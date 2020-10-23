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Подгулявший парень не хотел арестовываться, чем заставил попотеть полицию московского метро

Подгулявший парень не хотел арестовываться, чем заставил попотеть полицию московского метро (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2020 02:19
Сообщество : Криминал
Метки: дебошир   задержание   метро   москва   полиция   россия   следствие   шоу   
1761
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Алкоголь без закуски и удаль молодецкая сыграли злую шутку с 21-летним москвичом. Для начала он закусился с парнем в вагоне, затем продолжил откидывать коленца в бесплодных попытках сопротивления полиции, которая пыталась его стреножить. Что правоохранителям, надо сказать, в конце концов, удалось, хотя далеко не с первого раза.

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Метки: дебошир   задержание   метро   москва   полиция   россия   следствие   шоу   
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9k
booz223 3 часа назад
Вопрос, зачем пентам дубинки? Отсушил одну лапу, потом вторую - и понёс спокойно, понюхивая одуванчики.И это будет не избиение, отнюдь
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2k
Дмитрий Маликов Час назад
Мне одному показалось что он нетрадиционной ориентации?
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188
Serega Tim 2 часа назад
неадекватный биомусор нужно утилизировать!
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5k
Lucky 2 часа назад
Нужно было всего лишь раз шокером приложить к нему, и все прошло бы спокойно
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6k
Сергей 2 часа назад
Деткам водку не наливать!
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13k
Ser 3 часа назад
хм...знакомо. И кино "правильное" покажут и слова "нужны" найдут
хм...знакомо. И кино "правильное" покажут и слова "нужны" найдут
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2k
Дарвин и аморальная премия 5 часов назад
"Закусился", "стреножить" и т д -это что за жаргон такой?
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87k
Редька с хреном Автор поста Дарвин и аморальная премия 4 часа назад
Какой? - Аморальный!)))
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79
parhi 5 часов назад
Нахрена им спецсредства только не ясно - угроза обществу, дубиной по сопатке и в тележку.
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108
Бобр parhi 3 часа назад
а потом на фишках обсуждать что менты о..уели людей бьют?
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