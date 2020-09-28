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Как избавиться от пигментных пятен: лучшие проверенные способы

Как избавиться от пигментных пятен: лучшие проверенные способы (8 фото + 2 видео)

Автор:
28 сентября 2020 11:29
Сообщество : Народная медицина
Метки: видео   интересно   пигментные пятна   полезно   уход   факты   фото   
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«Пятнистая» модель Адриана Лима в свое время покорила мировые подиумы и засветилась на обложках большинства глянцевых изданий. Вот только в обычной жизни пигментация воспринимается не как изюминка или украшение, а как недостаток. А теперь о хорошем: от пятен можно избавиться. В арсенале врачей есть немало способов, которые сотрут пигмент раз и навсегда.

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Метки: видео   интересно   пигментные пятна   полезно   уход   факты   фото   
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