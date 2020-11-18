Проверенные способы, как быстро и надолго убрать запах из обуви в домашних условиях

Неприятный запах от обуви может ощущаться не только после длительного использования, но даже от новой, еще не ношеной пары.
В большинстве случаев это – решаемая проблема. Использовать можно не только специальные средства, но и простые домашние рецепты.
Подробнее о том, как убрать запах пота, сырости и другие неприятные ароматы из обуви в домашних условиях, расскажем в статье.
Подробнее о том, как убрать запах пота, сырости и другие неприятные ароматы из обуви в домашних условиях, расскажем в статье.
Причины неприятного амбрэ
Причин неприятного запаха от обуви может быть несколько. К наиболее распространенным относятся:
неправильный уход за парой, из-за чего в обуви разводятся грибки и бактерии;
некоторые дерматологические заболевания кожи ног;
пошив обуви из низкокачественных материалов;
моча домашних животных;
неправильное использование конкретной пары (например, длительное ношение резиновых сапог в тепле и т.д.) и некоторые другие обстоятельства.
Большинство причин подлежат устранению.
Но есть и такие, справиться с которыми практически невозможно. Это утверждение можно отнести к обуви, которая выполнена из материалов, источающих неприятный запах. В большинстве своем, это очень дешевые материалы, которые недобросовестные производители пускают в ход. Полностью убрать специфический аромат от такой пары вряд ли получится.
неправильный уход за парой, из-за чего в обуви разводятся грибки и бактерии;
некоторые дерматологические заболевания кожи ног;
пошив обуви из низкокачественных материалов;
моча домашних животных;
неправильное использование конкретной пары (например, длительное ношение резиновых сапог в тепле и т.д.) и некоторые другие обстоятельства.
Большинство причин подлежат устранению.
Но есть и такие, справиться с которыми практически невозможно. Это утверждение можно отнести к обуви, которая выполнена из материалов, источающих неприятный запах. В большинстве своем, это очень дешевые материалы, которые недобросовестные производители пускают в ход. Полностью убрать специфический аромат от такой пары вряд ли получится.
Как вывести подручными средствами?
Домашние рецепты в борьбе с неприятным запахом от обуви показывают достаточно высокую эффективность. Для них используются доступные компоненты, которые можно найти в домашней аптечке или на кухне.
Спирт
Для обработки внутренней части обуви может быть использована водка или спирт, пополам разведенный с водой. Способ нанесения выбранного препарата зависит от модели обуви.
Если возможно, то смоченным в водке спонжем протирают внутреннюю поверхность пары. Когда это затруднительно сделать, спиртосодержащую жидкость лучше перелить во флакон с распылителем.
После того как внутренняя часть пары была обработана, ей необходимо дать время просто постоять 3-4 часа. Обработанные водкой участки протирают бумажными полотенцами, после чего обувь оставляют до полного просушивания.
Если возможно, то смоченным в водке спонжем протирают внутреннюю поверхность пары. Когда это затруднительно сделать, спиртосодержащую жидкость лучше перелить во флакон с распылителем.
После того как внутренняя часть пары была обработана, ей необходимо дать время просто постоять 3-4 часа. Обработанные водкой участки протирают бумажными полотенцами, после чего обувь оставляют до полного просушивания.
Нашатырь
Нашатырный спирт – аптечный препарат. Его также возможно применять для дезинфекции и устранения запаха.
Из-за специфического аромата средства, уход с его помощью желательно осуществлять на свежем воздухе.
Принцип воздействия – аналогичен предыдущему методу, но может понадобиться больше времени на завершающее проветривание.
Из-за специфического аромата средства, уход с его помощью желательно осуществлять на свежем воздухе.
Принцип воздействия – аналогичен предыдущему методу, но может понадобиться больше времени на завершающее проветривание.
Уксус
Столовый уксус, как и разведенная в воде уксусная эссенция, могут использоваться для устранения запахов. Если для ухода используется уксус, его применяют в чистом виде, не разводя. Для эссенции пропорция следующая: 1 ч.л. препарата на ½ ст. воды.
Использование:
Удобным способом провести смачивание подкладки уксусом.
Поставить на несколько часов пару на свежий воздух.
Через пару часов промокнуть внутреннюю поверхность салфетками.
оставить до полного просыхания.
Использование:
Удобным способом провести смачивание подкладки уксусом.
Поставить на несколько часов пару на свежий воздух.
Через пару часов промокнуть внутреннюю поверхность салфетками.
оставить до полного просыхания.
Эфирное масло
Для обработки может быть использовано эфирное масло с антибактериальным и дезодорирующим свойством. Например, эвкалипта или лаванды.
В каждый туфель следует капнуть 3-4 капли и оставить обувь постоять несколько часов. Эффект объясняется обеззараживающим действием масел. Для воздействия подходят только эфирные, а не косметические масла.
