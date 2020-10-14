17 непрофессиональных актеров, которые потрясли всех своей блестящей игрой

Иногда природный талант и бьющая навылет искренность оказываются важнее актерского образования и соответствующего опыта. И тогда актер-непрофессионал может сыграть так, что все вокруг замрут от восторга. Вот 17 случаев, когда в кино взяли людей без опыта - и никто об этом потом не пожалел.
1. Габури Сидибе в роли Клариссы Джонс в фильме "Сокровище" (2009 г.)
Габури была обычной студенткой, училась на психолога. Однажды она решила пропустить урок, чтобы сходить на кастинг для фильма Ли Дэниэлса "Сокровище". В итоге получила главную роль и была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль.
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2. Эрик Кантона в роли Поля де Фуа в фильме "Елизавета" (1998 г.)
Французский футболист, выступал за сборную Франции и английский клуб "Манчестер Юнайтед". А затем нашел себя в кино! Кантона сыграл в фильме "Елизавета" посла Франции и критики были искренне удивлены тем, что он, оказывается, очень неплохой актер.
3. Нкъхау в роли Си в фильме "Наверное, боги сошли с ума" (1980 г.)
Нкъхау был фермером из Намибии. За всю жизнь он видел только трех белых людей и никогда не был нигде дальше своей деревни. Обнаружил его южноафриканский режиссер Джейми Уйс. Фильм добился огромного мирового успеха - во многом благодаря яркой игре намибийского фермера.
4. Розарио Доусон в роли Руби в фильме "Детки" (1995 г.)
Розарио Доусен (на фото справа) была обнаружена в буквальном смысле на крыльце своего дома, где она тусовалась с друзьями. Хлои Севиньи (играла Дженни, на фото слева) также не была профессиональной актрисой. Она случайно познакомилась со сценаристкой фильма Хармони Корин в парке Вашингтон-сквер, после чего ее и пригласили сняться в фильме.
5. Дэвид Берман в роли Дэвида Филлипса - "C.S.I.: Место преступления"
Дэвид был штатным исследователем шоу, который играл небольшую роль помощника судмедэксперта. Он настолько хорошо вжился в роль, что с 10 сезона был повышен до главного героя.
6. Бьорк в роли Сельмы в фильме "Танцующая в темноте" (2000 г.)
В этом фильме Бьорк была просто невероятна и выиграла множество наград (включая лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале), но больше никогда не снималась. Режиссер фильма Ларс фон Триер сказал, что, поскольку она не знала, как играть, она сама проживала каждую сцену, и поэтому все выглядело так грубо и по-настоящему.
7. Юэн Цю - хозяйка "Свинарника" в фильме "Разборки в стиле кунг-фу" (2004 г.)
Во время кинопробы ее подруга заметила, что она курит сигарету с совершенно бесподобным саркастическим выражением лица. Это и принесло ей роль. Она была великолепна в фильме.
8. Р. Ли Эрми в роли артиллерийского сержанта Хартмана в фильме "Цельнометаллическая оболочка" (1987 г.)
Р. Ли был морским пехотинцем и инструктором по строевой подготовке, который затем стал техническим консультантом по военным фильмам, таким как "Апокалипсис сегодня" (в котором он сыграл эпизодическую роль). Он работал техническим консультантом и для "Цельнометаллической оболочки", и в результате настолько впечатлил режиссера Стэнли Кубрика, что тот пригласил его на роль инструктора по строевой подготовке. Его игра принесла ему номинацию на лучшую роль актера второго плана на "Золотом глобусе"
9. Зейн Аль Раффея в роли Зейна Эль Хаджа в фильме "Капернаум" (2018 г.)
Этот мальчик был 12-летним неграмотном беженцем, жившим в трущобах Бейрута. То, как он смог изобразить такого сложного персонажа в таком юном возрасте без актерских навыков, поистине удивительно. После съемок ему предоставили статус беженца в Норвегии, и он впервые провел день в школе и впервые в жизни спокойно спал. Фильм получил множество наград и был номинирован на "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.
10. Чармиан Карр в роли Лизл фон Трапп в фильме "Звуки музыки" (1965 г.)
Чармиан изучала философию. Случайно решила пройти прослушивание на роль и в итоге получила ее. Больше она никогда не снималась в кино, но роль получилась знаковая.
11. Макс Померанц в роли Джоша Вайцкина в фильме "В поисках Бобби Фишера" (1993 г.)
Ему было 8 лет, и он входил в сотню лучших шахматистов страны в своей возрастной группе, когда его выбрали как вундеркинда. У него не было актерского опыта, но сыграл он потрясающе.
12. Кэтрин Скорсезе в роли матери Томми в "Славных парнях" (1990 г.)
Мартин Скорсезе взял свою мать Кэтрин, которая никакого отношения не имела к кино, а работала в швейной промышленности, на довольно важную роль. Она сыграла мать героя Джо Пеши и сыграла очень здорово.
13. Кейша Кастл-Хьюз в роли Пайкеа Апираны в фильме "Оседлавший кита" (2002 г.)
Кейша получила роль после того, как кастинг-директор фильма посетил ее школу в поисках девушки маори, которая могла бы сыграть главную героиню. В конце концов, в возрасте 13 лет она стала самой молодой номинанткой на лучшую женскую роль в истории премии "Оскар" (до этого момента). Кроме того, все статисты в этом фильме были местными жителями, которые на самом деле жили в городе, где они снимались.
14. Кристофер Минц-Плассе в роли Фогелла в фильме "SuperПерцы" (2007 г.)
У него вообще не было опыта в кино, поэтому ему пришлось использовать фотографию с iPhone, чтобы записаться на прослушивание.
15. Вольфганг Бодисон в роли младшего капрала Гарольда У. Доусона в фильме "Несколько хороших парней" (1992 г.)
Он просто работал ассистентом Роба Райнера, который попросил его прочесть эту роль, хотя Бодисон никогда в жизни не играл. Но зато потом так втянулся, что снялся еще в десятке художественных фильмов.
16. Жанна Кальман в роли самой себя в фильме "Винсент и я" (1990 г.)
Жанна была последним выжившим человеком, знавшим Ван Гога в реальной жизни, и снялась в этом фильме (о Винсенте Ван Гоге) в возрасте 114 лет, став самым старым человеком, когда-либо появлявшимся в кино. Она также занесена в Книгу рекордов Гиннеса как долгожительница. Умерла в 1997 году в возрасте 122 года и 164 дня.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Не был актёром/актрисой просто потери ради(или знакомый режиссёра) пошёл на пробы....
Чиво 6/|@дь?!?!