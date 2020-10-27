FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 352 поста • 208 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Пьяный подполковник полиции спровоцировал драку и уехал в больницу с проломленным черепом

Пьяный подполковник полиции спровоцировал драку и уехал в больницу с проломленным черепом (1 фото)

Автор:
27 октября 2020 12:40
Сообщество : Криминал
Метки: видео   драка   метро   москва   подполковник   полиция   тяжкие телесные   
2946
1

Выпив бутылку водки, офицер вышел на станцию метро, где начал задирать прохожих. Ответная реакция одного из них не заставила себя ждать...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: видео   драка   метро   москва   подполковник   полиция   тяжкие телесные   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
33
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
462
Кактус 2 часа назад
Опять из-за синего утырка человек может пострадать! Я бы вообще предложил за косяки по синьке ментам троекратно лепить! Это они должны нас защищать и примером быть, а не нам от них шарахаться! Но это я про какую-то другую вселенную, видимо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vlad Минуту назад
Вывод: надо было просто идти дальше, пусть лежит подыхает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Alex 5 минут назад
Вот ведь мразь мусорская.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
vitenok 18 минут назад
Когда виновный какой нибудь чурко-бес, дело обычно переквалифицируют на приченение по неосторожности. И в ход идут условные сроки.
Жду, когда какой нибудь кавказский животный сломает череп менту, что бы посмотреть, что будет в этой ситуации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Игорь 36 минут назад
Этот дрищь - подполковник? Какие же там капитаны?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
speaktr-st 37 минут назад
Вот оно - отсутствие культуры. Чуть что, сразу в морду.
Пьянь надо бить в пузо или в колено. Из-за синего тела еще в тюрьму садиться...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
Бородач 38 минут назад
Надо было нос растоптать и бежать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104k
Фима Петров 39 минут назад
Пацан-подполковник? Мдэ... Мельчает ментовка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−67
im240 47 минут назад
не жаль этих идиотов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум Час назад
два синих петуха!
один поплатился здоровьем, другой - свободой!
дураков, как говорится, жизнь учит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владислав Грецов Час назад
не повезло.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
791
Леший Час назад
мочи свидетелей и беги домой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Феликс Дзержинский Час назад
Подполковник полиции, повёл себя как истинный потомок фашистских полицаев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
Бородач Феликс Дзержинский 40 минут назад
Почему как?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
379
Nane First NameLast Час назад
Подполкан забылся, что он главный не везде, а только у себя в конторе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Пумба Час назад
Чего?!! Подполковник полиции?!! Да чмошнику лет 20 от силы! С каких это пор в 20 лет подполковниками становятся? Или это "со слов пострадавшего"? Тогда почему не маршал полиции? Так такие же "майоры" вон раскатывают с оружием и бабками наликом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
921
Lovels Travel Час назад
Псина. Жаль, у парня проблем теперь будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Toxictofa Час назад
Эх мужик, бежать тебе надо было...
Был бы свободным, неизвестным героем.
А мусору туда и дорога! Быдло с погонами - страшное явление.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
кот базилий Час назад
Жалко прохожего, правильно поступил. Полкан - мент во всей своей сущности гнилой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
ВОВЧЕГ Час назад
Пост должен называться "Гнида, которая искала приключений, испортила судьбу человеку".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
P.F. 2 часа назад
СЛУЖИТЬ и ЗАЩИЩАТЬ,
писдеть и улыбаться,
курить и наблюдать,
зассать и не вмешаться...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 2 часа назад
Здесь причинно-следственная связь важна. Если полицейский был так сильно пьян, то упал он и ударился не от удара, а потому что был в стельку пьян. Удар был несильным, не в голову, прохожий просто применил адекватную меру самозащиты, скорее просто предупредил своим действием. Сейчас все зависит от тонкой экспертной работы. Как эксперты решат, так и будет. Правда их заключения очень зависят от правоохранительных органов, органов следствия. Ведь с их представителями экспертам работать и работать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
Бородач Горожанин 39 минут назад
Как надо, так и решат. Как прикажут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 10 комментариев
5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа 5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа На очередных "оборотней в погонах" заведены уголовные дела На очередных "оборотней в погонах" заведены уголовные дела В Москве мужчина решил продать часы за 3,5 миллиона, но был избит и ограблен В Москве мужчина решил продать часы за 3,5 миллиона, но был избит и ограблен «Спасли тебя»: освобождение рыдающего пленника столичной банды попало на видео «Спасли тебя»: освобождение рыдающего пленника столичной банды попало на видео Ангел-хранитель в погонах выдернул москвича с путей за&nbsp;секунду до&nbsp;наезда поезда Ангел-хранитель в погонах выдернул москвича с путей за секунду до наезда поезда Десятки гастарбайтеров устроили драку в Москве Десятки гастарбайтеров устроили драку в Москве
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

226846



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Есть ли жизнь после 30 лет? Скоро ДР, а прогнозы печальные
2
201
Есть ли жизнь после 30 лет? Скоро ДР, а прогнозы печальные
Загадки для любителей пораскинуть мозгами
10
66
Загадки для любителей пораскинуть мозгами
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Чубайс отпросился у Путина на пенсию из Роснано, но при этом наотрез отказался стать "Начальником севера"
1
93
Чубайс отпросился у Путина на пенсию из Роснано, но при этом наотрез отказался стать...
Авария дня. Смертельное ДТП с участием мотоциклиста в Волгограде
0
11
Авария дня. Смертельное ДТП с участием мотоциклиста в Волгограде
5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа
5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#история#люди#кино#дтп#СССР#неудача#gif#коты#автомир
#фото#прикол#животные#природа#авто авария#сша#россия#картинки#ретро#яавтор
#юмор#интересно#интересное#авария#автомобили#актеры#прикольные#комментарии#фейл#mercedes

На что жалуетесь?

Вернуться