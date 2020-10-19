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Великий Устюг – как добраться, где остановиться, что посмотреть

Великий Устюг – как добраться, где остановиться, что посмотреть (10 фото)

Автор:
19 октября 2020 09:28
Сообщество : Путешествия
Метки: Великий Устюг   в мире   интересно   красота   путешествия   фото   
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Великий Устюг – небольшой городок в Вологодской области с населением 30 тысяч. человек. Он расположен в 450 км от Вологды на левом берегу реки Сухоны.
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Метки: Великий Устюг   в мире   интересно   красота   путешествия   фото   
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