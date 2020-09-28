На каких языках говорят жители Турции в 2020 году

Планируя поездку в Турцию, особенно первую, каждый задавался вопросом: «Нужно ли знать турецкий язык туристу?», «Как общаться с местными жителями?». На эти вопросы мы и ответим в нашей статье. А так же рассмотрим все языковые особенности турецкого народа.
Немного истории
Турция — страна, которая расположена сразу в двух частях света. Меньшая часть Турции находится в Европе, большая часть относится к Азии.
Турция омывается сразу пятью морями.
С севера ее берега омывают воды Черного моря. На западе — воды Мраморного и Эгейского морей, а на юге — море Средиземное и иногда выделяемое как самостоятельное Кипрское море.
Климат Турции очень теплый, и поэтому здесь много прекрасных пляжей и курортов, сюда приезжают отдохнуть и полюбоваться местными достопримечательностями люди со всего света.
Столица Турции — город Анкара, очень древний, но кажущийся современным город.
Она была основана в 7 веке до нашей эры, но сейчас мало в Анкаре, что напоминает о тех далеких временах.
Это современный город, который от европейской столицы отличает лишь обилие мечетей.
Поэтому большинство туристов стремятся сразу попасть в Стамбул.
В Стамбуле очень много исторических памятников. Например, собор Святой Софии, построенный в 6 веке нашей эры.
Также множество красивых мечетей, современных зданий и мостов, среди которых поражает мост через пролив Босфор.
В городе Эфес и на сегодня сохранились некоторые развалины и руины, напоминающие о древней истории.
И, конечно, в Турции множество курортов. Куда и направляются российские туристы.
Турция омывается сразу пятью морями.
С севера ее берега омывают воды Черного моря. На западе — воды Мраморного и Эгейского морей, а на юге — море Средиземное и иногда выделяемое как самостоятельное Кипрское море.
Климат Турции очень теплый, и поэтому здесь много прекрасных пляжей и курортов, сюда приезжают отдохнуть и полюбоваться местными достопримечательностями люди со всего света.
Столица Турции — город Анкара, очень древний, но кажущийся современным город.
Она была основана в 7 веке до нашей эры, но сейчас мало в Анкаре, что напоминает о тех далеких временах.
Это современный город, который от европейской столицы отличает лишь обилие мечетей.
Поэтому большинство туристов стремятся сразу попасть в Стамбул.
В Стамбуле очень много исторических памятников. Например, собор Святой Софии, построенный в 6 веке нашей эры.
Также множество красивых мечетей, современных зданий и мостов, среди которых поражает мост через пролив Босфор.
В городе Эфес и на сегодня сохранились некоторые развалины и руины, напоминающие о древней истории.
И, конечно, в Турции множество курортов. Куда и направляются российские туристы.
Население
Основное население страны — турки. Но и другие национальности тоже проживают в Турции. Среди них следующие:
армяне
ассирийцы
греки
курды
крымские татары
кавказцы
Кроме того, на юго-востоке Турции компактно проживает более миллиона арабов.
Лазы и хемшилы, проживающие в основном на восточном побережье Чёрного моря.
Также по всей стране живут албанцы, грузины, азербайджанцы, узбеки, татары и представители множества других народов.
В Турции постоянно проживает несколько тысяч русских.
армяне
ассирийцы
греки
курды
крымские татары
кавказцы
Кроме того, на юго-востоке Турции компактно проживает более миллиона арабов.
Лазы и хемшилы, проживающие в основном на восточном побережье Чёрного моря.
Также по всей стране живут албанцы, грузины, азербайджанцы, узбеки, татары и представители множества других народов.
В Турции постоянно проживает несколько тысяч русских.
На каких языках говорят в Турции?
Основной язык в стране – турецкий.
Нужен ли он в Турции приезжим? Ответы делятся на две категории.
Первая – не нужен, если вы приехали по туристической путевке. В отеле, как правило, персонал и гиды владеют русским. А если захотите пройтись по магазинам, то и там туристам всегда рады. Продавцы понимают русскую речь.
