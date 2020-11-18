Проверенные способы, как быстро и надолго убрать запах из обуви в домашних условиях

Причин неприятного запаха от обуви может быть несколько. К наиболее распространенным относятся:



неправильный уход за парой, из-за чего в обуви разводятся грибки и бактерии;

некоторые дерматологические заболевания кожи ног;

пошив обуви из низкокачественных материалов;

моча домашних животных;

неправильное использование конкретной пары (например, длительное ношение резиновых сапог в тепле и т.д.) и некоторые другие обстоятельства.

Большинство причин подлежат устранению.



Но есть и такие, справиться с которыми практически невозможно. Это утверждение можно отнести к обуви, которая выполнена из материалов, источающих неприятный запах. В большинстве своем, это очень дешевые материалы, которые недобросовестные производители пускают в ход. Полностью убрать специфический аромат от такой пары вряд ли получится.