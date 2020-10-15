Центральным объектом мемориала является 25-метровая бронзовая скульптура солдата, возведенная на 10-метровом насыпном кургане. Она воплощает собирательный образ, так как создавалась по фотографиям солдат, воевавших подо Ржевом, взятых из архива Министерства обороны РФ. По словам Андрея Коробцова «он смотрит не на посетителей памятника — живых людей, ради которых он отдал жизнь, а как бы внутрь себя. Поэтому мы сделали его лицо умиротворённым, задумчивым и даже отрешенным».