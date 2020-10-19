Великий Устюг – как добраться, где остановиться, что посмотреть

До 1980 года это был основной способ добраться до города. В то время моста через Сухону не существовало, функционировала только паромная переправа.



Из Котласа несколько раз в день в Устюг приезжали прицепные вагоны, расстояние в 70 км они преодолевали более, чем за 3 часа.



После строительства моста через Сухону необходимость в поездах отпала, и они были отменены. На сегодня железнодорожный вокзал Великого Устюга принимает только чартерные туристические поезда, на которых дети и взрослые приезжают зимой к Деду Морозу.