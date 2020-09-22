Проигравший выборы депутат-единоросс отключил водоколонку, которую сам же и оборудовал

Люди остались без воды. Зачем экс-депутат это сделал не совсем понятно. Больше не слуга народа и можно не притворяться?
В городе Троицке Челябинской области проигравший выборы депутат городского собрания Владимир Курилов обесточил водоколонку, которую сам некогда оборудовал.
По словам местных жителей, колонка была всегда, но механическая - воду качали вручную. Несколько лет назад "благодетель" Владимир Курилов помог горожанам и оборудовал колонку электрическим насосом, подключенным к соседней заправке. Но после поражения на выборах он отключил питание и установка перестала работать вообще, так как ручка для накачки была демонтирована во время "модернизации" водоколонки. Сейчас местные жители остались без воды.
Новый депутат по округу №19 Лев Живайкин пытается решить этот вопрос, но пока безуспешно. Он поговорил с хозяином заправки, который является другом Курилова; они договорились, что колонку снова запитают к электричеству, а Живайкин будет покрывать расходы (около 100 рублей в месяц за электроэнергию). Поначалу владелец АЗС согласился, но когда пришли электрики, он их попросту не впустил.
Сейчас Живайкин ищет другой источник, чтобы запитать колонку. Что касается Курилова, то журналисты не смогли до него дозвониться. На звонки он не отвечает.
Источник:
- Австралийка обнаружила чужую ступню на самолетном подлокотнике и не растерялась
- 13-летний школьник с друзьями разбились на скорости 150 км/ч
- Депутат Горсовета из Новосибирска попросила подписчиков "скинуться" ей на подарок ко дню рождения
- Депутата из Таиланда поймали за просмотром эротических фото, а он не растерялся
- Уже 15: экс-прокурор Поклонская показала, как повзрослела ее дочка
Понравилось39
"Одинокая, бедная изба на краю деревни. На завалинке сидит старушка. Подъезжает "Мерседес", выходит холёный и богато одетый мужчина.
-Бабуля, ты помнишь, зимой сорок третьего спасла мальчика в малиновом пальтишке?
-Как же, милок, помню, помню... Ванюша,неужто это ты?!
-Да,Мария Гавриловна,я он и есть! За пальтишком приехал!"©
это такой вот гнилой человек.
Такие по всему миру есть