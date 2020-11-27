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Крик отчаяния: девочка необычным образом призывает людей носить маски

Крик отчаяния: девочка необычным образом призывает людей носить маски (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2020 12:25
Сообщество : Пандемия
Метки: 360подмосковье   ПОДМОСКОВЬЕ   видео   девочка   интервью   коронавирус   мама   маска   
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В подмосковном автобусе несколько дней назад была замечена школьница в необычной маске. Разлученная с работающей в красной зоне мамой девочка призывает людей не игнорировать средства защиты и носить их.

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Метки: 360подмосковье   ПОДМОСКОВЬЕ   видео   девочка   интервью   коронавирус   мама   маска   
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8  комментариев
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12k
Алексей 2 часа назад
Прикол в том, что и в автобусе и в интервью, проведенном спустя несколько дней, на девочке одна и та же маска - надпись от руки абсолютно идентична.
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47k
alertol 6 минут назад
Прикол что антимасочные посты (с аргументами) минусуются без аргументов. Мозгов опровергнуть видимо не хватает...
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47k
alertol 8 минут назад
Знала бы она что происходит с человеком в маске в условиях нашей зимы (вперёд та самая пневмония которой все боятся, хоть она и не будет вызвана ковидом) или наоборот летом в жару (рассадник бактерий) а какой клёвый эффект если (как и большинство) носят одну маску месяц (просто чтоб такие стадные намордникофилы от них отстали)

Да её мама придёт домой раньше, а вот её коллега патологоанатом будет круглые сутки работать...
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17k
Аня 18 минут назад
А девочка точно пишет каждый час новую надпись на свежей маске? Или как написала на одной, так ее неделями и катает по автобусам? Ну, я прост, уточнить момент. А то получается, что ее мама точно долго ещё домой не придет, если все будут так маски носить, как ее героиня доча.
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2k
Max Lu 23 минуты назад
девочке надо было бы прекратить ездить на автобусе, потому что общественный транспорт скорее всего и является очагом распространения... конечно сильно об этом никто не кричит
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520
solosolovov Час назад
Бедная девочка, засрали весь мозг. Она в автобусе в замкнутом пространстве, человек за раз выдыхает в среднем 500мл воздуха. Маска не позволяет увеличивать дальность распространения заражённого воздуха, но когда ты в замкнутом пространстве и в салоне от 10 до 50 человек куда девается выдыхаемый с вирусами воздух? При том что у газелей 1 дверь а у автобусов 3 но открывают 1 дверь или 2е дабы не выпускать тепло.
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12k
Роберт Шекли 2 часа назад
Гораздо больший эффект произвело, если бы вместо "врач" написать "патологоанатом"
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9k
Антон Семёныч 2 часа назад
У нас тут местным медработникам озвучили сумму доплаты тем, кто с ковидными работает. И большинство персонала побежало писать заявления, чтобы их перевели в ковидные центры. Конечно не всем подписали. Но стационары многие остались без медсестёр, не совсем конечно. Просто эту нагрузку на себя взяли оставшиеся.
Так что пусть девочка уточнит, ради чего ее мама целыми днями на работе. Может тогда начнет носить маску без надписи.
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