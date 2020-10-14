17 непрофессиональных актеров, которые потрясли всех своей блестящей игрой

Кейша получила роль после того, как кастинг-директор фильма посетил ее школу в поисках девушки маори, которая могла бы сыграть главную героиню. В конце концов, в возрасте 13 лет она стала самой молодой номинанткой на лучшую женскую роль в истории премии "Оскар" (до этого момента). Кроме того, все статисты в этом фильме были местными жителями, которые на самом деле жили в городе, где они снимались.