Как избавиться от пигментных пятен: лучшие проверенные способы

Пигментное пятно - это участок кожи, характеризующийся повышенным содержанием пигмента меланина. В зависимости от глубины его залегания различают несколько видов пигментных пятен:



Веснушки – это мелкие пигментные пятна, обычно на лице, кистях рук, иногда на плечах. Чаще всего возникают у рыжеволосых, русых или блондинов с очень светлой кожей, в которой мало меланина. Количество веснушек, как правило, увеличивается в тёплое время года из-за активного солнечного излучения. Однако на наличие веснушек может влиять и генетика.



Лентиго – это слегка выпуклые коричневые пятна, обычно концентрируются в области лица и рук. Возникают из-за большого скопления меланина в самом глубоком – базальном слое эпидермиса. Бывает так называемое солнечное лентиго, возникающее из-за чрезмерного облучения ультрафиолетом, и старческое лентиго, появляющееся в пожилом возрасте.



Хлоазмы – пятна на коже зеленовато-жёлтого или коричневого оттенка. Часто образуют форму «маски» и возникают во время беременности из-за гормональной перестройки организма. Также пятна могут локализоваться на животе, вокруг сосков и гениталий.



Родинки – это мелкие пигментные пятна, плоские или выпуклые. Могут быть разного размера и формы, а также на этих участках пигментации могут расти волоски. Родинки относятся к доброкачественным опухолям. Они есть практически у всех людей и начинают появляться на коже ребёнка уже с годовалого возраста. Склонность к повышенному образованию множества родинок может передаваться генетически.