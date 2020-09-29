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Красивые и оригинальные поделки ко дню учителя в школу

Красивые и оригинальные поделки ко дню учителя в школу (59 фото)

Автор:
29 сентября 2020 08:25
Сообщество : Сделай сам!
Метки: видео   день учителя   подарок   своими руками   сделай сам   фото   
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Накануне праздников, связанных со школой, родители задумываются о том, как поблагодарить учителей за их труд. Если учитель смог найти подход к ребенку, то и он захочет сделать что-то приятное для любимого педагога. Есть такие вещи, которые могут запомниться учителю на долгие годы. Это то, что вы с вашим ребенком сделаете своими руками. Такой подарок педагог будет хранить и вспоминать с теплотой.

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Метки: видео   день учителя   подарок   своими руками   сделай сам   фото   
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