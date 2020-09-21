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Парень мастерски фотошопит себя на кадры из фильмов

Парень мастерски фотошопит себя на кадры из фильмов (16 фото)

Автор:
21 сентября 2020 08:29
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: знаменитости   кино   прикол   фильм   фотошоп   фотошопер   юмор   
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Если у вас есть друг, который хвастается своими фотографиями со знаменитостями, то, возможно, он просто мастерски владеет графическим редактором. Житель Индонезии по имени Сейрил Рамадан с помощью фотошопа помещает себя на фотографии знаменитостей и кадры из фильмов.

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Метки: знаменитости   кино   прикол   фильм   фотошоп   фотошопер   юмор   
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742
Игорь Полчаса назад
Красава)
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Vacony 22 минуты назад
не а что, круто ...
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Alonso

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