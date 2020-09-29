Подарок для бабушки своими руками

Бабушки обычно обожают внуков даже больше, чем детей. А те платят им той же монетой. Поэтому часто пытаются порадовать родного человека небольшими подарками и сюрпризами. Но поскольку маленькие дети не обладают деньгами для покупки дорогих подарков, то делают милые безделушки и полезные в хозяйстве вещи своими руками.
На самом деле сделать подарок на день рождения бабушке не очень сложно. Особенно если знать, чем увлекается бабушка и что она любит.
ЦВЕТЫ ДЛЯ БАБУШКИ
Конечно, можно накопить денег и купить букет цветов в магазине. А можно сделать симпатичную поделку самостоятельно. Такой подарок на День бабушек своими руками долго будет радовать родного человека.
ЦВЕТЫ ИЗ БУМАГИ
Необычные и красивые цветы получатся из страничек ненужных журналов. Намного лучше делать такую поделку из яркого и красочного издания, хотя подойдет и научный текст.
Каждую страничку нужно сложить в 4 раза вдоль длинной стороны. Теперь нарезаем другую стороны на мелкие полосочки, перпендикулярно к основному сгибу.
Получившуюся бахрому наматываем на кондитерскую шпажку, фиксируя клеем. Нижнюю часть можно обмотать зеленым скотчем, создав бутончик и стебель.
Теперь аккуратно снимаем заготовку с карандаша, расправляем лепестки, немного выгибая их наружу. Из полученных лепестков формируем цветок, бутон перевязываем ниткой и прикрепляем к шпажке.
Из обычной цветной бумаги получатся хорошенькие георгины. Для этого необходимо вырезать из бумаги круги разного диаметра. Сложить их несколько раз, как при изготовлении снежинки, и обрезать кончики в форме лепестков. Развернуть заготовки и слегка сжать лепестки, придавая им объем.
Из обычной цветной бумаги получатся хорошенькие георгины. Для этого необходимо вырезать из бумаги круги разного диаметра. Сложить их несколько раз, как при изготовлении снежинки, и обрезать кончики в форме лепестков. Развернуть заготовки и слегка сжать лепестки, придавая им объем.
Наложить полученные детали друг на друга, скрепляя серединки клеем. В центр приклеить серединку из пряжи или узенькую бахрому из бумаги.
ЦВЕТЫ ИЗ ЛЕНТ
Легкий подарок бабушке получится из атласных лент. Для этого их надо просто прошить по длине и натянуть нитку, формируя цветок.
Немного сложнее, но намного симпатичнее получится поделка, если сложить ленты определенным способом. Времени это затратит немного, но цветы будут выглядеть более естественными.
Вазы можно сделать из любого материала: ненужной бутылки, стакана, банки. Даже старый чайник может преобразиться в хорошенькую подставку для цветов.
Принцип изготовления прост и подходит для каждого предмета. Для начала необходимо задекорировать предмет, превращаемый в вазу. Для этого подойдут шпагат, цветная или обычная бумага, веточки, палочки или прищепки.
СЛАДОСТИ
Подарок бабушке на юбилей можно сделать в виде вкусного печенья, небольшого тортика или пирога. Великое множество рецептов позволит создать такое лакомство практически без усилий. А некоторые вкусняшки не потребуют даже выпечки.
Кстати, если завернуть конфеты в цветы из бумаги или лент, то получится замечательный сладкий букет, который можно преподнести на любой праздник.
А к нему можно сделать корзиночку своими руками. Для этого можно использовать газетные полоски, шпагат, технику папье-маше. Такие же корзинки подойдут и для вручения печенья.
ПРОЧИЕ ПОДАРКИ
Идея подарка бабушке своими руками может быть самой разнообразной.
ДЛЯ ПОВАРА
Например, бабушке-кулинарке понадобятся разделочная доска, баночки или коробочки для специй, блокнот для записи кулинарных рецептов. Коробочки и блокнот можно украсить аппликациями или рисунками по теме, а сделать их не составит особого труда.
Так, для блокнота понадобятся картон и белая бумага или листы из тетради. Их можно соединить шерстяными нитками или лентами, механизмом скоросшивателя или обычным клеем. Можно даже написать несколько своих любимых рецептов, чтобы бабушка точно знала, чем порадовать внука или внучку.
ДЛЯ РУКОДЕЛЬНИЦ
Для бабушки, увлекающейся шитьем, увлекающейся шитьем, вышивкой, вязаньем отличным подарком станут всевозможные средства хранения от или коробки для рукоделия до целого органайзера.
ДЛЯ ОГОРОДНИЦ
А те, кто разводит цветы дома, порадуются травянчику из носка и земли или необычному кашпо.
А еще можно сшить полотенца для кухни или лица, салфетки, фартук, сделать необычные подушки или коврики.
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