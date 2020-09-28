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На каких языках говорят жители Турции в 2020 году

На каких языках говорят жители Турции в 2020 году (2 фото)

Автор:
28 сентября 2020 11:09
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   интересно   люди   общение   путешествия   турция   фото   язык   
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Планируя поездку в Турцию, особенно первую, каждый задавался вопросом: «Нужно ли знать турецкий язык туристу?», «Как общаться с местными жителями?». На эти вопросы мы и ответим в нашей статье. А так же рассмотрим все языковые особенности турецкого народа.

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Метки: в мире   интересно   люди   общение   путешествия   турция   фото   язык   
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7  комментариев
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9k
Eltiftel 3 часа назад
неплохо бы транскрипцию увидеть, есть вероятность сделать неправильное ударение или не правильно произнести букву
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ВОВЧЕГ Полчаса назад
Пособие для Наташек-Чернильниц.
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27k
LEPA Час назад
На каких языках говорят жители Турции в 2020 году
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Климат Турции очень теплый, и поэтому здесь много прекрасных пляжей и курортов, сюда приезжают отдохнуть и полюбоваться местными достопримечательностями люди со всего света. В стране много вкусных фруктов и овощей, еда отличная. Много археологических и природных достопримечательностей. Но вот проблема - страна населена турецкими зверьками. Приедешь отдыхать - ну хоть уезжай немедленно обратно.
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☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Дурак, дундурма, ту кола, но инглиш!
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6k
Pillin Alex 3 часа назад
Спасибо!
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