Проигравший выборы бизнесмен отобрал у школы подарки

В городе Копейск Челябинской области бизнесмен Николай Крюков после того как проиграл выборы в местное собрание депутатов, забрал у школы спортивный инвентарь, который подарил несколько лет назад.

Речь идет о шкафчиках для хранения вещей, станках для обработки лыж и другом инвентаре, который "меценат" закупил для лыжной секции, где занимаются более 30 детей.

Свой поступок Николай Крюков объяснил тем, что подаренный им спортинвентарь в секции не стали вносить в хозяйственный учет и поэтому более половины уже растащили.

"Мы берем и забираем, пока все не растащили до конца. Теперь я вынужден сделать спортивный клуб по подготовке спортсменов-лыжников без привлечения муниципалитета", - передаёт слова бизнесмена издание Mash.