Вторая категория – нужен, если вы отправляетесь в путешествие самостоятельно. Здесь навыки турецкого языка вам пригодятся. Арендовать жилье, поездка в транспорте и другие нюансы, чтобы турки вас поняли.
Вообще, турки очень доброжелательно относятся к туристам, которые разговаривают на местном языке.
Турецкий язык очень похож на азербайджанский, в котором много похожих слов и синонимов. Россиянам будет легко выучить его, находясь в турецкой семье или в окружении на работе. Так как, говорят, выучить язык самостоятельно сложно. Но ничего нет невозможного, главное желание.
В русско-турецких разговорниках есть фразы, которые используются в большинстве случаев. Выучив несколько из них, вам будет легче ходить в магазины и здороваться с соседями.
Существенным плюсом будет знание английского языка. И даже, если вы не знаете турецкого, то английский знает большинство местных жителей. Вообще, английский язык – очень полезный. Знание его облегчит вам жизнь в разных странах. Он также пригодится для общения с другими иностранцами, которых в Турции очень много.
Для поступления в турецкие ВУЗЫ, знание языка не обязательное условие. А вот знать английский язык нужно.
Нужен ли он в Турции приезжим? Ответы делятся на две категории.
Первая – не нужен, если вы приехали по туристической путевке. В отеле, как правило, персонал и гиды владеют русским. А если захотите пройтись по магазинам, то и там туристам всегда рады. Продавцы понимают русскую речь.
Вторая категория – нужен, если вы отправляетесь в путешествие самостоятельно. Здесь навыки турецкого языка вам пригодятся. Арендовать жилье, поездка в транспорте и другие нюансы, чтобы турки вас поняли.
Вообще, турки очень доброжелательно относятся к туристам, которые разговаривают на местном языке.
Турецкий язык очень похож на азербайджанский, в котором много похожих слов и синонимов. Россиянам будет легко выучить его, находясь в турецкой семье или в окружении на работе. Так как, говорят, выучить язык самостоятельно сложно. Но ничего нет невозможного, главное желание.
В русско-турецких разговорниках есть фразы, которые используются в большинстве случаев. Выучив несколько из них, вам будет легче ходить в магазины и здороваться с соседями.
Существенным плюсом будет знание английского языка. И даже, если вы не знаете турецкого, то английский знает большинство местных жителей. Вообще, английский язык – очень полезный. Знание его облегчит вам жизнь в разных странах. Он также пригодится для общения с другими иностранцами, которых в Турции очень много.
Для поступления в турецкие ВУЗЫ, знание языка не обязательное условие. А вот знать английский язык нужно.
Курдский язык
На нем говорит гораздо меньшее количество людей. Многие курды знают турецкий язык (но не наоборот). Используется, в основном, на востоке страны. Иметь курдский разговорник нет необходимости.
Русский язык
Его знают турки, но больше в туристических городах: Алания, Анталия, Кемер, Белек, Сиде.
В Стамбуле «русскоговорящих турков» тоже много. Поговорить по душам, вряд ли получиться, но понять основные фразы можно. Есть турецкие жители, которые знают русский язык, почти идеально. Это те, которые долго (10, 20 лет) проработали в туризме.
Вообще, самый альтернативный язык – это английский, и турки его знают очень хорошо. Лучше даже русского языка. Поэтому, жить в Турции можно спокойно без знания турецкого. А вот английский пригодится.
В Стамбуле «русскоговорящих турков» тоже много. Поговорить по душам, вряд ли получиться, но понять основные фразы можно. Есть турецкие жители, которые знают русский язык, почти идеально. Это те, которые долго (10, 20 лет) проработали в туризме.
Вообще, самый альтернативный язык – это английский, и турки его знают очень хорошо. Лучше даже русского языка. Поэтому, жить в Турции можно спокойно без знания турецкого. А вот английский пригодится.
Как общаться в Турецкой Республике?
