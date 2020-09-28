Как избавиться от пигментных пятен: лучшие проверенные способы

«Пятнистая» модель Адриана Лима в свое время покорила мировые подиумы и засветилась на обложках большинства глянцевых изданий. Вот только в обычной жизни пигментация воспринимается не как изюминка или украшение, а как недостаток. А теперь о хорошем: от пятен можно избавиться. В арсенале врачей есть немало способов, которые сотрут пигмент раз и навсегда.
Пятнистых девушек в наше время становится всё больше. Любовь к солярию, частые поездки в места с активным солнцем и отсутствие культуры использования солнцезащитных кремов делают своё дело. И если раньше с пигментацией сталкивались дамы после 40, то сейчас пятнами на коже юных девушек уже никого не удивишь. Лечение пигментации (да-да, именно лечение!) всегда требует комплексного подхода.
Методы избавления от пигментных пятен
Для борьбы с гиперпигментацией эксперты называют самые эффектными следующие методы.
Лечение хронических заболеваний
Кожа – это зеркало твоего здоровья. Нередко появление пигмента – свидетельство гормонального дисбаланса в твоем организме. Поэтому не удивляйся тому, что придёшь ты к косметологу, а направят тебя ещё и к эндокринологу и гинекологу. Сдавать придется массу анализов: биохимический анализ крови (исключаем функциональные нарушения печени), а также на гормоны - половые, щитовидной железы и надпочечников. Обнаруженную причину лечим и живём счастливо без пигмента.
Исключение фотосенсибилизации
Существует ряд веществ, которые увеличивают чувствительность твоей кожи к солнечному свету. В результате уже имеющийся пигмент становится ярче, да и само количество пятен резко увеличивается. Где искать такие вещества? В косметике, которой ты пользуешься, а также в лекарствах, которые принимаешь. Вот лишь самые распространенные фотосенсибилизаторы: растительные экстракты (зверобой, люпин, гречиха, просо, клевер, люцерна, крестовник, суданская роза, петрушка), эфирные масла (апельсин сладкий, апельсин красный, бархатцы, бергамот, вербена лимонная, грейпфрут, имбирь, лайм, мандарин, розмарин, тмин, чабрец), лекарственные препараты (тетрациклин, доксициклин, сульфаниламиды, нпвс, изотретиноин, фуросемид, гидрохлортиазид, статины, тербинафен, итроконазол и другие).
Фототерапия на аппарате М22
Пожалуй, самая эффективная методика удаления пигмента. IPL-свет разрушает пигмент, не нарушая при этом целостность кожи. Сколько процедур понадобится, зависит от того, как давно появился пигмент и какова его причина. В среднем необходимо 3-5 процедур с интервалом в три недели.
Лазерная шлифовка
Лазеры тоже справляются с пигментными пятнами на отлично. В данном случае может хватить и 1-2 процедур, а может понадобиться курс. Всё опять-таки зависит от давности проблемы и от глубины залегания пигмента.
Мезотерапия
Да-да, врач может назначить тебе инъекции. В мезотерапевтические коктейли входят вещества, успокаивающие клетки, в которых образуется пигмент – меланоциты, а также отбеливающие компоненты, например, витамин С и пептиды. Подобный коктейль и количество процедур врач подберет для тебя индивидуально.
Кремы от пигментации
Конечно, исключительно с помощью наружных средств проблему пигментации ты не решишь. Не верь форумам, на которых пишут, что тёртая петрушка избавит тебя от пятен раз и навсегда. Увы, даже современные косметические средства на такие чудеса не способны… Они могут лишь успокоить разбушевавшиеся меланоциты и поддержать эффект аппаратных и инъекционных методик. В осветляющие кремы входят койевая кислота, гидрохинон, арбутин, витамин С (больше 10 %), азелаиновая кислота. Отметим, все эти препараты из аптечных или профессиональных серий, их может назначить только врач.
Средства с SPF
Стереть с лица пигмент они не могут, но без их регулярного использования борьбу с пятнами на коже можешь даже не начинать! Регулярное использование солнцезащитных средств необходимо и во время лечения твоей кожи, и для профилактики появления нового пигмента. В городе подойдут кремы и лосьоны со значением SPF 20, а для активного солнца выбирай SPF 30-50.
