Будущее уже здесь: полицейские задержали убийцу при помощи дрона

Полицейские разговаривали с подозреваемым через динамики, установленные на беспилотнике - они потребовали поднять руки и выйти на улицу. Сопротивляться дрону убийца не стал и выполнил все требования неукоснительно. Когда преступник вышел наружу, полицейским оставалось только защелкнуть на его запястьях наручники.





Американские полицейские пользуются беспилотниками все чаще, и арест подозреваемых не единственное применение дронов. С их помощью разыскивают пропавших в лесах или наблюдают за ходом массовых мероприятий.