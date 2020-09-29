Красивые и оригинальные поделки ко дню учителя в школу

Из цветной бумаги вырезаем фигуры в форме шариков. Для того, чтобы шарики могли развиваться на ветру, нам потребуется пластиковая обложка.



Склейте два одинаковых шарика, поместив между ними пластиковую ножку.



Закрепим шарики на сгибе белого листа бумаги.



На передней части прикрепим шарики на ниточки.



Дальнейшее украшение зависит от вашей фантазии. Можно использовать бусины, стразы, ленты и т. д.



Для учителя английского языка будет приятным удивлением и сюрпризом, если вы напишите поздравления на том языке, который он преподает. И даже если вы допустите ошибку, то можете не переживать, за плохую оценку. Красивый подарок и сам сюрприз перекроют даже эти недочеты.