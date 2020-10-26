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Будущее уже здесь: полицейские задержали убийцу при помощи дрона

Будущее уже здесь: полицейские задержали убийцу при помощи дрона (3 фото)

Автор:
26 октября 2020 12:38
Сообщество : Жизнь в США
Метки: атланта   видео   дрон   задержание   полиция   
1281
3

Все как в научно-фантастическом фильме: дверь взрывается, влетает беспилотник и требует сдаться. Ошеломленному преступнику остается только подчиниться.

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Метки: атланта   видео   дрон   задержание   полиция   
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13  комментариев
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6k
Колорад Час назад
Будущее уже здесь: полицейские задержали убийцу при помощи дрона
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10k
Элитный тигр 20 минут назад
Опять черных щемят?
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2k
Дарвин и аморальная премия 53 минуты назад
Та то херня,у меня соседка мужа бросила и стала жить с дроном,говорит,что он ее полностью удовлетворяет,даже в гости с ним ходит
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1k
Outcast Час назад
Будущее уже здесь: полицейские задержали убийцу при помощи дрона
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586
max Outcast Полчаса назад
Будущее уже здесь: полицейские задержали убийцу при помощи дрона
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11k
Corvus Corax Час назад
"Страж-птица" Шекли, 1953 год.. Все уже давно придумано до вас...
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55k
Александр Ломовицкий Corvus Corax Полчаса назад
У Роберта Шекли дрон был самообучаемым и способным поражать электротоком
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6k
Pillin Alex Corvus Corax Полчаса назад
От придумать до реализовать дорога долгая.
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30k
Опаньки Час назад
все уже давно придумано
все уже давно придумано
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909
Шурман 2 часа назад
Попробуй по другому ставить видео :) Видео недоступно
К сожалению, видео невозможно воспроизвести.
Подробнее можно о модели Дрона , а если серьезно то в данный момент если бы меня снимал он бы потерял лопасти только в подлете в квартиру . У оператора тоже проблемы с пилотированием . Устроил бы им Батл инспаир 2 + полицейский дрон . Запарились бы залетать , добил бы мавиком
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226k
Dionysus Автор поста Шурман Час назад
Специально для вас добавил видео из "ВКонтакте". Про модель дрона ничего не сказано. Но можете перейти по ссылке (она в первом предложении поста) на страничку полиции Атланты, возможно найдете инфу. Но я сомневаюсь, что там будут такие сведения.
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2k
☣️Месть печенегов☣️ Шурман 19 минут назад
Попал бы на сопротивление аресту, уничтожение гос имущества и нанесение особо тяжких дрону при исполнении
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