Красивые и оригинальные поделки ко дню учителя в школу

Накануне праздников, связанных со школой, родители задумываются о том, как поблагодарить учителей за их труд. Если учитель смог найти подход к ребенку, то и он захочет сделать что-то приятное для любимого педагога. Есть такие вещи, которые могут запомниться учителю на долгие годы. Это то, что вы с вашим ребенком сделаете своими руками. Такой подарок педагог будет хранить и вспоминать с теплотой.
Поделки своими руками к дню учителя могут быть совершенно разными. Рассмотрев несколько вариантов, Вы найдете подходящий вариант для себя. Обязательно посоветуйтесь с ребенком, предложив ему на выбор виды поделок учителю в школу. Введите приятную традицию радовать своего любимого учителя рукодельными подарками.
Даже открытка или бумажные цветочки, сделанные своими руками, смогут удивить и порадовать учителя. Ведь для настоящего педагога важно увидеть отдачу от детей, получить благодарность за их труд и тепло, которое они дают ученикам.
Даже открытка или бумажные цветочки, сделанные своими руками, смогут удивить и порадовать учителя. Ведь для настоящего педагога важно увидеть отдачу от детей, получить благодарность за их труд и тепло, которое они дают ученикам.
Поделка для 1 класса на день учителя: открытка
Простая открытка будет прекрасным дополнением к коробке конфет. Они могут быть в виде аппликаций, объемными, яркими и осенними, с использованием только бумаги или применением природного материала. Рассмотрите несколько вариантов создания самодельной аппликации ко дню учителя.
Необходимые материалы:
Белая бумага А4
Цветная бумага
Картон
Коробок от спичек
Ножницы
Клей
Белая бумага А4
Цветная бумага
Картон
Коробок от спичек
Ножницы
Клей
Складываем лист белой бумаги, подкорректировав под размер будущей открытки
Наклеим сверху лист цветной бумаги, чуть меньшего по размеру
Наклеим сверху лист цветной бумаги, чуть меньшего по размеру
Из спичечного коробка сделаем рюкзак
Для этого обмотайте его белой бумагой, приклейте боковые части, крышку и лямки
Для этого обмотайте его белой бумагой, приклейте боковые части, крышку и лямки
Наполните рюкзачок вырезанными из цветной бумаги или картона пятерками
Еще один вариант открытки для праздничного поздравления учителя английского языка
Еще один вариант открытки для праздничного поздравления учителя английского языка
Чтобы аппликация смотрелась эффектнее, возьмите для основы темный лист бумаги
Белый лист бумаги согните пополам и загните края.
Белый лист бумаги согните пополам и загните края.
Из цветной бумаги вырезаем фигуры в форме шариков. Для того, чтобы шарики могли развиваться на ветру, нам потребуется пластиковая обложка.
Склейте два одинаковых шарика, поместив между ними пластиковую ножку.
Закрепим шарики на сгибе белого листа бумаги.
На передней части прикрепим шарики на ниточки.
Дальнейшее украшение зависит от вашей фантазии. Можно использовать бусины, стразы, ленты и т. д.
Для учителя английского языка будет приятным удивлением и сюрпризом, если вы напишите поздравления на том языке, который он преподает. И даже если вы допустите ошибку, то можете не переживать, за плохую оценку. Красивый подарок и сам сюрприз перекроют даже эти недочеты.
Склейте два одинаковых шарика, поместив между ними пластиковую ножку.
Закрепим шарики на сгибе белого листа бумаги.
На передней части прикрепим шарики на ниточки.
Дальнейшее украшение зависит от вашей фантазии. Можно использовать бусины, стразы, ленты и т. д.
Для учителя английского языка будет приятным удивлением и сюрпризом, если вы напишите поздравления на том языке, который он преподает. И даже если вы допустите ошибку, то можете не переживать, за плохую оценку. Красивый подарок и сам сюрприз перекроют даже эти недочеты.
