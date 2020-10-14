18 банальных и клишированных моментов в фильмах

Чтобы "угодить зрителю" режиссеры часто используют явные клише. И вот несколько хороших примеров.
Речь даже не идёт о глупых поступках героев фильмов ужасов или условности супергеройского кино. Мы собрали более приземлённые, кое-где бытовые и в целом не столь заметные несоответствия показываемого на экране с нашей жизнью.
×
1. Хороший парень прыгает за диван, плохие парни заряжают в него 1000 патронов, но ни один из них не пробивает его насквозь. Из чего, чёрт возьми, сделан этот диван?!
2. Сцены боёв с несколькими противниками. Они все такие вежливые и ждут, пока их друзьям надернут задницу, прежде чем вступить в бой. На самом деле в таких случаях на вас прыгают сразу все одновременно.
3. «У меня есть план».
«Отлично. Какой?»
«Нет времени. Просто доверься мне».
2. Сцены боёв с несколькими противниками. Они все такие вежливые и ждут, пока их друзьям надернут задницу, прежде чем вступить в бой. На самом деле в таких случаях на вас прыгают сразу все одновременно.
3. «У меня есть план».
«Отлично. Какой?»
«Нет времени. Просто доверься мне».
4. Доктора в медицинских учреждениях почему-то делают всё. Сканирование пациента, установка капельниц, интерпретация МРТ головного мозга. Медсёстры? Нет, не слышали.
5. 10 обученных солдат с автоматическим оружием, пара снайперов и боевой вертолет стреляют по убегающим героям.
Единственное, во что им удается попасть — земля под ногами героев.
6. Чистые и убранные дома, в которых живут 3-4 диких ребёнка.
5. 10 обученных солдат с автоматическим оружием, пара снайперов и боевой вертолет стреляют по убегающим героям.
Единственное, во что им удается попасть — земля под ногами героев.
6. Чистые и убранные дома, в которых живут 3-4 диких ребёнка.
8. Кто-то получает удар по голове, теряет сознание, но через две минуты встаёт как ни в чем не бывало.
9. При пожарах никто не умирает от отравления дымом. Герои проведут там целую вечность, весело болтают, кашляют, чудесным образом сбегают, выходят на улицу, и всё в порядке! Может, у них останется пятно сажи на лице и они ещё немного покашляют.
10. Полицейский смотрит на размытое изображение с камеры видеонаблюдения.
Коп: «Можете ли вы очистить изображение?»
Ботан: «Конечно, компьютер всё сделает»
*на экране появляется кристально чистое изображение*.
Коп: «Боже мой»
11. Каждый ребёнок в кино по какой-то причине должен быть гением. Они не могут быть обычными 10-летними детьми. Ещё у них всегда в руках кубик Рубика.
9. При пожарах никто не умирает от отравления дымом. Герои проведут там целую вечность, весело болтают, кашляют, чудесным образом сбегают, выходят на улицу, и всё в порядке! Может, у них останется пятно сажи на лице и они ещё немного покашляют.
10. Полицейский смотрит на размытое изображение с камеры видеонаблюдения.
Коп: «Можете ли вы очистить изображение?»
Ботан: «Конечно, компьютер всё сделает»
*на экране появляется кристально чистое изображение*.
Коп: «Боже мой»
11. Каждый ребёнок в кино по какой-то причине должен быть гением. Они не могут быть обычными 10-летними детьми. Ещё у них всегда в руках кубик Рубика.
12. Абсолютно нереалистичными являются боевики, в которых автомобиль хорошего парня что-то протаранил или попал в серьёзную аварию, но он всё ещё управляем, а подушка безопасности не раскрывается.
13. Человек 1: Эй, вы слышали об X?
Человек 2: Нет, что это?
Человек 1: Это по всем новостям крутят, я покажу вам.
(Включает телевизор, и все новостные каналы показывают ИМЕННО ТО, о чём он говорил).
