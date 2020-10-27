Пьяный подполковник полиции спровоцировал драку и уехал в больницу с проломленным черепом

В ночь на 27 октября на станции метро "Бауманская" произошла драка, которая закончилась тяжкими телесными повреждениями. Как выяснилось, "пострадавшим" оказался крайне нетрезвый подполковник столичной полиции.

По сведениям СМИ, на момент нападения в крови офицера было около 2,74 промилле алкоголя, что примерно соответствует бутылке водки. В таком состоянии полицейский отправился на станцию метро "Бауманская", где начал искать приключения...

На кадрах, зафиксированных камерами наблюдения, видно, как подполковник намеренно сталкивается с прохожим плечом и сразу же получает сильный удар в голову. Офицер плашмя падает на кафельный пол, от столкновения с которым, как оказалось впоследствии, получает серьезную травму головы.