Поездка в Турцию – это увлекательный отдых для всей семьи. Молодежи будет не скучно, а люди пожилого возраста отдохнут с комфортом.
Но как общаться с местными жителями, если не знаешь ни турецкого ни английского языка? Вот несколько полезных советов, которые можно взять на заметку:
Если вы едете по путевке, то переживать, особо не стоит. Большинство персонала отеля (аниматоры, гиды, экскурсоводы) владеют русским языком хорошо
В супермаркетах, магазинах и рынках, скорее всего, тоже владеют русским. Но лучше, иметь с собой калькулятор или мобильный телефон. Лист бумаги, на крайний случай. Тогда вам смогут написать цены на товары
Нарисуйте, что вы хотите спросить. Этот способ, может и смешной, но помогает эффективно. Например, можно спросить — сколько стоит? где аптека? такси и т.д. С помощью нарисованных знаков, вас поймут уж точно
Мимика и жесты. Пока не попробуете – не узнаете. В бою все средства хороши. На языке жестов, тоже можно попробовать объяснить, вдруг получится
Русско-турецкий разговорник. Носите с собой эту маленькую книжечку. Она занимает мало места, а информация в ней очень ценная
Но как общаться с местными жителями, если не знаешь ни турецкого ни английского языка? Вот несколько полезных советов, которые можно взять на заметку:
Если вы едете по путевке, то переживать, особо не стоит. Большинство персонала отеля (аниматоры, гиды, экскурсоводы) владеют русским языком хорошо
В супермаркетах, магазинах и рынках, скорее всего, тоже владеют русским. Но лучше, иметь с собой калькулятор или мобильный телефон. Лист бумаги, на крайний случай. Тогда вам смогут написать цены на товары
Нарисуйте, что вы хотите спросить. Этот способ, может и смешной, но помогает эффективно. Например, можно спросить — сколько стоит? где аптека? такси и т.д. С помощью нарисованных знаков, вас поймут уж точно
Мимика и жесты. Пока не попробуете – не узнаете. В бою все средства хороши. На языке жестов, тоже можно попробовать объяснить, вдруг получится
Русско-турецкий разговорник. Носите с собой эту маленькую книжечку. Она занимает мало места, а информация в ней очень ценная
Русско-турецкий разговорник
Незнание турецкого или английского языков – не причина, чтобы не ехать в Турцию. Достаточно знать несколько известных фраз, которые пригодятся для общения с турками.
Чаще всего используются следующие фразы и слова.
evet (да)
hayir (нет)
yok (отсутствует, не надо)
merhaba (привет, здравствуйте)
gun aydin (доброе утро)
tesekkurler (спасибо)
lutfen (пожалуйста)
pardon (извините, можно ли пройти)
Даже известную фразу «how much» (сколько это стоит?) по-английски, все турки знают.
А если хочется больше знать турецких слов и выражений, для вас небольшой список:
Чаще всего используются следующие фразы и слова.
evet (да)
hayir (нет)
yok (отсутствует, не надо)
merhaba (привет, здравствуйте)
gun aydin (доброе утро)
tesekkurler (спасибо)
lutfen (пожалуйста)
pardon (извините, можно ли пройти)
Даже известную фразу «how much» (сколько это стоит?) по-английски, все турки знают.
