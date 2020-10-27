Пьяный подполковник полиции спровоцировал драку и уехал в больницу с проломленным черепом

Выпив бутылку водки, офицер вышел на станцию метро, где начал задирать прохожих. Ответная реакция одного из них не заставила себя ждать...
В ночь на 27 октября на станции метро "Бауманская" произошла драка, которая закончилась тяжкими телесными повреждениями. Как выяснилось, "пострадавшим" оказался крайне нетрезвый подполковник столичной полиции.
По сведениям СМИ, на момент нападения в крови офицера было около 2,74 промилле алкоголя, что примерно соответствует бутылке водки. В таком состоянии полицейский отправился на станцию метро "Бауманская", где начал искать приключения...
На кадрах, зафиксированных камерами наблюдения, видно, как подполковник намеренно сталкивается с прохожим плечом и сразу же получает сильный удар в голову. Офицер плашмя падает на кафельный пол, от столкновения с которым, как оказалось впоследствии, получает серьезную травму головы.
Судя по записи, прохожий сам не ожидал, что пьяный мужчина так неудачно упадет, и попытался ему помочь. Подполковника отвезли в больницу, где диагностировали перелом костей черепа, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы головного мозга.
Судя по всему, прохожий, который также был пьян, будет отвечать по всей строгости закона. Мужчину уже задержали и возбудили против него уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Источник:
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Жду, когда какой нибудь кавказский животный сломает череп менту, что бы посмотреть, что будет в этой ситуации.
Пьянь надо бить в пузо или в колено. Из-за синего тела еще в тюрьму садиться...
один поплатился здоровьем, другой - свободой!
дураков, как говорится, жизнь учит
Был бы свободным, неизвестным героем.
А мусору туда и дорога! Быдло с погонами - страшное явление.
писдеть и улыбаться,
курить и наблюдать,
зассать и не вмешаться...