14. Женщины в сценах боя с распущенными волосами. Девушка, заколи их чем-нибудь, я знаю, что ты ни черта не видишь.
15. Люди могут без проблем разговаривать и слышать друг друга в клубах или громких барах.
16. Невозможно бить четырёх человек по лицу и ничего не чувствовать. Я однажды дрался и одолел противника. Даже тогда это было чертовски больно. В схватке никто не «побеждает», просто кто-то получает меньше травм.
17. «Сможешь взломать этот сверхзащищённый сервер?»
*десять секунд нажатия случайных клавиш на клавиатуре*
«Я вошёл».
18. СМОТРИТЕ НА ДОРОГУ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ! Даже если вы разговариваете со своим пассажиром, не смотрите на него неотрывно по 5 секунд!
13. Человек 1: Эй, вы слышали об X?
Человек 2: Нет, что это?
Человек 1: Это по всем новостям крутят, я покажу вам.
(Включает телевизор, и все новостные каналы показывают ИМЕННО ТО, о чём он говорил).
14. Женщины в сценах боя с распущенными волосами. Девушка, заколи их чем-нибудь, я знаю, что ты ни черта не видишь.
15. Люди могут без проблем разговаривать и слышать друг друга в клубах или громких барах.
16. Невозможно бить четырёх человек по лицу и ничего не чувствовать. Я однажды дрался и одолел противника. Даже тогда это было чертовски больно. В схватке никто не «побеждает», просто кто-то получает меньше травм.
17. «Сможешь взломать этот сверхзащищённый сервер?»
*десять секунд нажатия случайных клавиш на клавиатуре*
«Я вошёл».
18. СМОТРИТЕ НА ДОРОГУ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ! Даже если вы разговариваете со своим пассажиром, не смотрите на него неотрывно по 5 секунд!
А какое нереалистичное киноклише больше всего нелюбимо вами?
Источник:
Ссылки по теме:
- Драма в прoвинции
- 25 актёров и актрис, встретились со своими известными персонажами на одном фото
- Жизнь в доме на колёсах: ожидание и реальность
- 10 фильмов и сериалов про побег из тюрьмы
- Топ-10 лучших фильмов про выживание
21
Понравилось21
Новости партнёров
Загрузка...
Женщины лежат в изящных позах, они красивы, с причёской, с лёгким "утренним" макияжем.
На мониторе - безупречного качества (и здоровья) линии с симулятора.
К постели тянутся две трубочки, которые неизвестно куда подключены.
А к нам потом приходят родственники...
Больного за трубками, кабелями и аппаратурой плохо видно. Лицо и конечности опухшие, часто в синяках, волосы, в лучшем случае, заплетены в пару-тройку косичек. Изо рта текут слюни, из носа, простите, сопли.
И вместо строгой благоговейной "больничной" тишины - взвизгивания и гудки аппаратуры.
И запахи!
- может вернемся?
- нет тут не далеко.
Если кому мало реальной жизни - выйди на улицу. Вот она - любуйся! Кино изначально средство показать вымышленный мир. Недаром оно ещё называется ХУДОЖЕСТВЕННЫМ. Есть отдельная тема - документальное кино. Вот там бы можно было изыскивать несоответствия.
1. Если постоянно тренироваться, то можно получить меньше травм в драке и к такой боли "привыкаешь" и она воспринимается в меньшей степени.
2. В ярости адреналин "смывает" болевые ощущения. Потом боль проявится, но во время схватки даже серьёзные травмы не будут ощущаться
Для рукопашной это как раз нормально. Нападающие будут мешать друг другу. А так противник постепенно изматывается. Исключение - нападение специально заточенными под групповой бой командами (обычно не более 2-3 человек), но это достаточно сложный уровень подготовки
В начале этого списка, конечно же, бухой космонавт в ушанке на станции "Мир".
Но и всякие там алканавты или генералы продавшиеся. :)