А если хочется больше знать турецких слов и выражений, для вас небольшой список:
Приветствие и прощание
Привет – Merhaba — М’ер(х)аба
Доброе утро — Gun aydin- Гюнайд’ын
Добрый день — Iyi gunler — Ий’и гюньл’ер
Добрый вечер — Iyi aksamlar — Ий’и акшамл’ар
Увидимся позже — Sonra gorusuruz — Якынд’а гёрющюр’юз
До свидания (тот, кто уходит) – Hoşçakal — Хошчакал
До свидания (тот, кто остается) — Güle güle — Гюле гюле
Спокойной ночи — Iyi geceler — Ийи геджелер
Рад вас видеть — Sizi gormek ne hos — Си’зи гёр’мек не хош
Я прекрасно провел время — Harika zaman gecirdim — Хаарик’а зам’ан гечирд’им
Доброе утро — Gun aydin- Гюнайд’ын
Добрый день — Iyi gunler — Ий’и гюньл’ер
Добрый вечер — Iyi aksamlar — Ий’и акшамл’ар
Увидимся позже — Sonra gorusuruz — Якынд’а гёрющюр’юз
До свидания (тот, кто уходит) – Hoşçakal — Хошчакал
До свидания (тот, кто остается) — Güle güle — Гюле гюле
Спокойной ночи — Iyi geceler — Ийи геджелер
Рад вас видеть — Sizi gormek ne hos — Си’зи гёр’мек не хош
Я прекрасно провел время — Harika zaman gecirdim — Хаарик’а зам’ан гечирд’им
Основные фразы
Да Evet Эв’ет
Нет Hayir Х’аир
Есть (имеется) Var Вар
Нет (отсутствует) Yok Йок
Я не знаю Bilmiyorum Б’ильмиёрум
Большое спасибо Cok tesekkur Чок тешекк’юр эдэр’им
Извините Affedersiniz Аффед’эрсиниз
Пожалуйста Lutfen Л’ютфен
Не за что Rica ederim Рича эдерим
Мне очень жаль Ozur dilerim Ёз’юр дилер’им
Нет Hayir Х’аир
Есть (имеется) Var Вар
Нет (отсутствует) Yok Йок
Я не знаю Bilmiyorum Б’ильмиёрум
Большое спасибо Cok tesekkur Чок тешекк’юр эдэр’им
Извините Affedersiniz Аффед’эрсиниз
Пожалуйста Lutfen Л’ютфен
Не за что Rica ederim Рича эдерим
Мне очень жаль Ozur dilerim Ёз’юр дилер’им
В разговоре с местными
Вы говорите по-английски? İngilizce konuşmak? Ингилизсе конушмак?
Я не говорю по-турецки Turkce biliyorum Т’юркче б’ильмиёрум
Что? Ne? Нэ?
Я не понимаю Analamiyorum Анламыёрум
Повторите, пожалуйста Tekrar edebilir misiniz Тэкр’ар эдэбил’ир, мисин’из
Говорите медленнее, пожалуйста Yavas konusabilir misiniz Яв’аш конушабил’ир, мисин’из
Мы туристы Biz turistiz Биз тур’истиз
Я не говорю по-турецки Turkce biliyorum Т’юркче б’ильмиёрум
Что? Ne? Нэ?
Я не понимаю Analamiyorum Анламыёрум
Повторите, пожалуйста Tekrar edebilir misiniz Тэкр’ар эдэбил’ир, мисин’из
Говорите медленнее, пожалуйста Yavas konusabilir misiniz Яв’аш конушабил’ир, мисин’из
Мы туристы Biz turistiz Биз тур’истиз
Знакомство
Меня зовут Иван Adim ivan Ад’ым Иван
Моя фамилия Иванов Benim adim ivanov Бе’ним, а’дым Иванов
Как вас зовут? Adiniz ne? Адын’ыз не?
Как дела? Isler nasil?/nasil gidiyor? Иш’лер на’сыл?/на’сыл гиди’йор
Отлично, спасибо Iyiyim sag olun И-‘и-йим, с’аолун
Приятно с вами познакомится Memnun oldum Мемн’ун олд’ум
Можно мне здесь присесть? Buraya oturabilir miyim? Бура’я отурабил’ирмийим?
Сколько сейчас времени? Saat kac? Са’ат кач?
Какой у вас номер телефона? Telefon numaraniz nedir? Тэлефон нумараныз нэдир?
У вас есть сайт в интернете? Web sayfaniz var mi? Веб сайфан’ыз в’армы?
Я должен позвонить Telefon etmem gerek Тэлеф’он этм’ем гер’екь
Могу я воспользоваться интернетом? Internet’e bağlanabilir miyim? ИИнтернэт’э бааланабил’ирмийим?
