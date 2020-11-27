Крик отчаяния: девочка необычным образом призывает людей носить маски

В подмосковном автобусе несколько дней назад была замечена школьница в необычной маске. Разлученная с работающей в красной зоне мамой девочка призывает людей не игнорировать средства защиты и носить их.
"Надень маску и поя мама-врач быстрее вернётся домой " - написала девочка на своей маске и случайно попала в объектив. Фото разлетелось по интернету и тронуло тысячи людей.
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Да её мама придёт домой раньше, а вот её коллега патологоанатом будет круглые сутки работать...
Так что пусть девочка уточнит, ради чего ее мама целыми днями на работе. Может тогда начнет носить маску без надписи.