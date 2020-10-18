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25 интересных фактов о фильме "Побег из Шоушенка"

25 интересных фактов о фильме "Побег из Шоушенка" (6 фото)

Автор:
18 октября 2020 10:46
Сообщество : Кино
Метки: актеры   история фильма   кино   
965
6

В честь недавнего дня рождения (16 октября) актёра Тима Роббинса вспоминаем (и пересматриваем) фильм, который вот уже больше десяти лет удерживает пальму первенства в IMDb.

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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5  комментариев
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3k
hairov 4 часа назад
Один из лучших фильмов за всю историю кино.
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7k
Ntvl 15 секунд назад
если про дохлую личинку правда, то зеленые и.б.а.н.у.т.ы.е на всю голову! маразм, бред !
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83
чокнутый 2 часа назад
бля, личинку живую жалко стало, а в жизни ворона наверное ждет когда та сдохнет и только потом начнет жрать, е.банутые...
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28k
Alex 3 часа назад
Классика.
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172
Oleg 3 часа назад
Я не часто смотрю пиндоские фильмы,но не в этом случае,лично для меня фильм замечателен всем, и сюжетом и трогательной,профессиональной игрой актеров.
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