Что такое пигментные пятна и какими они бывают?
Пигментное пятно - это участок кожи, характеризующийся повышенным содержанием пигмента меланина. В зависимости от глубины его залегания различают несколько видов пигментных пятен:
Веснушки – это мелкие пигментные пятна, обычно на лице, кистях рук, иногда на плечах. Чаще всего возникают у рыжеволосых, русых или блондинов с очень светлой кожей, в которой мало меланина. Количество веснушек, как правило, увеличивается в тёплое время года из-за активного солнечного излучения. Однако на наличие веснушек может влиять и генетика.
Лентиго – это слегка выпуклые коричневые пятна, обычно концентрируются в области лица и рук. Возникают из-за большого скопления меланина в самом глубоком – базальном слое эпидермиса. Бывает так называемое солнечное лентиго, возникающее из-за чрезмерного облучения ультрафиолетом, и старческое лентиго, появляющееся в пожилом возрасте.
Хлоазмы – пятна на коже зеленовато-жёлтого или коричневого оттенка. Часто образуют форму «маски» и возникают во время беременности из-за гормональной перестройки организма. Также пятна могут локализоваться на животе, вокруг сосков и гениталий.
Родинки – это мелкие пигментные пятна, плоские или выпуклые. Могут быть разного размера и формы, а также на этих участках пигментации могут расти волоски. Родинки относятся к доброкачественным опухолям. Они есть практически у всех людей и начинают появляться на коже ребёнка уже с годовалого возраста. Склонность к повышенному образованию множества родинок может передаваться генетически.
Веснушки – это мелкие пигментные пятна, обычно на лице, кистях рук, иногда на плечах. Чаще всего возникают у рыжеволосых, русых или блондинов с очень светлой кожей, в которой мало меланина. Количество веснушек, как правило, увеличивается в тёплое время года из-за активного солнечного излучения. Однако на наличие веснушек может влиять и генетика.
Лентиго – это слегка выпуклые коричневые пятна, обычно концентрируются в области лица и рук. Возникают из-за большого скопления меланина в самом глубоком – базальном слое эпидермиса. Бывает так называемое солнечное лентиго, возникающее из-за чрезмерного облучения ультрафиолетом, и старческое лентиго, появляющееся в пожилом возрасте.
Хлоазмы – пятна на коже зеленовато-жёлтого или коричневого оттенка. Часто образуют форму «маски» и возникают во время беременности из-за гормональной перестройки организма. Также пятна могут локализоваться на животе, вокруг сосков и гениталий.
Родинки – это мелкие пигментные пятна, плоские или выпуклые. Могут быть разного размера и формы, а также на этих участках пигментации могут расти волоски. Родинки относятся к доброкачественным опухолям. Они есть практически у всех людей и начинают появляться на коже ребёнка уже с годовалого возраста. Склонность к повышенному образованию множества родинок может передаваться генетически.
Причины появления пигментации
Среди причин появления пигментных пятен специалисты называют:
Генетический фактор. Это врождённая предрасположенность к образованию пигментных пятен.
Гормональный дисбаланс. Пигментация возникает в результате гормональных изменений в организме, может быть связана с менструальным циклом, беременностью, постродовым периодом или заболеваниями, сопровождающимися гормональной перестройкой.
Воздействие ультрафиолетового излучения. Пигментные пятна появляются из-за чрезмерного воздействия солнечных лучей и других источников ультрафиолета.
Повреждения кожи. Неправильное лечение акне или других кожных заболеваний, агрессивные косметологические процедуры (пилинги, лазерная шлифовка), химические и термические ожоги провоцируют неравномерное распределение меланина, вследствие чего появляется пигментация.
Возрастные изменения кожи. Пигментация сопровождает увядание кожи, поэтому у некоторых людей с возрастом возникают пятна, вызванные неравномерным распределением меланина.
Хронические заболевания. Болезни почек, ЖКТ, авитаминоз и другие.
Приём некоторых лекарственных препаратов – фотосенсибилизаторов. К ним относятся оральные контрацептивы, противогрибковые препараты, тетрациклины и другие. Также гиперпигментацию могут вызвать растительные компоненты (зверобой, клевер) и витамины (преимущественно группы В).
