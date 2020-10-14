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18 банальных и клишированных моментов в фильмах

18 банальных и клишированных моментов в фильмах (6 фото)

Автор:
14 октября 2020 09:22
Сообщество : Кино
Метки: актеры   жизнь   забавно   кино   клише   момент   нереально   фото   
378
6
Чтобы "угодить зрителю" режиссеры часто используют явные клише. И вот несколько хороших примеров.
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Метки: актеры   жизнь   забавно   кино   клише   момент   нереально   фото   
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1k
SSD Полчаса назад
Доктор наук и самый лучший в мире специалист по микробиологии и инфекциям - девушка лет 25-30, с внешностью топ модели.
Доктор наук и самый лучший в мире специалист по микробиологии и инфекциям - девушка лет 25-30, с внешностью топ модели.
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12k
homerchik 5 минут назад
Главный герой разрушил пол города, уничтожил чужого имущества на миллионы долларов и искалечил, а быть может и убил, десятки случайных людей, по воле случая оказавшихся на пути. Но у полицейских и всех остальных к нему нет никаких претензий, ведь в конце фильма он убил главного злодея, а значит он герой и хороший парень!
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6k
Izrin Maria 10 минут назад
Больше всего раздражает больной/пострадавший в реанимации. Весь красивый, чистый, ничуть не опухший, без болячек, слюней и соплей.
Женщины лежат в изящных позах, они красивы, с причёской, с лёгким "утренним" макияжем.
На мониторе - безупречного качества (и здоровья) линии с симулятора.
К постели тянутся две трубочки, которые неизвестно куда подключены.
А к нам потом приходят родственники...
Больного за трубками, кабелями и аппаратурой плохо видно. Лицо и конечности опухшие, часто в синяках, волосы, в лучшем случае, заплетены в пару-тройку косичек. Изо рта текут слюни, из носа, простите, сопли.
И вместо строгой благоговейной "больничной" тишины - взвизгивания и гудки аппаратуры.
И запахи!
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602
Victor 12 минут назад
- похоже мы заблудились!
- может вернемся?
- нет тут не далеко.
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25k
Игорь 18 минут назад
Блин! Я понимаю - таким образом авторы этих подборок повышают своё ЧСВ. Приятно небось ощущать себя умным, видящим разницу между реальной жизнью и кино! Между ЖИЗНЬЮ и КИНО КАРЛ!!!

Если кому мало реальной жизни - выйди на улицу. Вот она - любуйся! Кино изначально средство показать вымышленный мир. Недаром оно ещё называется ХУДОЖЕСТВЕННЫМ. Есть отдельная тема - документальное кино. Вот там бы можно было изыскивать несоответствия.
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15k
Андрей Иванов 22 минуты назад
16. Невозможно бить четырёх человек по лицу и ничего не чувствовать. Я однажды дрался и одолел противника. Даже тогда это было чертовски больно. В схватке никто не «побеждает», просто кто-то получает меньше травм.

1. Если постоянно тренироваться, то можно получить меньше травм в драке и к такой боли "привыкаешь" и она воспринимается в меньшей степени.
2. В ярости адреналин "смывает" болевые ощущения. Потом боль проявится, но во время схватки даже серьёзные травмы не будут ощущаться
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24k
Acu900 Полчаса назад
Ну можно добавить водитель крутит постоянно руль то вправо то влево хотя едет по прямой дороге
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15k
Андрей Иванов Полчаса назад
2. Сцены боёв с несколькими противниками. Они все такие вежливые и ждут, пока их друзьям надернут задницу, прежде чем вступить в бой. На самом деле в таких случаях на вас прыгают сразу все одновременно.

Для рукопашной это как раз нормально. Нападающие будут мешать друг другу. А так противник постепенно изматывается. Исключение - нападение специально заточенными под групповой бой командами (обычно не более 2-3 человек), но это достаточно сложный уровень подготовки
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28k
Azesh Андрей Иванов Полчаса назад
теоретег?
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15k
Андрей Иванов Azesh 19 минут назад
Ну попробуй толпой отметелить не ботана
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9k
Денис Полчаса назад
мои - это антирусские клише.
В начале этого списка, конечно же, бухой космонавт в ушанке на станции "Мир".
Но и всякие там алканавты или генералы продавшиеся. :)
мои - это антирусские клише. В начале этого списка, конечно же, бухой космонавт в ушанке на станции "Мир". Но и всякие там алканавты или генералы продавшиеся. :)
мои - это антирусские клише. В начале этого списка, конечно же, бухой космонавт в ушанке на станции "Мир". Но и всякие там алканавты или генералы продавшиеся. :)
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