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Проигравший выборы депутат-единоросс отключил водоколонку, которую сам же и оборудовал

Проигравший выборы депутат-единоросс отключил водоколонку, которую сам же и оборудовал (6 фото)

Автор:
22 сентября 2020 12:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Водоколонка   вода   депутат   месть   урал   электричество   
1496
6

Люди остались без воды. Зачем экс-депутат это сделал не совсем понятно. Больше не слуга народа и можно не притворяться?

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Метки: Водоколонка   вода   депутат   месть   урал   электричество   
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20  комментариев
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1k
SSD Час назад
Надо на него дело завести о самоуправстве + оставление в опасности (т.к без воды мало кто прожить может) и выдать ему, вместо мандата робу и топор, для рубки леса.
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8k
Serg2001 3 минуты назад
Было оно такое быдло!
Было оно такое быдло!
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13k
ВОВЧЕГ 3 минуты назад
Обрубите электричество идущее к нему в дом!
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284
newegg 4 минуты назад
Здесь прекрасно всё. И то, что у жителей города в начале 21 века нет водопровода. И то, что цена депутата - единоросса 100 рублей в месяц.
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27k
LEPA 7 минут назад
В поступке этого депутата,как в зеркале отразилась вся суть "партии власти". по этому случаю анекдот:
"Одинокая, бедная изба на краю деревни. На завалинке сидит старушка. Подъезжает "Мерседес", выходит холёный и богато одетый мужчина.
-Бабуля, ты помнишь, зимой сорок третьего спасла мальчика в малиновом пальтишке?
-Как же, милок, помню, помню... Ванюша,неужто это ты?!
-Да,Мария Гавриловна,я он и есть! За пальтишком приехал!"©
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78k
Taras Kozalupko 13 минут назад
А что их остальная вся местная ячейка Единой России, согласна со своим членом, поддерживает его?
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152
Остап Ива́нович. 16 минут назад
Проигравший выборы депутат-единоросс отключил водоколонку, которую сам же и оборудовал
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7k
Шурум-бурум 20 минут назад
капитализЬм же, не?
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701
Kariya 22 минуты назад
Приделали бы обратно ручку.
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6
HotNCold 24 минуты назад
В Ивано-Франковске после 2014 года в городе все колонки городские отключили. Странно почему нигде об этом не написали?
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1k
rudenkov Полчаса назад
Офигеть, целых 100 рублей в месяц на электроэнергию!
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3k
Aaaaaa Полчаса назад
Фото АЗС и расположение - в студию. Судя по всему не сеть, поэтому можно и байкотировать.
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43
Дмитрий Самохин 36 минут назад
Ахаха.... могу себе представить, например Путин уходит с поста и забирает материнский капитал или школьные завтраки!!!!
Надеюсь он заберет только пенсионную реформу
Тут больший муд.к хозяин заправки, потому как депутат муд.к по определению.
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16k
Феникс 42 минуты назад
вот обычно не пользуюсь эти картинка - но счас просто не удержался!
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72
Moon24 44 минуты назад
Скот и подонок . И такие существа в его партии ?
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67
Andrey 44 минуты назад
На очереди закрытие свалки возле дома..
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40k
Andrey 46 минут назад
Проигравший выборы депутат-единоросс отключил водоколонку, которую сам же и оборудовал
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92
Сергей 49 минут назад
Похоже, Единорос-это сексуальная ориентация
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−197
Алексей Суздаленко 50 минут назад
это Россия !!!
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8k
Денис Алексей Суздаленко 44 минуты назад
при чём тут Россия?
это такой вот гнилой человек.
Такие по всему миру есть
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