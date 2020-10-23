Подгулявший парень не хотел арестовываться, чем заставил попотеть полицию московского метро

Алкоголь без закуски и удаль молодецкая сыграли злую шутку с 21-летним москвичом. Для начала он закусился с парнем в вагоне, затем продолжил откидывать коленца в бесплодных попытках сопротивления полиции, которая пыталась его стреножить. Что правоохранителям, надо сказать, в конце концов, удалось, хотя далеко не с первого раза.
Спарринг в вагоне случился около трёх часов дня 21 октября, когда состав тронулся от станции "Охотный ряд". На "Лубянке" громко выяснявших отношения молодых людей уже ожидали мальчики по вызову, то есть усиленный наряд полиции. Герой повествования с ходу переключился на представителей охраны общественного порядка. И поначалу безуспешные попытки полицейских его задержать, превратились в искромётное феерическое шоу. Где основная часть пассажиров - зрителей и болельщиков почему-то оказалась на стороне буйного юного дебошира.
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На кадрах можно хорошо рассмотреть, как молодой человек изобразил падучую - упал на спину и орал нечеловеческим голосом. После нескольких безуспешных попыток полицейские завладели конечностями хулигана и волоком доставили его отделение, а затем в больницу. Однако медики существенных повреждений на теле "шального" пациента не обнаружили, ограничившись констатацией средней степени опьянения.
Теперь молодого человека ожидает административный арест за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Вполне вероятна перспектива, в которой его могут привлечь за применение насилия в отношении представителей власти, об этом сообщила Москва 24.
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