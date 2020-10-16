FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3561 пост • 653 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Проигравший выборы бизнесмен отобрал у школы подарки

Проигравший выборы бизнесмен отобрал у школы подарки (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 17:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Копейск   бизнесмен   видео   выборы   подарок   школа   
953
2
1

Неудавшийся депутат-меценат уже заявил, что забрал подаренный спортивный инвентарь, потому что его не стали вносить в хозяйственный учет, и он опасался, что его растащат.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Копейск   бизнесмен   видео   выборы   подарок   школа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
робт 43 минуты назад
автор е*бонат, а ты приложенный видос вообще смотрел до конца?
или у говноедов принято смотреть только начало и читать заголовки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
vitstd 14 минут назад
Видео : до конца надо просмотреть - потом обвинять. без вины виноватого
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ян Баян Полчаса назад
Тут пойди, разберись, кто прав и кто нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Олегbl4 Полчаса назад
В чем хипеш? Всё по делу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
254
Nane First NameLast 47 минут назад
Забирай свою какашку, отдавай мою бумажку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1 фото+видео) "Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1... Красивые и оригинальные поделки ко дню учителя в школу Красивые и оригинальные поделки ко дню учителя в школу Бизнесмен из Екатеринбурга делает из своей родной школы дворец Бизнесмен из Екатеринбурга делает из своей родной школы дворец Подарок для бабушки своими руками Подарок для бабушки своими руками Российский бизнесмен показал, как будет выглядеть фасад школы, в которой он учился Российский бизнесмен показал, как будет выглядеть фасад школы, в которой он учился Случилась эрекция: семиклассница запечатлела мастурбировавшего на уроке учителя Случилась эрекция: семиклассница запечатлела мастурбировавшего на уроке учителя
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

224186



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
50 интересных фактов из жизни Ломоносова
14
57
50 интересных фактов из жизни Ломоносова
В стиле Джорджа Флойда: в Иркутске полицейские жестко задержали 15-летнюю воровку
2
183
В стиле Джорджа Флойда: в Иркутске полицейские жестко задержали 15-летнюю воровку
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему в космосе нельзя пить алкоголь?
0
18
Почему в космосе нельзя пить алкоголь?
Опальный схимонах Сергий ответил на предполагаемую угрозу сноса среднеуральской обители
0
24
Опальный схимонах Сергий ответил на предполагаемую угрозу сноса среднеуральской обители
Обзор и характеристики самых дорогих смартфонов компании Apple (17 фото)
Обзор и характеристики самых дорогих смартфонов компании Apple (17 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
1
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#россия#природа#актеры#своими руками#позитив#коронавирус#забавно
#факты#животные#интересное#авария#еда#в мире#авто авария#сша#gif#картинки
#интересно#юмор#кино#дтп#автомобили#люди#девушки#пандемия#дети#очумелые ручки

На что жалуетесь?

Вернуться