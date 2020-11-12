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В Казани бешеная "яжемать" ворвалась в класс и устроила самосуд над одноклассником дочери

В Казани бешеная "яжемать" ворвалась в класс и устроила самосуд над одноклассником дочери (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 14:29
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   казань   самосуд   скандал   школа   школьники   яжемать   
2915
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Дети всего лишь поссорились и пятиклассник плеснул чаем на рюкзак девочки. Однако взбесившаяся родительница заставила свою дочь в отместку облить обидчика водой с головы до ног...

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Метки: видео   казань   самосуд   скандал   школа   школьники   яжемать   
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43  комментария
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10k
Sherion Час назад
Тут походу ошибочка вышла. Психолог должен поработать не с мальчиком, а мамой, которая звезданутая на всю голову.
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9k
Karelian Sherion Час назад
Тут уже психиатр нужен, а не психолог.
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−2
Николай 2 минуты назад
Конфликт урегулирован?

У парня отец вообще есть?

Я бы эту с...ку пинал пока кровью изо рта всю школу не залила и еще на видео снимал.
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−84
im240 10 минут назад
парню надо было поржать с припадочной и её коровообразной мамаши.
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613
Владимир 12 минут назад
Теперь отец пацана просто обязан обоссать эту яжемать.
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59
ivan 12 минут назад
Директора и охрану- уволить. Бабу- под суд. "Условку" заработала вполне.Хотя бы по статье "хулиганство"
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580
Злодей Полчаса назад
Самое главное, оч ём тут мало кто комментирует - 1 из 10, это какого хрена она вообще попала на территорию школы. За это директрису на увольнение. А комментировать бабские разборки не интересно. Тем более с маленькими мальчиками.
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1k
Mellivora Полчаса назад
Людишки звереют. Почему? А нет веры в закон и исполнительные органы. Каждый сам за себя.
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443
Hypnosis Полчаса назад
[мат] набить такой мамаше
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8k
Юлия Полчаса назад
Вот тварь. И дочь там подхихикивает как гиена, такой же вырастет. Цивилизованное решение конфликтов? Не, не слышали. Таких буйных нужно держать в клетке и показывать за деньги.
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788
Максим Алтадуков 38 минут назад
я не оправдываю мамашу, но и пацан с чаем переборщил. Одно дело кинуть что нибудь в ответ, но обливаться, да еще и наверняка сладким чаем.....а если портфель не непромокаемый, все учебники и тетради в липких разводах .....
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888
Лёха Максим Алтадуков 36 минут назад
Сказано "на портфель". И не надо фантазий. Эротических...
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8k
Юлия Максим Алтадуков 23 минуты назад
Меня в пятом классе мальчик облил борщом в столовке. Я чёт выпендривалась, и он вылил прямо на белый фартук, у нас мероприятие какое-то в тот день было. И как-то педагоги все разрулили, все поизвинялись, мальчика поругали, фартук постирали. Мама отругала дома за пятна и оправдания даже не стала слушать. Это, наверное, тоже не правильно, родители должны вникать в такие вещи и научить детей взаимодействовать в социуме, но есть такие вот особи как на видео, которые сами как обезьяны живут по законам стаи. Чему они могут научить?
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6k
Пафнутий 46 минут назад
Помнится, в далекие 90-е занимался я в секции карате. Сенсей наш в то время работал учителем физ-ры, и занимались мы, естественно, в школьном зале. Помимо школьников и нас - пришлых со стороны, занимались там и несколько учителей этой школы.
Спустя годочков этак двенадцать-пятнадцать, собралась у нас такая компания. Сенсей, я, и еще несколько ребят, и пара учителей. Все когда-то имели отношение к этой школе. Сенсей пошел служить в ОМОН,еще один парень в СОБРе, кто-то подался в бизнес, кто-то просто работал, а один из учителей стал депутатом. И где-то после первой-второй бутылки, посетила нас мысль пойти по "местам былой славы". Сиречь - навестить ту самую школу, благо, нынешний ее директор, тоже когда-то вместе с нами махал руками-ногами и бил по груше.
Пошли...., и хрен вам в зубы. Нас не пустили. Охранник грудью лег на амбразуру и...., короче...., только через его труп. Сколько его не уверяли что дескать - "мы тоже свои - буржуинские, учились тут, преподавали, просто захаживали", называли имена учителей и директора который "нас хорошо знает". Нет, не пропустил. Дескать - приказ, - "никого, никогда, и не под каким видом. Про Бислан слышали?"
А тут, какая-то баба, просто врывается в класс, и начинает издеваться над школьником. Что, все уже успели расслабиться? Больше ничего не боимся?
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3k
yahaomsk Пафнутий 19 минут назад
Пф-ф-ф-ф... нашёлл чем пугать :СОБР,ОМОН,депутат...... вот на дороге пьяной или е.б.а.н.у.т.о.й бабы я бы лучше не становился
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7k
KOSTELLO 53 минуты назад
Узнав об инциденте, мать девочки, которая является членом родительского совета

У одной братец забивает до смерти чувака, за переписку в чате, другая устраивает самосуд над пацаном.
По однокласспикам своих детей знаю, что в родительский комитет, в основном попадают 2 типа мамаш
- любительницы лизать очко школьному персоналу, чтобы их чадо было самое отполированое
- ущербные бабы, любящие покомандовать

И очень редко вменяемые, которые реально работают на результат, а не на себя
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1k
флоМастер Час назад
помню так же классе в 6 однокласснице-сучке зарядил учебником по кумполу, прибежала ее мамаша вопли подымать, носился от нее на каждой перемене, потом за.еб.ался бегать - извинился и все норм. Как вспомню, не было в нашем детстве такого - если приходила чья-то мамаша, за шкварник - к обидчице - извиняйся - весь конфликт...
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2k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Она хоть без кастета была?
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11k
Toxictofa Час назад
Что мамаша, что доча - две звизданутые кобылы. Пацан на их фоне теряется, не удивительно, что они на него наехали. Был бы бычара-второгодник, они бы сидя дома письма по инстанциям писали.
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3k
Дмитрий Барановский Toxictofa Час назад
Доча-отражение мамаши. Так её воспитывают дома, принцессой. И хоть в какую школу ты её переведи(за исключением спецшколы, там обломают быстро), она будет вести себя так же зная, что в арьергарде у неё мамаша.
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−132
Василий Васильев Час назад
хохлы, что с них взять
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919
Kruma Василий Васильев Час назад
ты болен?
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1k
Lovels Travel Час назад
"С мальчиком теперь работает психолог"
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580
Злодей Lovels Travel Полчаса назад
Он первый поймёт,что все бабы - это не самый умные, но самые истеричные существа )
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29k
Лесли 🥰 Час назад
Дочь вырастет такой же еб*нутой как мамаша. Будет считать, что ей все можно. Куда катимся...дно!
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300
Aurelian Час назад
Ну приедет мама ребенка и разобьёт ей щи в дребезги.
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33k
dima423 Час назад
яжмать под уголовку за нападение на несовершеннолетнего, классному руководителю минимум строгий выговор, а если она поддержит эту мамашу, то и уволить нахер...
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7k
Ntvl Час назад
заибись, детские повседневные шалости могут перерости в судебные разбирательства. гениально! p.s те, кто будит минусовать, вспомните себя а школе!
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