В каждый туфель следует капнуть 3-4 капли и оставить обувь постоять несколько часов. Эффект объясняется обеззараживающим действием масел. Для воздействия подходят только эфирные, а не косметические масла.
Чай
Для устранения запахов можно использовать чайные пакетики. Для того чтобы запах ушел, достаточно положить в каждый туфель по пакетику и оставить минимум на 10-12 часов. Этот способ – универсальный, применимый к любому виду обуви.
С помощью соды
Обработка содой – хороший вариант для той обуви, внутреннюю сторону которой нельзя мочить. Этот метод может быть использован, к примеру, для ухода за зимними ботинками и сапогами.
Применение:
в каждый ботинок следует всыпать по столовой ложке соды;
порошок нужно хорошо распределить по стельке — сделать это удобно встряхивающими движениями;
поставить пару в полиэтиленовый пакет;
оставить на 5 часов;
вытрусить соду.
Вместо соды таким же способом возможно использовать кухонную соль.
Применение:
в каждый ботинок следует всыпать по столовой ложке соды;
порошок нужно хорошо распределить по стельке — сделать это удобно встряхивающими движениями;
поставить пару в полиэтиленовый пакет;
оставить на 5 часов;
вытрусить соду.
Вместо соды таким же способом возможно использовать кухонную соль.
Мыло
Хозяйственное мыло – доступный и достаточно простой способ убрать запах. Для обработки необходимо натереть хозяйственное мыло на терке. После этого стружка заливается горячей водой так, чтобы все кусочки мыла растворились.
Используя спонж, следует протереть мыльным раствором внутреннюю часть обуви. Остатки средства снять одноразовыми полотенцами. До полного высыхания такая пара должна оставаться в теплом месте.
Используя спонж, следует протереть мыльным раствором внутреннюю часть обуви. Остатки средства снять одноразовыми полотенцами. До полного высыхания такая пара должна оставаться в теплом месте.
Как удалить специальными препаратами?
Специальные препараты для устранения запахов из обуви представлены широким сегментом в торговых сетях и могут быть заказаны в интернет-магазинах.
SmellOff
Средство для устранения запахов ТМ SmellOff может применяться для обработки спортивной экипировки, обуви и других поверхностей с запахом пота. Препарат имеет нейтральный состав, не представляет опасности для здоровья. При правильном использовании запахи полностью нейтрализуются.
Применение:
Очистить обувь от загрязнений.
Если стельки вынимаются, их необходимо постирать отдельно.
При помощи распылителя нанести препарат на внутреннюю сторону ботинок.
Оставить постоять в сухом помещении до суток.
Цена – около 670 рублей за 0,5 л.
Применение:
Очистить обувь от загрязнений.
Если стельки вынимаются, их необходимо постирать отдельно.
При помощи распылителя нанести препарат на внутреннюю сторону ботинок.
Оставить постоять в сухом помещении до суток.
Цена – около 670 рублей за 0,5 л.
Salton Expert нейтрализатор
Средство ориентировано на качественное устранение неприятного запаха из обуви. При этом происходит полноценная обработка с устранением патогенных микроорганизмов.
Антибактериальное средство имеет не сложное применение: его распыляют на внутреннюю сторону пары, добиваясь интенсивного увлажнения. После этого обуви дают постоять минимум 40 минут и хорошо проветривают.
Стоимость – от 220 рублей за спрей объемом 75 л.
Антибактериальное средство имеет не сложное применение: его распыляют на внутреннюю сторону пары, добиваясь интенсивного увлажнения. После этого обуви дают постоять минимум 40 минут и хорошо проветривают.
Стоимость – от 220 рублей за спрей объемом 75 л.
ГаленоФарм Саше
Средство может использоваться не только для обработки внутренней стороны ботинок, но и для ухода за потеющими ногами. Препарат позволяет справиться с неприятным запахом закрытой обуви очень эффективно. Основной компонент – тальк. Форма выпуска – саше.
Применение:
в каждый ботинок всыпать по одному пакетику;
выдержать 5 часов.
При регулярном использовании 5 дней подряд эффект будет сохраняться до полугода. Цена за упаковку с 10 саше в среднем – 135 рублей.
Применение:
в каждый ботинок всыпать по одному пакетику;
выдержать 5 часов.
При регулярном использовании 5 дней подряд эффект будет сохраняться до полугода. Цена за упаковку с 10 саше в среднем – 135 рублей.
8 лайфхаков для избавления от неприятного запаха в обуви — в видео:
Заключение
Убрать запах из обуви возможно использованием специальных препаратов бытовой химии, и при помощи простых рецептов. Чтобы эффект длился долго, и проблема больше не возникала, за каждой парой должен быть организован надлежащий уход по всем правилам. Также важно соблюдать личную гигиену ног.
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Если не мыть ноги, не переобуваться, а ещё и кроссовки на целый день надеть - будет мрачный смерд!!!