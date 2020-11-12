В Казани бешеная "яжемать" ворвалась в класс и устроила самосуд над одноклассником дочери

Дети всего лишь поссорились и пятиклассник плеснул чаем на рюкзак девочки. Однако взбесившаяся родительница заставила свою дочь в отместку облить обидчика водой с головы до ног...
В средней школе №12 в Казани мать одной из учениц ворвалась в класс, накричала на ученика, а ее дочь облила его водой из бутылки.
Неприятный инцидент, который засняли на видео ученики, произошел 11 ноября. В ролике видно, как нервная мать кричит на 5-классника и передает бутылку с водой своей дочери, чтобы та вылила жидкость сначала в рюкзак, а затем и на голову мальчика.
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В ходе разбирательств выяснилось, что ученики просто повздорили, как это обычно бывает у детей: девочка швырнула в одноклассника ручкой, а мальчик в отместку облил ее портфель чаем. Узнав об инциденте, мать девочки, которая является членом родительского совета, после 6-го урока прошла на территорию школы без разрешения школьного руководства и классного руководителя, ворвалась в класс, где и устроила самосуд.
"По данному инциденту в школе немедленно создали конфликтную комиссию, в которой участвовали директор, заместители, классный руководитель и педагог-психолог. В результате конфликт был урегулирован, родители обеих сторон не имеют претензий друг к другу и к школе. Мама девочки, посмотрев видео, осознала недопустимость своего поведения и раскаивается", - сообщили в управлении образования.
С мальчиком теперь работает психолог, классному руководителю и сторожу объявлен выговор, а руководство школы решило принять дополнительные меры по пропускной системе в здании.
Также инцидентом заинтересовались в прокуратуре: "Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям участников, а также проверит образовательную организацию на предмет обеспечения безопасности обучающихся. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования с постановкой вопроса об ответственности виновных", - сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
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У парня отец вообще есть?
Я бы эту с...ку пинал пока кровью изо рта всю школу не залила и еще на видео снимал.
Спустя годочков этак двенадцать-пятнадцать, собралась у нас такая компания. Сенсей, я, и еще несколько ребят, и пара учителей. Все когда-то имели отношение к этой школе. Сенсей пошел служить в ОМОН,еще один парень в СОБРе, кто-то подался в бизнес, кто-то просто работал, а один из учителей стал депутатом. И где-то после первой-второй бутылки, посетила нас мысль пойти по "местам былой славы". Сиречь - навестить ту самую школу, благо, нынешний ее директор, тоже когда-то вместе с нами махал руками-ногами и бил по груше.
Пошли...., и хрен вам в зубы. Нас не пустили. Охранник грудью лег на амбразуру и...., короче...., только через его труп. Сколько его не уверяли что дескать - "мы тоже свои - буржуинские, учились тут, преподавали, просто захаживали", называли имена учителей и директора который "нас хорошо знает". Нет, не пропустил. Дескать - приказ, - "никого, никогда, и не под каким видом. Про Бислан слышали?"
А тут, какая-то баба, просто врывается в класс, и начинает издеваться над школьником. Что, все уже успели расслабиться? Больше ничего не боимся?
У одной братец забивает до смерти чувака, за переписку в чате, другая устраивает самосуд над пацаном.
По однокласспикам своих детей знаю, что в родительский комитет, в основном попадают 2 типа мамаш
- любительницы лизать очко школьному персоналу, чтобы их чадо было самое отполированое
- ущербные бабы, любящие покомандовать
И очень редко вменяемые, которые реально работают на результат, а не на себя