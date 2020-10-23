Подгулявший парень не хотел арестовываться, чем заставил попотеть полицию московского метро

На кадрах можно хорошо рассмотреть, как молодой человек изобразил падучую - упал на спину и орал нечеловеческим голосом. После нескольких безуспешных попыток полицейские завладели конечностями хулигана и волоком доставили его отделение, а затем в больницу. Однако медики существенных повреждений на теле "шального" пациента не обнаружили, ограничившись констатацией средней степени опьянения.

Теперь молодого человека ожидает административный арест за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Вполне вероятна перспектива, в которой его могут привлечь за применение насилия в отношении представителей власти, об этом сообщила Москва 24.