Моя фамилия Иванов Benim adim ivanov Бе’ним, а’дым Иванов
Как вас зовут? Adiniz ne? Адын’ыз не?
Как дела? Isler nasil?/nasil gidiyor? Иш’лер на’сыл?/на’сыл гиди’йор
Отлично, спасибо Iyiyim sag olun И-‘и-йим, с’аолун
Приятно с вами познакомится Memnun oldum Мемн’ун олд’ум
Можно мне здесь присесть? Buraya oturabilir miyim? Бура’я отурабил’ирмийим?
Сколько сейчас времени? Saat kac? Са’ат кач?
Какой у вас номер телефона? Telefon numaraniz nedir? Тэлефон нумараныз нэдир?
У вас есть сайт в интернете? Web sayfaniz var mi? Веб сайфан’ыз в’армы?
Я должен позвонить Telefon etmem gerek Тэлеф’он этм’ем гер’екь
Могу я воспользоваться интернетом? Internet’e bağlanabilir miyim? ИИнтернэт’э бааланабил’ирмийим?
В магазине и на базаре
Вы можете мне помочь? Bana yardim eder mİsİnİz? Бана ярдым эдэр мисиниз?
Сколько это стоит? Bu ne kadar? Бу не кадар?
Я бы хотел купить это Bunu istiyorum Буну истиёрум
Еще один, пожалуйста Bir tane daha lutfen Бир тан’э дах’а, л’ютфен
Цена Fiyat Фият
Деньги Para Пар’а
Это очень дорого Çok pahalı Чок пахалы
Есть ли скидки для детей? Cocuk indirimi var mi? Чо’джук инди’рими вар’мы?
Когда открывается магазин? Dukkan saat kacta aciliyor? Дюкк’ян са’ат качт’а ачыл’ыёр?
Сколько это стоит? Bu ne kadar? Бу не кадар?
Я бы хотел купить это Bunu istiyorum Буну истиёрум
Еще один, пожалуйста Bir tane daha lutfen Бир тан’э дах’а, л’ютфен
Цена Fiyat Фият
Деньги Para Пар’а
Это очень дорого Çok pahalı Чок пахалы
Есть ли скидки для детей? Cocuk indirimi var mi? Чо’джук инди’рими вар’мы?
Когда открывается магазин? Dukkan saat kacta aciliyor? Дюкк’ян са’ат качт’а ачыл’ыёр?
В отеле и ресторане
Я забронировал номер Rezervasyonum var Резервасьйонум вар
Сколько стоит номер? Odanin fiyat nedir? Ода’нын фийа’ты не’дир?
Могу я посмотреть номер? Odayi gorebilir miyim? Ода’йы гёреби’лирмийим?
Есть ли номер получше? Daha konforlu odalar var mi? Даха конфорлу одалар вар мы?
Есть ли номер подешевле? Daha ekonomik odalar var mi? Даха экономик одалар вар мы?
Я уезжаю и хотел бы оплатить счета Ayriliyorum, hesabi alabilir miyim Айрыл’ыёрум, хесаб’ы алабил’ирмийим
Столик на двоих, пожалуйста Iki kisilik bir masa luften Ик’и кишил’ик бир мас’а, л’ютфен
Я бы хотел что-нибудь выпить Birsey icmek istiyorum Бирш’ей ичм’ек ист’иёрум
Вегетарианское меню, пожалуйста Vejetaryan menu lutfen Вежетарь’ян мен’ю, л’ютфен
Счет, пожалуйста Lütfen hesap Лютфен хесап
Сколько стоит номер? Odanin fiyat nedir? Ода’нын фийа’ты не’дир?
Могу я посмотреть номер? Odayi gorebilir miyim? Ода’йы гёреби’лирмийим?
Есть ли номер получше? Daha konforlu odalar var mi? Даха конфорлу одалар вар мы?
