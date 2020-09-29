Подарок для бабушки своими руками

Теперь аккуратно снимаем заготовку с карандаша, расправляем лепестки, немного выгибая их наружу. Из полученных лепестков формируем цветок, бутон перевязываем ниткой и прикрепляем к шпажке.





Из обычной цветной бумаги получатся хорошенькие георгины. Для этого необходимо вырезать из бумаги круги разного диаметра. Сложить их несколько раз, как при изготовлении снежинки, и обрезать кончики в форме лепестков. Развернуть заготовки и слегка сжать лепестки, придавая им объем.