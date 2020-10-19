Великий Устюг – как добраться, где остановиться, что посмотреть

Великий Устюг – небольшой городок в Вологодской области с населением 30 тысяч. человек. Он расположен в 450 км от Вологды на левом берегу реки Сухоны.
Когда-то город был крупным купеческим центром, а затем стал небольшим городком районного значения. И мало кто бы о нем услышал, если бы в 1999 Великий Устюг не был объявлен родиной Деда Мороза. С тех пор город стал активно развиваться в качестве туристического центра. Ежегодно его посещают около 300 тысяч туристов.
Как добраться до Великого Устюга
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На поезде
До 1980 года это был основной способ добраться до города. В то время моста через Сухону не существовало, функционировала только паромная переправа.
Из Котласа несколько раз в день в Устюг приезжали прицепные вагоны, расстояние в 70 км они преодолевали более, чем за 3 часа.
После строительства моста через Сухону необходимость в поездах отпала, и они были отменены. На сегодня железнодорожный вокзал Великого Устюга принимает только чартерные туристические поезда, на которых дети и взрослые приезжают зимой к Деду Морозу.
Из Котласа несколько раз в день в Устюг приезжали прицепные вагоны, расстояние в 70 км они преодолевали более, чем за 3 часа.
После строительства моста через Сухону необходимость в поездах отпала, и они были отменены. На сегодня железнодорожный вокзал Великого Устюга принимает только чартерные туристические поезда, на которых дети и взрослые приезжают зимой к Деду Морозу.
Сейчас, чтобы добраться до Великого Устюга на поезде, нужно выйти на станции Котлас Южный, Котлас Узловой или Ядриха. Ядриха – небольшая деревушка, на ней останавливаются только пассажирские поезда. К поезду приезжает автобус ПАЗ до Устюга, но если вы хотите на нем уехать – поторопитесь, он отправляется сразу после прибытия поезда. Стоянка поезда на станции Ядриха – всего 2 минуты.
Котлас Южный – крупный железнодорожный узел, на котором останавливаются все поезда, стоянка около 30 минут. От вокзала также отправляются автобусы до Великого Устюга.
Котлас Южный – крупный железнодорожный узел, на котором останавливаются все поезда, стоянка около 30 минут. От вокзала также отправляются автобусы до Великого Устюга.
На самолете
В настоящее время аэропорт Великого Устюга закрыт на реконструкцию. Ранее он принимал рейсы из Череповца. После реконструкции взлетно-посадочной полосы география рейсов будет расширена.
На автобусе
На автобусе в Великий Устюг можно доехать из Котласа и из Вологды.
На машине
Расстояние от Москвы до Устюга около 1000 км. Этот маршрут не пользуется большой популярностью, особенно в зимнее время, так как дороги находятся не в очень хорошем состоянии.
Туристы на своих авто приезжают из Вологодской, Архангельской, Кировской областей.
Туристы на своих авто приезжают из Вологодской, Архангельской, Кировской областей.
Где остановиться
Наилучшее соотношение цена-качество в следующих отелях города:
“Великий Устюг”
Находится в шаговой доступности от Городской резиденции Деда Мороза и почты. В стоимость входят завтраки.
“Двина”
Центрально расположенная гостиница с хорошим кафе, находится в отреставрированном старинном здании.
“Прокопьеская”
Находится на территории крупнейшего торгового центра города «Прокопьевский», недалеко от городского парка. До основных достопримечательностей можно дойти пешком за полчаса. Есть финская сауна с бассейном, купелью и хамамом.
Что посмотреть в Великом Устюге
В Великом Устюге, помимо достопримечательностей, связанных с Дедом Морозом, сохранилось много старинных зданий и церквей. В городе поддерживаются и развиваются народные промыслы.
Что привезти из Устюга
сувенирную продукцию, связанную с Дедом Морозом;
изделия из серебра фабрики “Северная чернь”;
вязаные изделия, валенки;
конфеты, пастилу;
продукцию ликеро-водочного завода.
изделия из серебра фабрики “Северная чернь”;
вязаные изделия, валенки;
конфеты, пастилу;
продукцию ликеро-водочного завода.
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