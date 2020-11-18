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Проверенные способы, как быстро и надолго убрать запах из обуви в домашних условиях

Проверенные способы, как быстро и надолго убрать запах из обуви в домашних условиях (8 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2020 10:10
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Неприятный запах от обуви   запах   запах из обуви   обувь   совет   фото   хитрости   
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Неприятный запах от обуви может ощущаться не только после длительного использования, но даже от новой, еще не ношеной пары.

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Метки: Неприятный запах от обуви   запах   запах из обуви   обувь   совет   фото   хитрости   
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5  комментариев
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993
Алексей Астин 3 часа назад
всё просто - переобуваться надо на работе и дома в сменную ТРЯПОЧНУЮ обувь, чтоб дышали и не потели ноги. В уличной обуви стельки должны быть кожаные.
Если не мыть ноги, не переобуваться, а ещё и кроссовки на целый день надеть - будет мрачный смерд!!!
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110
Михаил Тарасов 3 часа назад
Под стельку и не морочте голову всякими там спиртами уксусами и прочей фигнёй...!!!!!!!

Под стельку и не морочте голову всякими там спиртами уксусами и прочей фигнёй...!!!!!!!
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1k
Vladimir Taranovich 3 часа назад
Галено Фарм процент от продаж платит или Салтон?
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925
Шурман 3 часа назад
Была такая история , устал на работе снимаю туфли коллега ууу вонь :) я говорю точно вонь ну он и говорит обычно вонь стоит :) я ему и сказал а ты не пробовал ноги 2 раза в день мыть и носки каждый день менять и душ принимать 2 раза в день ? он заткнулся ( для бельгийцев это редкость 2 раза в день в душ и вещи 2 раза в день менять ) :) я за все свои 42 года ни разу не заметил что бы у меня был запах от ног и тд . Просто нужно соблюдать нормальную гигиену .
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925
Шурман 3 часа назад
Поясню почему редкость принимать душ и тд . Вода стоит денег они на всем экономят , даже иногда за собой не смывают потому что это вода . Мне пофиг я и машину 2 раза в неделю мою и на работу каждый день в разной одежде хожу да и жена и дети так же . Иногда смотришь на них в что был одет в понедельник в том и в пятницу ходит . Получают нормальные бабки так купи себе одежды и ходи нормально , но нет это экономия , или ООО Алекс опять куда то полетел откуда у тебя столько денег ? :)
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