Есть ли номер подешевле? Daha ekonomik odalar var mi? Даха экономик одалар вар мы?
Я уезжаю и хотел бы оплатить счета Ayriliyorum, hesabi alabilir miyim Айрыл’ыёрум, хесаб’ы алабил’ирмийим
Столик на двоих, пожалуйста Iki kisilik bir masa luften Ик’и кишил’ик бир мас’а, л’ютфен
Я бы хотел что-нибудь выпить Birsey icmek istiyorum Бирш’ей ичм’ек ист’иёрум
Вегетарианское меню, пожалуйста Vejetaryan menu lutfen Вежетарь’ян мен’ю, л’ютфен
Счет, пожалуйста Lütfen hesap Лютфен хесап
Ориентация в городе
Я заблудился Kayboldum Кайболдум
Я бы хотел поменять деньги Ben para bozdurmak istiyorum Бэн пара боздурмак истиёрум
Где находится автобусная остановка? Otobus duragi nerede? Отобьюс дураы нэрэдэ?
Где я могу взять такси? Taksi,ye nereden binebilirim? Таксие нэрэдэ бинэбилирим?
Где находится пункт обмена валюты? Döviz ofisi nerede bulunur? Дё’виз офи’си нере’де булу’нур?
Где находится банк? Banka nerede? Банка нэрэдэ?
Где находится почта? Postane nerede? Постаанэ нэрэдэ?
Где находится магазин/рынок? Magaza/marjet nerede? Мааза/Маркет нэрэдэ?
Какие здесь есть привлекательные места для туристов? Turistik yerler nerede? Турист’ик ерл’ер н’эрэдэ?
Где здесь хороший ресторан? Nerede iyi bir lokanta var? Н’эрэдэ ий’и бир лок’анта вар?
Вы можете посоветовать кафе? Iyi bir kafe tavsiye eder misiniz? Ий’и бир каф’э тафси’е эд’эрмисин’из?
Здесь рядом есть музей? Yakinda müze var mi? Якынд’а мюз’э в’армы?
Напишите мне это, пожалуйста Yazar misiniz lutfen Яз’армысыныз л’ютфен
Я бы хотел поменять деньги Ben para bozdurmak istiyorum Бэн пара боздурмак истиёрум
Где находится автобусная остановка? Otobus duragi nerede? Отобьюс дураы нэрэдэ?
Где я могу взять такси? Taksi,ye nereden binebilirim? Таксие нэрэдэ бинэбилирим?
Где находится пункт обмена валюты? Döviz ofisi nerede bulunur? Дё’виз офи’си нере’де булу’нур?
Где находится банк? Banka nerede? Банка нэрэдэ?
Где находится почта? Postane nerede? Постаанэ нэрэдэ?
Где находится магазин/рынок? Magaza/marjet nerede? Мааза/Маркет нэрэдэ?
Какие здесь есть привлекательные места для туристов? Turistik yerler nerede? Турист’ик ерл’ер н’эрэдэ?
Где здесь хороший ресторан? Nerede iyi bir lokanta var? Н’эрэдэ ий’и бир лок’анта вар?
Вы можете посоветовать кафе? Iyi bir kafe tavsiye eder misiniz? Ий’и бир каф’э тафси’е эд’эрмисин’из?
Здесь рядом есть музей? Yakinda müze var mi? Якынд’а мюз’э в’армы?
Напишите мне это, пожалуйста Yazar misiniz lutfen Яз’армысыныз л’ютфен
Указание направлений
Отвезите меня по этому адресу, пожалуйста Beni bu adrese goturun, lutfen Бен’и бу адрес’э гётюр’юн л’ютфен
Это далеко? Uzak mi? Узак мы?
Это рядом? Yakin mi? Як’ын мы?
Улица Sokakta Сокакт’а
Перекресток Kavsak Кафш’ак
На углу Kosede Кёшед’э
В конце улицы Sokagin sonunda Сока’ын сонунд’а
Идите туда O tarafa gidin О тараф’а гид’ин
Идите прямо Duz gidin Дюз гид’ин
Идите назад Geri donun Гер’и дён’юн
Поверните направо Saga sapin Са’а сап’ын
Поверните налево Sola sapin Сол’а сап’ын
Это далеко? Uzak mi? Узак мы?
