Будущее уже здесь: полицейские задержали убийцу при помощи дрона

Все как в научно-фантастическом фильме: дверь взрывается, влетает беспилотник и требует сдаться. Ошеломленному преступнику остается только подчиниться.
На днях полицейский департамент Атланты (штат Джорджия) опубликовал видео ареста с помощью дрона. Кадры задержания подозреваемого в убийстве были похожи на эпизод из научно-фантастического фильма.
Для тех, у кого не проигрывается видео из "Фейсбука"
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Расследование убийства полицейские провели традиционным способом - изучили материалы, допросили свидетелей и вышли на след преступника. Вот только задержание решили провести не силами отряда полиции или спецназа, а использовали беспилотник, чтобы не рисковать жизнями правоохранителей.
Сначала полицейские подорвали дверь преступника, а затем запустили в квартиру беспилотник, который запечатлел все, что было на виду - от бутылок молока, до испуганного убийцы, который спрятался в одной из комнат.
Полицейские разговаривали с подозреваемым через динамики, установленные на беспилотнике - они потребовали поднять руки и выйти на улицу. Сопротивляться дрону убийца не стал и выполнил все требования неукоснительно. Когда преступник вышел наружу, полицейским оставалось только защелкнуть на его запястьях наручники.
Американские полицейские пользуются беспилотниками все чаще, и арест подозреваемых не единственное применение дронов. С их помощью разыскивают пропавших в лесах или наблюдают за ходом массовых мероприятий.
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К сожалению, видео невозможно воспроизвести.
Подробнее можно о модели Дрона , а если серьезно то в данный момент если бы меня снимал он бы потерял лопасти только в подлете в квартиру . У оператора тоже проблемы с пилотированием . Устроил бы им Батл инспаир 2 + полицейский дрон . Запарились бы залетать , добил бы мавиком