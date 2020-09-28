На каких языках говорят жители Турции в 2020 году

Основной язык в стране – турецкий.



Нужен ли он в Турции приезжим? Ответы делятся на две категории.



Первая – не нужен, если вы приехали по туристической путевке. В отеле, как правило, персонал и гиды владеют русским. А если захотите пройтись по магазинам, то и там туристам всегда рады. Продавцы понимают русскую речь.



Вторая категория – нужен, если вы отправляетесь в путешествие самостоятельно. Здесь навыки турецкого языка вам пригодятся. Арендовать жилье, поездка в транспорте и другие нюансы, чтобы турки вас поняли.

Вообще, турки очень доброжелательно относятся к туристам, которые разговаривают на местном языке.



Турецкий язык очень похож на азербайджанский, в котором много похожих слов и синонимов. Россиянам будет легко выучить его, находясь в турецкой семье или в окружении на работе. Так как, говорят, выучить язык самостоятельно сложно. Но ничего нет невозможного, главное желание.



В русско-турецких разговорниках есть фразы, которые используются в большинстве случаев. Выучив несколько из них, вам будет легче ходить в магазины и здороваться с соседями.



Существенным плюсом будет знание английского языка. И даже, если вы не знаете турецкого, то английский знает большинство местных жителей. Вообще, английский язык – очень полезный. Знание его облегчит вам жизнь в разных странах. Он также пригодится для общения с другими иностранцами, которых в Турции очень много.



Для поступления в турецкие ВУЗЫ, знание языка не обязательное условие. А вот знать английский язык нужно.