зовут «Скалой».
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