Что такое Бенилюкс?

В северо-западном регионе Европы расположено государство Бельгия, чьи берега омываются Северным морем. Столица – город Брюссель, что в переводе означает «лебединое гнездо». Правит страной король, а государственными языками являются нидерландский, французский и немецкий.

Бельгия – небольшое по размерам государство, которое можно объехать на машине за несколько часов. Но, несмотря на свои скромные размеры, это высокоразвитая европейская держава. Здесь производят электроаппаратуру, автомобили, текстиль, стекло, медь, чугун.





В стране мало полезных ископаемых, и единственное сырье, которое находится в достаточном объеме – это каменный уголь. Также в стране традиционно занимаются огранкой алмазов, превращая их в прекрасные бриллианты.





Бельгия славится на весь мир своим шоколадом, который заслуженно признан одним из лучших. Ежегодно в стране производят 170 тысяч тонн вкуснейшего деликатеса, который экспортируют в различные страны.