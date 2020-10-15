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Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области

Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области (13 фото)

Автор:
15 октября 2020 18:41
Метки: война   мемориал   факты   фото   
492
13
30 июня 2020 года был открыт Ржевский мемориал Советскому солдату, а вот на следующий день и я до него добрался. Он расположен рядом с деревней Хорошево, на месте боев на Ржевско-Вяземском выступе 1942—1943 годов. Высота монумента составляет 25 метров, вес — 80 тонн.
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Метки: война   мемориал   факты   фото   
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6  комментариев
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3k
uutb 6 часов назад
Александр Твардовский "Я убит подо Ржевом"
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
красивый )
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584
Никита 5 часов назад
"Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дайка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь,не стони,ты не маленький,
Ты не ранен ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки,
Нам ещё наступать предстоит."
Ион Деген-поэт фронтовик.
Вечная память и низкий земной поклон простому Советскому Солдату погибшему на той страшной войне.
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