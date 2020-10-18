25 интересных фактов о фильме "Побег из Шоушенка"

В честь недавнего дня рождения (16 октября) актёра Тима Роббинса вспоминаем (и пересматриваем) фильм, который вот уже больше десяти лет удерживает пальму первенства в IMDb.
1. Съёмки первой беседы Энди и Рэда в тюремном дворе, во время которой Рэд подает бейсбольный мяч, заняли девять часов. Морган Фриман все девять часов без единой жалобы бросал мяч. На следующий день он пришёл на площадку с рукой, лежащей в перевязи.
2. По сюжету Энди назначают помощником Брукса, и он направляется в библиотеку. Так как ворона не поддавалась дрессировке и не могла каркать по команде, Тиму Роббинсу приходилось точно рассчитывать время для фразы: "Эй, Джейк, где Брукс?", чтобы ворона не каркнула посреди его реплики. Роббинс изучил повадки птицы и смог выбрать идеальный момент, заслужив похвалу режиссера Фрэнка Дарабонта. Импровизацию Роббинса можно заметить, если присмотреться, как внимательно он наблюдает за птицей, приближаясь к ней, ожидая, когда она каркнет, и только после этого начинает свою реплику.
3. Несмотря на весьма скромный успех в кинотеатрах, фильм стал одним из самых прибыльных в истории проката видеокассет и дисков.
4. В прошении об условно-досрочном освобождении на фотографии запечатлён не молодой Морган Фримен, а его младший сын, Альфонсо. Помимо этого, Альфонсо сыграл эпизодическую роль заключенного, который кричит "Свежая рыба! Свежая рыба! Мы вас уделаем!" прибывшим осуждённым. Через год после "Шоушенка" Альфонсо появился в другом фильме с участием Моргана Фримена - "Семь" - в роли специалиста по отпечаткам пальцев.
5. Хотя в фильме об этом прямо не говорится, Брукс находится в тюрьме за убийство своей жены и дочери после череды проигрышей в покер.
6. Стивен Кинг продал права на экранизацию своей повести "Рита Хейворт и спасение из Шоушенка" за 5000 долларов, но так и не обналичил чек. Спустя годы после выхода фильма автор вставил чек в рамку и отправил его обратно Фрэнку Дарабонту с подписью: "На случай, если тебе понадобятся деньги. С любовью, Стив".
7. На роль Энди Дюфрейна рассматривались кандидатуры Тома Хэнкса, Кевина Костнера, Тома Круза, Николаса Кейджа, Джонни Деппа и Чарли Шина. Хэнкс отказался из-за участия в фильме "Форрест Гамп" (1994). Костнеру очень понравился сценарий, но позже он предпочел съёмки в "Водном мире" (1995).
8. Роль Рэда могли сыграть Клинт Иствуд, Харрисон Форд, Пол Ньюман или Роберт Редфорд. В оригинальном произведении Ред - ирландец средних лет с седеющими рыжими волосами. Тем не менее, Фрэнк Дарабонт изначально в этой роли видел Моргана Фримена благодаря его значительности, манере поведения и глубине голоса. В качестве аллюзии на выбор актера на вопрос Энди о прозвище Рэда (red – рыжий) тот отвечает: "Может, это потому, что я из Ирландии?".
9. Робу Райнеру настолько понравился сценарий Фрэнка Дарабонта, что он хотел снять его сам, предложив 2,5 миллиона долларов за права на сценарий. Дарабонт серьезно обдумывал предложение Райнера, но в конечном итоге решил, что это его "шанс сделать что-то действительно великое" и снял фильм самостоятельно. Райнер планировал предложить роли Рэда и Энди Харрисону Форду и Тому Крузу.
10. Первоначальные сборы в 18 миллионов долларов не покрыли даже затрат на его производство. После номинации на "Оскар" фильм заработал еще 10 миллионов долларов, но по кассовым сборам "Побег из Шоушенка" по-прежнему считался провальным.
11. Клэнси Браун (исполнитель роли капитана Байрона Хедли) рассказывал, что несколько реальных сотрудников исправительных учреждений предложили поработать с ним, чтобы добавить его герою реалистичности. Актер отказался, так как Хэдли — отрицательный персонаж, и Браун не хотел, чтобы после выхода фильма настоящих сотрудников тюрем ассоциировали с подобным человеком.