Из бумаги также можно сделать множество красивых аппликаций на день учителя, которые могут сделать дети любого возраста. Они не требуют детального описания, так как могут представлять собой любые вариации, которые зависят от вашей фантазии.
Поделка к дню учителя: Коробочка с сюрпризом своими руками
Необходимые материалы:
3 листа формата А3
Бумага черного цвета размером 50*65
Бумага для декора двух расцветок
Клей-момент Кристалл
Карандаш
Линейка
Атласная ленточка
Кружка
4 маленьких шоколадки
3 листа формата А3
Бумага черного цвета размером 50*65
Бумага для декора двух расцветок
Клей-момент Кристалл
Карандаш
Линейка
Атласная ленточка
Кружка
4 маленьких шоколадки
Из черной бумаги вырезаем 4 детали размером 15*16 см, а из красной бумаги 4 детали размером 13*14 см.
Черными прямоугольниками обклеиваем внутреннюю часть коробки, в каждую сторону необходимо вложить кусочек красной ленты.
Красные детали приклеим сверху на ленты во внутренние стороны коробки
Из красочной бумаги вырежем деталь 15*16 см и приклеим ее на центральную часть, а еще одну такую же деталь на крышку
Из красочной бумаги вырежем деталь 15*16 см и приклеим ее на центральную часть, а еще одну такую же деталь на крышку
Поделки ко дню учителя из бумаги и конфет
Одной из самых любимых поделок на день учителя своими руками является букет из конфет. Существует множество вариантов – и букеты роз, и тюльпанов и корзинки с цветами из конфет. Вы тоже можете приобщиться к обществу любителей красоты и сладкого, сделав такой подарок по мастер классу.
Необходимые материалы:
Конфеты круглой формы
Легкая ткань по типу органзы
Ленточки
Блестящая гофрированная бумага
Обмотаем каждую конфет прямоугольным куском бумаги, сделав внизу хвостик. В него мы должны вставить проволоку, которая будет играть роль стебля.
Зафиксируем с помощью скотча и обмотаем той же бумагой. Органзу необходимо нарезать кусочками примерно 20*20 см. складываем пополам ткань и обматываем неб конфеты, закрепив ленточками.
Фиксирует скотчем стебли в пучок.
Необходимые материалы:
Конфеты круглой формы
Легкая ткань по типу органзы
Ленточки
Блестящая гофрированная бумага
Обмотаем каждую конфет прямоугольным куском бумаги, сделав внизу хвостик. В него мы должны вставить проволоку, которая будет играть роль стебля.
Зафиксируем с помощью скотча и обмотаем той же бумагой. Органзу необходимо нарезать кусочками примерно 20*20 см. складываем пополам ткань и обматываем неб конфеты, закрепив ленточками.
Фиксирует скотчем стебли в пучок.
Поделка на День учителя своими руками: ручка из конфет
Из сладкого десерта можно сделать не только букет, но и главный атрибут учителя – ручку.
Материалы:
Длинные конфеты в фольгированной упаковке
Труба из-под фольги или пленки
Гофробумага
Двусторонний скотч
Горячий клей
Картон
Декор: тесьма, ленты, бусины
Труба из-под фольги будет длиной нашей ручки, можете ее отрегулировать до нужной.
Чтобы сделать носик ручки, скрутите конус из листа картона. Обклеим гофрированной бумагой
Материалы:
Длинные конфеты в фольгированной упаковке
Труба из-под фольги или пленки
Гофробумага
Двусторонний скотч
Горячий клей
Картон
Декор: тесьма, ленты, бусины
Труба из-под фольги будет длиной нашей ручки, можете ее отрегулировать до нужной.
Чтобы сделать носик ручки, скрутите конус из листа картона. Обклеим гофрированной бумагой
С помощью двустороннего скотча прикрепим шоколадки к ручке. Пространство между конфетами можно заполнить бусинами.
Чтобы изобразить чернила, приклеим кусочек синей бумаги.
Чтобы изобразить чернила, приклеим кусочек синей бумаги.
