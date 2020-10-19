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Что такое Бенилюкс?

Что такое Бенилюкс? (4 фото)

Автор:
19 октября 2020 08:49
Сообщество : Факты
Метки: Бенилюкс   город   интересно   факт   фото   
878
4
Бенилюкс – это не отдельный город или государство. Это политический, экономический и таможенный союз, состоящий из трех европейских государств-соседей: Бельгии, Нидерландов (Голландии) и Люксембурга, поэтому каждый слог в этом слове указывает на название страны. Рассмотрим подробнее, что такое страны Бенилюкса.
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Метки: Бенилюкс   город   интересно   факт   фото   
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14  комментариев
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75
Alexander Gorn Час назад
"Несмотря на то, что Люксембург – это одна из самых маленьких стран мира, именно она является мировым лидером по выплавке стали". Китайцы задумчиво чешут репу - у них за 2019 год выплавка 996 млн тонн, у Люксембурга - 2,2 млн тонн. Но лидер, конечно, Люксембург.
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41
Alex Syvokobylenko 9 минут назад
А вот я для себя узнал, что правильно не Бенелюкс
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4k
Дмитрий Час назад
Какой познавательный пост запилил))
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1k
Шурман Час назад
Убрал всем минусы :) автор обижен :) Я ему про Бельгию много чего могу сказать , а как же Брюгге , Намюр , Динант , Ипр . В Бельгии очень много красивых и очень интересных мест .
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158
Барнаби 2 часа назад
Идея да АФФТАРА: Про США не знаем ничего, а там даже 50 с лишьним частей можно на*рочить ...
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189k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
Что, починила пулемёт для постов?
---
Строчит "постомётчик"
За лайки и дро..ит.
Хочу побыстрее набрать
Мильён триста лайков,
Чтоб стать "почитайкой"
И на сайте всех зае...ть.
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1k
Шурман 3 часа назад
Если без учета пробок то за день :) Иногда нужно допустим съездить Брюссель-Антверпен дорога занимает ну скажем минут 40 а на деле бывает и по 2-3 часа .
Бельгия – небольшое по размерам государство, которое можно объехать на машине за несколько часов
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1k
Шурман 2 часа назад
Цветочный ковер каждый год , миниевропа это так себе для туристов , атомиум которой рядом это достопримечательность , если перейти дорогу то там будет королевский дворец и королевские оранжереи , раз в год туда пускают посетителей , там же есть китайский парк тоже интересное место , а как же знаменитый королевский военный музей в парке победы ? :) там кстати очень много места выделено под царскую Россию .
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2k
Enotko Ytko 3 часа назад
что за урок географии 5 класса?
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189k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
Ходила бы ты в школу, как большинство фишкян, не нужно было бы делать такие посты....
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