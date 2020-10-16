Проигравший выборы бизнесмен отобрал у школы подарки

Неудавшийся депутат-меценат уже заявил, что забрал подаренный спортивный инвентарь, потому что его не стали вносить в хозяйственный учет, и он опасался, что его растащат.
В городе Копейск Челябинской области бизнесмен Николай Крюков после того как проиграл выборы в местное собрание депутатов, забрал у школы спортивный инвентарь, который подарил несколько лет назад.
Речь идет о шкафчиках для хранения вещей, станках для обработки лыж и другом инвентаре, который "меценат" закупил для лыжной секции, где занимаются более 30 детей.
Свой поступок Николай Крюков объяснил тем, что подаренный им спортинвентарь в секции не стали вносить в хозяйственный учет и поэтому более половины уже растащили.
"Мы берем и забираем, пока все не растащили до конца. Теперь я вынужден сделать спортивный клуб по подготовке спортсменов-лыжников без привлечения муниципалитета", - передаёт слова бизнесмена издание Mash.
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Источник издания Ura.ru сообщил, что поступок бизнесмена-коммунальщика (Крюков возглавляет ООО «Коммунальный стандарт») напрямую связан с проигранными выборами.
"Крюков вложил в кампанию очень большие деньги, попал в скандал, но в итоге проиграл. Теперь он постоянно пребывает в дурном настроении", - сообщил собеседник издания.
С журналистами Крюков общаться отказался.
Надо сказать, что поступок челябинского бизнесмена - случай не единичный. В конце сентября примерно также поступил еще один неудавшийся депутат из Челябинской области. Он отключил от электросети водоколонку, оставив людей без воды.
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или у говноедов принято смотреть только начало и читать заголовки