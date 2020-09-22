Проигравший выборы депутат-единоросс отключил водоколонку, которую сам же и оборудовал

В городе Троицке Челябинской области проигравший выборы депутат городского собрания Владимир Курилов обесточил водоколонку, которую сам некогда оборудовал.





По словам местных жителей, колонка была всегда, но механическая - воду качали вручную. Несколько лет назад "благодетель" Владимир Курилов помог горожанам и оборудовал колонку электрическим насосом, подключенным к соседней заправке. Но после поражения на выборах он отключил питание и установка перестала работать вообще, так как ручка для накачки была демонтирована во время "модернизации" водоколонки. Сейчас местные жители остались без воды.



