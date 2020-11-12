В Казани бешеная "яжемать" ворвалась в класс и устроила самосуд над одноклассником дочери

В средней школе №12 в Казани мать одной из учениц ворвалась в класс, накричала на ученика, а ее дочь облила его водой из бутылки.

Неприятный инцидент, который засняли на видео ученики, произошел 11 ноября. В ролике видно, как нервная мать кричит на 5-классника и передает бутылку с водой своей дочери, чтобы та вылила жидкость сначала в рюкзак, а затем и на голову мальчика.