Из гофробумаги сделайте красивый цветочек, а из ленточек сделайте петельки и украсить ними подарок
И в комплект можно сделать карандаш из конфет
Материалы:
Конфеты
Гофрированная бумага
Картон
Клей
Ножницы
Конфеты
Гофрированная бумага
Картон
Клей
Ножницы
Чтобы сделать полный комплект учителя, то оформите коробку конфетв виде классного журнала.
Материалы:
Коробка конфет, которая открывается как книга
Несколько конфет
Скотч
Бумага гофрированная
Пенопласт
Ножницы
Деревянные шпажки
Ленточка
Цветная бумага/ картон
Ручка карандаш
Линейка
Коробка конфет, которая открывается как книга
Несколько конфет
Скотч
Бумага гофрированная
Пенопласт
Ножницы
Деревянные шпажки
Ленточка
Цветная бумага/ картон
Ручка карандаш
Линейка
Если конфеты мешают, то на время вытащите их из коробки. Заклеим ее гофрированной бумагой с двух сторон.
Из бумаги можно сделать несколько цветочков с конфетами
Цветочки вставьте в поролоновый фрагмент. Вырезаем из цветной бумаги осенние листики и украсим гроздью рябины
Цветочки вставьте в поролоновый фрагмент. Вырезаем из цветной бумаги осенние листики и украсим гроздью рябины
Панно ко дню учителя своими руками
Панно может стать прекрасным украшением любого дома. С его помощью можно добавить уют в интерьер или расставить акценты. Его можно делать не только, используя метод аппликации и природный материал.
Панно на день учителя из фасоли
Материалы:
Фасоль двух цветов: черная и белая
Рамка
Карандаш
Краски
На рамке необходимо сделать рисунок.
Раскрасьте его красками двух цветов.
После высыхания краски, прикрепите фасолины с помощью горячего клея к картине.
Фасоль двух цветов: черная и белая
Рамка
Карандаш
Краски
На рамке необходимо сделать рисунок.
Раскрасьте его красками двух цветов.
После высыхания краски, прикрепите фасолины с помощью горячего клея к картине.
Оригинальные поделки своими руками для учительницы
Если вам не нравятся букеты, которые предлагает ваш цветочный магазин возле дома, то вы можете сделать шикарный цветочной подарок своими руками.
Подарок учителю: ящик цветов
Нам потребуется:
Деревянный ящик
Флористическая губка
Прозрачная плёнка
Бумага для декора
Ножницы
Нож
Цветы
Зелень
Деревянный ящик
Флористическая губка
Прозрачная плёнка
Бумага для декора
Ножницы
Нож
Цветы
Зелень
В ящик необходимо поместить бумагу – это может быть крафтовая бумага или гофрированная
На дно ящика также укладывает пленку (слюду), чтобы не протекала со дна вода. Укладываем оазис — это специальная основа для композиций из цветов. Она замачивается в воде, чтобы цветы могли дольше сохранять вид. Чтобы замочить его в воде просто ставим его на поверхность воды и ждем погружения. Затем просто вытащить его из воды и положить на дно ящика, на пленку.
Края пленки и бумаги подрезаем для красивого внешнего вида
На дно ящика также укладывает пленку (слюду), чтобы не протекала со дна вода. Укладываем оазис — это специальная основа для композиций из цветов. Она замачивается в воде, чтобы цветы могли дольше сохранять вид. Чтобы замочить его в воде просто ставим его на поверхность воды и ждем погружения. Затем просто вытащить его из воды и положить на дно ящика, на пленку.
Края пленки и бумаги подрезаем для красивого внешнего вида
Источник:
Ссылки по теме:
- Наливной пол: устройство, рекомендации и пошаговая инструкция как сделать своими руками
- Осваиваем кладку тандыра из кирпича своими руками
- Как легко и быстро сделать красивых бабочек из бумаги
- Как сделать вольер для собаки своими руками
- Бизиборд своими руками для мальчика: 7 крутых идей
18
Понравилось18
Новости партнёров
Загрузка...