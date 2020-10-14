18 банальных и клишированных моментов в фильмах

12. Абсолютно нереалистичными являются боевики, в которых автомобиль хорошего парня что-то протаранил или попал в серьёзную аварию, но он всё ещё управляем, а подушка безопасности не раскрывается.





13. Человек 1: Эй, вы слышали об X?

Человек 2: Нет, что это?

Человек 1: Это по всем новостям крутят, я покажу вам.

(Включает телевизор, и все новостные каналы показывают ИМЕННО ТО, о чём он говорил).





14. Женщины в сценах боя с распущенными волосами. Девушка, заколи их чем-нибудь, я знаю, что ты ни черта не видишь.





15. Люди могут без проблем разговаривать и слышать друг друга в клубах или громких барах.





16. Невозможно бить четырёх человек по лицу и ничего не чувствовать. Я однажды дрался и одолел противника. Даже тогда это было чертовски больно. В схватке никто не «побеждает», просто кто-то получает меньше травм.





17. «Сможешь взломать этот сверхзащищённый сервер?»

*десять секунд нажатия случайных клавиш на клавиатуре*

«Я вошёл».



18. СМОТРИТЕ НА ДОРОГУ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ! Даже если вы разговариваете со своим пассажиром, не смотрите на него неотрывно по 5 секунд!