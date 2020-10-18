25 интересных фактов о фильме "Побег из Шоушенка"

1. Съёмки первой беседы Энди и Рэда в тюремном дворе, во время которой Рэд подает бейсбольный мяч, заняли девять часов. Морган Фриман все девять часов без единой жалобы бросал мяч. На следующий день он пришёл на площадку с рукой, лежащей в перевязи.



2. По сюжету Энди назначают помощником Брукса, и он направляется в библиотеку. Так как ворона не поддавалась дрессировке и не могла каркать по команде, Тиму Роббинсу приходилось точно рассчитывать время для фразы: "Эй, Джейк, где Брукс?", чтобы ворона не каркнула посреди его реплики. Роббинс изучил повадки птицы и смог выбрать идеальный момент, заслужив похвалу режиссера Фрэнка Дарабонта. Импровизацию Роббинса можно заметить, если присмотреться, как внимательно он наблюдает за птицей, приближаясь к ней, ожидая, когда она каркнет, и только после этого начинает свою реплику.

3. Несмотря на весьма скромный успех в кинотеатрах, фильм стал одним из самых прибыльных в истории проката видеокассет и дисков.



4. В прошении об условно-досрочном освобождении на фотографии запечатлён не молодой Морган Фримен, а его младший сын, Альфонсо. Помимо этого, Альфонсо сыграл эпизодическую роль заключенного, который кричит "Свежая рыба! Свежая рыба! Мы вас уделаем!" прибывшим осуждённым. Через год после "Шоушенка" Альфонсо появился в другом фильме с участием Моргана Фримена - "Семь" - в роли специалиста по отпечаткам пальцев.



5. Хотя в фильме об этом прямо не говорится, Брукс находится в тюрьме за убийство своей жены и дочери после череды проигрышей в покер.