Аллергические реакции, вызванные использованием некачественной косметики или средств с агрессивными компонентами.
Генетический фактор. Это врождённая предрасположенность к образованию пигментных пятен.
Гормональный дисбаланс. Пигментация возникает в результате гормональных изменений в организме, может быть связана с менструальным циклом, беременностью, постродовым периодом или заболеваниями, сопровождающимися гормональной перестройкой.
Воздействие ультрафиолетового излучения. Пигментные пятна появляются из-за чрезмерного воздействия солнечных лучей и других источников ультрафиолета.
Повреждения кожи. Неправильное лечение акне или других кожных заболеваний, агрессивные косметологические процедуры (пилинги, лазерная шлифовка), химические и термические ожоги провоцируют неравномерное распределение меланина, вследствие чего появляется пигментация.
Возрастные изменения кожи. Пигментация сопровождает увядание кожи, поэтому у некоторых людей с возрастом возникают пятна, вызванные неравномерным распределением меланина.
Хронические заболевания. Болезни почек, ЖКТ, авитаминоз и другие.
Приём некоторых лекарственных препаратов – фотосенсибилизаторов. К ним относятся оральные контрацептивы, противогрибковые препараты, тетрациклины и другие. Также гиперпигментацию могут вызвать растительные компоненты (зверобой, клевер) и витамины (преимущественно группы В).
Аллергические реакции, вызванные использованием некачественной косметики или средств с агрессивными компонентами.
Как удалить пигментные пятна народными средствами
Одним из самых эффективных народных средств для удаления пигментных пятен на лице в домашних условиях считается лимон. Причиной тому служит высокое содержание витамина С, который сокращает выработку меланина. Но будьте осторожны, если у вас сухая или чувствительная кожа. Лимонный сок против пигментации можно использовать как в чистом виде, так и в составе масок.
Лимонный сок от пигментных пятен
½ свежего лимона
Выжми из лимона сок и нанеси на пигментные пятна с помощью ватного диска. Подожди 10 минут, смой водой. Также можно натирать пигментированные участки кожи ломтиком лимона и через десять минут смывать. Проводи эту процедуру один раз в день.
Маска с лимоном и мёдом от пигментных пятен
1 ст. ложка свежевыжатого лимонного сока
2 ст. л. мёда
Смешай мёд с лимоном и нанеси маску на лицо. Оставь на полчаса, затем смой прохладной водой. Эту маску можно использовать два-три раза в неделю не только на лице, но и на теле в местах, где есть пигментные пятна.
Маска с лимоном, мёдом и оливковым маслом
0,5 ст. л. лимонного сока
0,5 ст. л. мёда
0,5 ст. л. оливкового масла
Смешай компоненты, нанеси маску на проблемные места и оставь на 30 минут. Смой тёплой водой.
½ свежего лимона
Выжми из лимона сок и нанеси на пигментные пятна с помощью ватного диска. Подожди 10 минут, смой водой. Также можно натирать пигментированные участки кожи ломтиком лимона и через десять минут смывать. Проводи эту процедуру один раз в день.
Маска с лимоном и мёдом от пигментных пятен
1 ст. ложка свежевыжатого лимонного сока
2 ст. л. мёда
Смешай мёд с лимоном и нанеси маску на лицо. Оставь на полчаса, затем смой прохладной водой. Эту маску можно использовать два-три раза в неделю не только на лице, но и на теле в местах, где есть пигментные пятна.
Маска с лимоном, мёдом и оливковым маслом
0,5 ст. л. лимонного сока
0,5 ст. л. мёда
0,5 ст. л. оливкового масла
Смешай компоненты, нанеси маску на проблемные места и оставь на 30 минут. Смой тёплой водой.
Маска с лимоном и яичным белком
белок одного яйца
1 ст. л. лимонного сока
Взбей белок с лимонным соком венчиком или миксером. Нанеси смесь на пигментацию и оставь на 20 минут, смой прохладной водой. Повторяй процедуру два – три раза в неделю. Эта маска поможет не только избавиться от пигментных пятен, но и сделать текстуру кожи более ровной и упругой – всё благодаря тому, что белок стимулирует выработку коллагена.