12. Одной из причин, по которой создатели решили не использовать полное название повести Стивена Кинга - "Рита Хейворт и спасение из Шоушенка", стал тот факт, что в Голливуде посчитали фильм биографической лентой о Рите Хейворт. Более того, Фрэнку Дарабонту даже поступали запросы от некоторых актрис, супермоделей и их агентов на прослушивание на главную роль.
13. После того, как фильм приобрел популярность, Тед Тернер (основатель и владелец нескольких теле- и кинокомпаний) продал права на телетрансляцию фильма своей сети вещания, TNT, за сумму гораздо меньше, чем обычно полагается для столь долгого фильма. Благодаря невысокой цене трансляции фильм достаточно часто показывают на TNT.
14. Американская ассоциация по защите животных тщательно следила за съёмками сцен с участием Джейка, вороны Брукса. Во время сцены с кормлением птенца зоозащитники посчитали, что скармливать живую личинку было бы жестоко, и потребовали заменить ее на личинку, которая умерла естественной смертью. Как только таковая была найдена, сцену благополучно сняли.
15. В фильме на вопрос Энди, как Рэд попал в Шоушенк тот отвечает: "Я совершил убийство". В повести же есть подробное объяснение: Рэд отбывает три пожизненных заключения за убийство своей жены, а также жены и сына своего соседа. Рэд повредил тормоза на своей машине, чтобы убить свою жену и получить страховую выплату, но совершенно не предполагал, что в день злополучной поездки она возьмет двух пассажиров.
16. Руки Энди, заряжающие револьвер в первых сценах, на самом деле принадлежат Фрэнку Дарабонту. Когда Энди вырезает свое имя на стене камеры (то есть оба раза, когда его руки появляются в кадре крупным планом), это тоже руки Дарабонта. Эти кадры были сняты на этапе постпроизводства: Дарабонт посчитал, что только он может сделать именно то, что ему хотелось видеть в крупных планах.
17. Съёмки натуры проходили в расформированном исправительном учреждении в Мэнсфилде, штат Огайо. Тюрьма была в таком плачевном состоянии, что перед съёмками пришлось провести ремонт. Тем не менее, большинство интерьеров снималось в павильоне звукозаписи, так как дешевле было построить имитацию помещений, чем ремонтировать настоящее здание.
18. Тюрьма расположена на траектории полета самолета C-130 Hercules 179-го авиакрыла Национальной гвардии Огайо, что в ходе съёмок вызывало различные проблемы со звуком.
19. Хотя многие из местных жителей проявили желание поучаствовать в массовых сценах, почти все они были недоступны в течение рабочего дня либо были доступны только один день, что по очевидным причинам стало бы препятствием для съёмок фильма о тюрьме. Поэтому актеров массовки нашли в общежитии Мэнсфилда, причем некоторые из них были в прошлом настоящими заключенными.
20. Несмотря на провальные кассовые сборы, компания Warner Brothers продала в магазины видеопроката США 320 000 копий, и, по признанию официального представителя, эта цифра совершенно не соответствовала результатам показов в кинотеатрах.
21. Оперная песня, которую Энди Дюфрейн играет через громкоговорители, - это "Canzonetta sull’aria" из оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Женитьба Фигаро".
22. Рэд говорит, что понятия не имеет, о чем поют дамы в "Женитьбе Фигаро". На самом деле, они составляют письмо мужу одной из них, приглашая его на свидание с другой, чтобы разоблачить его измену.
23. Мужчина, сидящий в автобусе за Джилом Беллоузом (Томми Уильямс) – это Деннис Бейкер, бывший начальник исправительного учреждения штата Огайо, где проходили основные съёмки.
24. Тюрьма Шоушенк – одна из опорных точек для тех произведений Стивена Кинга, действие которых происходит в штате Мэн. Хотя о ней рассказывается только в этой истории, в нескольких других книгах и рассказах упоминаются персонажи, приговоренные к отбыванию срока в Шоушенке. Тюрьма также упоминается в другом фильме Стивена Кинга ("Долорес Клэйборн" (1995)), когда Долорес (в исполнении Кэти Бейтс) кричит на своего мужа, что он попадет в Шоушенке за (неуместное) прикосновение к дочери.
25. На Тайване фильм был выпущен под названием "1995: Фантастика" (на Тайване он вышел в 1995 году). Многие зрители подумали, что это боевик.
Источник:
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