Это рядом? Yakin mi? Як’ын мы?
Улица Sokakta Сокакт’а
Перекресток Kavsak Кафш’ак
На углу Kosede Кёшед’э
В конце улицы Sokagin sonunda Сока’ын сонунд’а
Идите туда O tarafa gidin О тараф’а гид’ин
Идите прямо Duz gidin Дюз гид’ин
Идите назад Geri donun Гер’и дён’юн
Поверните направо Saga sapin Са’а сап’ын
Поверните налево Sola sapin Сол’а сап’ын
Экстренные ситуации
Помогите мне! Imdat! Имдат!
Вызовите врача! Ambulans cagirin! Амбулянс чаырын
Вызовите скорую помощь Ambulans cagirin Амбул’янс чаыр’ын
У меня болит голова Basim agriyor Баш’ым аар’ыёр
Меня тошнит Midem bulaniyor Миид’эм булан’ыёр
Я не знаю где мой ребенок Cocugum kayboldu Чоджу’ум кайболд’у
Я потерял свой багаж Bagajimi kaybettim Багажим’ы кайбетт’им
Я потерял свой бумажник Cuzdanimi kaybettim Джюзданым’ы кайбетт’им
Вызовите врача! Ambulans cagirin! Амбулянс чаырын
Вызовите скорую помощь Ambulans cagirin Амбул’янс чаыр’ын
У меня болит голова Basim agriyor Баш’ым аар’ыёр
Меня тошнит Midem bulaniyor Миид’эм булан’ыёр
Я не знаю где мой ребенок Cocugum kayboldu Чоджу’ум кайболд’у
Я потерял свой багаж Bagajimi kaybettim Багажим’ы кайбетт’им
Я потерял свой бумажник Cuzdanimi kaybettim Джюзданым’ы кайбетт’им
Время
Сейчас Şimdi Ш’имди
Прямо сейчас Hemen Х’емен
Позже Sonra С’онра
Сегодня Bugün Буг’юн
Завтра Yarin ‘Ярын
Вчера Dün Дюн
Утро Sabah Саб’ах
Полдень Yarim Яр’ым
День (после 12.00) Öğleden sonra Ёйлед’эн сонр’а
Вечер Akşam Акщ’ам
Понедельник Pazartesi Паз’артэси
Вторник Sali Сал’ы
Среда Çarşamba Чаршамб’а
Четверг Perşembe Першемб’е
Пятница Cuma Джюм’а
Суббота Cumartesi Джюм’артеси
Воскресенье Pazar Паз’ар
Прямо сейчас Hemen Х’емен
Позже Sonra С’онра
Сегодня Bugün Буг’юн
Завтра Yarin ‘Ярын
Вчера Dün Дюн
Утро Sabah Саб’ах
Полдень Yarim Яр’ым
День (после 12.00) Öğleden sonra Ёйлед’эн сонр’а
Вечер Akşam Акщ’ам
Понедельник Pazartesi Паз’артэси
Вторник Sali Сал’ы
Среда Çarşamba Чаршамб’а
Четверг Perşembe Першемб’е
Пятница Cuma Джюм’а
Суббота Cumartesi Джюм’артеси
Воскресенье Pazar Паз’ар
В заключение
Турки в свою очередь, очень охотно изучают русский язык и даже едут в Россию для этого. А так же узнать обычаи и культуру России, учиться и получить образование.
Интересно, а был ли у вас опыт в общении с турками? Как поняли вас местные жители? И нужен ли другой язык в Турции? Пишите в комментариях и делитесь своими историями.
Интересно, а был ли у вас опыт в общении с турками? Как поняли вас местные жители? И нужен ли другой язык в Турции? Пишите в комментариях и делитесь своими историями.
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