Маска с лимоном и алоэ вера
1 ч. л. мёда
1 ч. л. геля алоэ вера
1 ч. л. лимонного сока
Смешай, нанеси на пигментные пятна на 20 минут, затем смой. Повторяй три раза в неделю. Эта маска хорошо не только своими осветляющими свойствами, она также отлично освежает, увлажняет и придаёт коже сияние.
Маска с лимоном и куркумой
1 ч. л. порошка куркумы
1 ч. л. лимонного сока
Нанеси смесь на проблемные зоны и оставь на 20 минут, смой обычной водой. Повторять процедуру рекомендуется два – три раза в неделю. Душистая и яркая специя содержит куркумин, который является антиоксидантом, осветляет пигментные пятна, позволяя регулировать выработку пигмента меланина.
белок одного яйца
1 ст. л. лимонного сока
Взбей белок с лимонным соком венчиком или миксером. Нанеси смесь на пигментацию и оставь на 20 минут, смой прохладной водой. Повторяй процедуру два – три раза в неделю. Эта маска поможет не только избавиться от пигментных пятен, но и сделать текстуру кожи более ровной и упругой – всё благодаря тому, что белок стимулирует выработку коллагена.
Маска с лимоном и алоэ вера
1 ч. л. мёда
1 ч. л. геля алоэ вера
1 ч. л. лимонного сока
Смешай, нанеси на пигментные пятна на 20 минут, затем смой. Повторяй три раза в неделю. Эта маска хорошо не только своими осветляющими свойствами, она также отлично освежает, увлажняет и придаёт коже сияние.
Маска с лимоном и куркумой
1 ч. л. порошка куркумы
1 ч. л. лимонного сока
Нанеси смесь на проблемные зоны и оставь на 20 минут, смой обычной водой. Повторять процедуру рекомендуется два – три раза в неделю. Душистая и яркая специя содержит куркумин, который является антиоксидантом, осветляет пигментные пятна, позволяя регулировать выработку пигмента меланина.
Маска с лимоном и картофельным соком
1 картофелина
1 ч. л. лимонного сока
Смешай соки в пропорции 1:1, нанеси на пятна и подожди до полного высыхания, затем умойся водой. Картофель и лимон – два продукта, богатые витамином С, которые помогает убрать пигментацию, очистить кожу и уменьшить поры.
Маска с петрушкой
1 ст. л. измельчённой петрушки
1 ст. л. лимонного сока
1 ст. л. мёда
Смешай все компоненты, нанеси на лицо на 10 минут, затем смой водой. Петрушка обладает отбеливающим действием, расщепляя меланин.
Маска с аскорутином
1 таблетка аскорутина
1 ст. л. гречневой муки
1 ст. л. мёда
Аскорутин – очень доступный аптечный препарат, источник витаминов С и Р. Чтобы приготовить маску от пигментных пятен, нужно измельчить таблетку в порошок и смешать с другими компонентами. Нанеси на лицо не дольше, чем на 10 минут.
Маска с лимоном и рисом
1 ст. л. рисовой муки
2 ст. л. лимонного сока
Муку можно сделать самостоятельно, измельчив рис в блендере. Нанеси маску на лицо максимум на 15 минут.
1 картофелина
1 ч. л. лимонного сока
Смешай соки в пропорции 1:1, нанеси на пятна и подожди до полного высыхания, затем умойся водой. Картофель и лимон – два продукта, богатые витамином С, которые помогает убрать пигментацию, очистить кожу и уменьшить поры.
Маска с петрушкой
1 ст. л. измельчённой петрушки
1 ст. л. лимонного сока
1 ст. л. мёда
Смешай все компоненты, нанеси на лицо на 10 минут, затем смой водой. Петрушка обладает отбеливающим действием, расщепляя меланин.
Маска с аскорутином
1 таблетка аскорутина
1 ст. л. гречневой муки
1 ст. л. мёда
Аскорутин – очень доступный аптечный препарат, источник витаминов С и Р. Чтобы приготовить маску от пигментных пятен, нужно измельчить таблетку в порошок и смешать с другими компонентами. Нанеси на лицо не дольше, чем на 10 минут.
Маска с лимоном и рисом
1 ст. л. рисовой муки
2 ст. л. лимонного сока
Муку можно сделать самостоятельно, измельчив рис в блендере. Нанеси маску на лицо максимум на 15 минут.
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