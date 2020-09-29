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Подарок для бабушки своими руками

Подарок для бабушки своими руками (77 фото + 2 видео)

Автор:
29 сентября 2020 08:17
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Подарок для бабушки   видео   подарок   своими руками   сделай сам   фото   
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Бабушки обычно обожают внуков даже больше, чем детей. А те платят им той же монетой. Поэтому часто пытаются порадовать родного человека небольшими подарками и сюрпризами. Но поскольку маленькие дети не обладают деньгами для покупки дорогих подарков, то делают милые безделушки и полезные в хозяйстве вещи своими руками.

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Метки: Подарок для бабушки   видео   подарок   своими руками   сделай сам   фото   
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