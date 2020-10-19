Что такое Бенилюкс?

Бенилюкс – это не отдельный город или государство. Это политический, экономический и таможенный союз, состоящий из трех европейских государств-соседей: Бельгии, Нидерландов (Голландии) и Люксембурга, поэтому каждый слог в этом слове указывает на название страны. Рассмотрим подробнее, что такое страны Бенилюкса.
Бельгия
В северо-западном регионе Европы расположено государство Бельгия, чьи берега омываются Северным морем. Столица – город Брюссель, что в переводе означает «лебединое гнездо». Правит страной король, а государственными языками являются нидерландский, французский и немецкий.
Бельгия – небольшое по размерам государство, которое можно объехать на машине за несколько часов. Но, несмотря на свои скромные размеры, это высокоразвитая европейская держава. Здесь производят электроаппаратуру, автомобили, текстиль, стекло, медь, чугун.
В стране мало полезных ископаемых, и единственное сырье, которое находится в достаточном объеме – это каменный уголь. Также в стране традиционно занимаются огранкой алмазов, превращая их в прекрасные бриллианты.
Бельгия славится на весь мир своим шоколадом, который заслуженно признан одним из лучших. Ежегодно в стране производят 170 тысяч тонн вкуснейшего деликатеса, который экспортируют в различные страны.
Бельгия – небольшое по размерам государство, которое можно объехать на машине за несколько часов. Но, несмотря на свои скромные размеры, это высокоразвитая европейская держава. Здесь производят электроаппаратуру, автомобили, текстиль, стекло, медь, чугун.
В стране мало полезных ископаемых, и единственное сырье, которое находится в достаточном объеме – это каменный уголь. Также в стране традиционно занимаются огранкой алмазов, превращая их в прекрасные бриллианты.
Бельгия славится на весь мир своим шоколадом, который заслуженно признан одним из лучших. Ежегодно в стране производят 170 тысяч тонн вкуснейшего деликатеса, который экспортируют в различные страны.
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Главная достопримечательность Брюсселя – парковая зона «Мини парк», украшением которой являются уменьшенные копии самых занимательных зданий Европы. Удивительной красотой отличается и центральная городская площадь Гранд Палас, которую раз в два года украшают живописным ковром из живых цветов.
Нидерланды (Голландия)
На северо-западе Европы находится государство Нидерланды, чьи берега омывает Северное море. Страной правит королева. Столица Голландии – Амстердам, а государственный язык – нидерландский.
В переводе Нидерланды означает «низкие земли», поскольку внушительная часть территории лежит ниже уровня моря.
Главная достопримечательность страны – многочисленные живописные каналы. Амстердам часто называют «Северной Венецией», поскольку здесь расположено 50 каналов и более 500 мостов.
В Голландии активно используют энергию ветра, и вдоль побережья можно увидеть множество ветряных мельниц. Растительность в стране довольно скудная, однако это не помешало местным жителям в течение многих сотен лет выращивать прекрасные цветы, среди которых особенно выделяются тюльпаны.
В переводе Нидерланды означает «низкие земли», поскольку внушительная часть территории лежит ниже уровня моря.
Главная достопримечательность страны – многочисленные живописные каналы. Амстердам часто называют «Северной Венецией», поскольку здесь расположено 50 каналов и более 500 мостов.
В Голландии активно используют энергию ветра, и вдоль побережья можно увидеть множество ветряных мельниц. Растительность в стране довольно скудная, однако это не помешало местным жителям в течение многих сотен лет выращивать прекрасные цветы, среди которых особенно выделяются тюльпаны.
Люксембург
На северо-западе Европы находится еще одно государство – крошечный Люксембург. Его столицей является одноименный город – Люксембург, который переводится как «малый замок». Правит им Великий герцог. На территории Люксембурга официальными являются три языка: французский, немецкий и нидерландский.
Несмотря на то, что Люксембург – это одна из самых маленьких стран мира, именно она является мировым лидером по выплавке стали. Также здесь на высоком уровне развито животноводство, выращивание различных овощей и винограда.
Местными достопримечательностями являются Дворец Великого герцога, Собор Люксембургской Богоматери.
Люксембург славится своей природой, сохранившейся в своей первозданной красоте. В густых лесах можно встретить диких кабанов и косуль, а в реках плещется форель.
Несмотря на то, что Люксембург – это одна из самых маленьких стран мира, именно она является мировым лидером по выплавке стали. Также здесь на высоком уровне развито животноводство, выращивание различных овощей и винограда.
Местными достопримечательностями являются Дворец Великого герцога, Собор Люксембургской Богоматери.
Люксембург славится своей природой, сохранившейся в своей первозданной красоте. В густых лесах можно встретить диких кабанов и косуль, а в реках плещется форель.
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Строчит "постомётчик"
За лайки и дро..ит.
Хочу побыстрее набрать
Мильён триста лайков,
Чтоб стать "почитайкой"
И на сайте всех зае...ть.
Бельгия – небольшое по размерам государство, которое можно объехать на машине за несколько часов