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17 непрофессиональных актеров, которые потрясли всех своей блестящей игрой

17 непрофессиональных актеров, которые потрясли всех своей блестящей игрой (18 фото)

Автор:
14 октября 2020 16:06
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   непрофессиональный   роли актёров   роль   самородок   талант   
1186
18
Иногда природный талант и бьющая навылет искренность оказываются важнее актерского образования и соответствующего опыта. И тогда актер-непрофессионал может сыграть так, что все вокруг замрут от восторга. Вот 17 случаев, когда в кино взяли людей без опыта - и никто об этом потом не пожалел.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   кино   непрофессиональный   роли актёров   роль   самородок   талант   
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Саня Час назад
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9k
alexis 19 минут назад
17 непрофессиональных актеров, которые потрясли всех своей блестящей игрой
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6k
Василий Алибабаев 22 минуты назад
Ну и нужно добавить , что они актёры одной роли и в подавляющих случаях больше на экранах не появлялись.
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9k
Некто 44 минуты назад
17 непрофессиональных актеров, которые потрясли всех своей блестящей игрой
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3k
CruelAsm Час назад
Фрэнк Силва работал декоратором на съёмках "Твин Пикс". Однажды он случайно попался на глаза Линчу, когда крадучись пересекал съёмочную площадку (второй вариант истории - заглянул в зеркало из-за плеча Линча). И в фильме появился Боб.
Фрэнк Силва работал декоратором на съёмках "Твин Пикс". Однажды он случайно попался на глаза Линчу, когда крадучись пересекал съёмочную площадку (второй вариант истории - заглянул в зеркало из-за плеча Линча). И в фильме появился Боб.
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7k
Алеksей Час назад
актёр это одна из самых переоценённых профессий. Актёрами могут быть многие, при том, что некоторым актёрам вообще нет веры и не место на сцене/съём. площадке. Вот каскадёры и актёры-каскадёры (привет Джеки Чан
) это да, крутотень!
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7k
владимир Час назад
Бред какой-то...
Не был актёром/актрисой просто потери ради(или знакомый режиссёра) пошёл на пробы....
Чиво 6/|@дь?!?!
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