30 июня 2020 года был открыт Ржевский мемориал Советскому солдату, а вот на следующий день и я до него добрался. Он расположен рядом с деревней Хорошево, на месте боев на Ржевско-Вяземском выступе 1942—1943 годов. Высота монумента составляет 25 метров, вес — 80 тонн.
Кровопролитные бои по периметру Ржевско-Вяземского выступа продолжались 14 месяцев. Проведенные войсками Западного и Калининского фронтов наступательные и оборонительные операции ценой огромных потерь имели огромное стратегическое значение для достижения перелома в пользу Красной Армии на всем советско-германском фронте.
Сразу же после принятия решения о строительстве мемориала, летом 2017 года Российским военно-историческим обществом объявлен и проведен творческий конкурс.
Сразу же после принятия решения о строительстве мемориала, летом 2017 года Российским военно-историческим обществом объявлен и проведен творческий конкурс.
На рассмотрение Художественного совета РВИО было представлено 32 проекта из Москвы, Белгорода, Брянска, Иркутска, Клина, Новосибирска, Талдома и Республики Беларусь. В мае 2018 года был объявлен проект-победитель. Его авторы — скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин вели работу под общим руководством Андрея Кончаловского.
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Центральным объектом мемориала является 25-метровая бронзовая скульптура солдата, возведенная на 10-метровом насыпном кургане. Она воплощает собирательный образ, так как создавалась по фотографиям солдат, воевавших подо Ржевом, взятых из архива Министерства обороны РФ. По словам Андрея Коробцова «он смотрит не на посетителей памятника — живых людей, ради которых он отдал жизнь, а как бы внутрь себя. Поэтому мы сделали его лицо умиротворённым, задумчивым и даже отрешенным».
Солдат в гимнастёрке с опущенным ППШ в правой руке поддерживается стаей из 35 журавлей, которые создают иллюзию парящей скульптуры. За спиной развевается плащ-палатка, фактура которой от плеч гладкая, к низу становится грубее, переходя в журавлей, уносящих душу солдата.
У подножия памятника оформлено место для возложения цветов. На мраморной плите с венком позолоченными буквами нанесены строки из стихотворения «Я убит подо Ржевом» Твардовского — «Мы за Родину пали. Но она — спасена».
На участке перед скульптурой расположена 55-метровая аллея. По обе стороны от неё размещены зигзагообразной формы гранитные стены с архитектурно-художественными металлическими панелями, покрытыми искусственной ржавчиной.
На панелях высотой 6 м высечены фамилии 17 660 павших на Ржевско Вяземском выступе, которые документально подтверждены.
В комплекс площадью 4 га также входит музейно-выставочный павильон. Музей оснащен мультимедийным оборудованием, с помощью которого посетители могут ознакомиться с фотографиями, фронтовыми письмами, рассказами, воспоминаниями участников Ржевской битвы.
Особенностью музея является стеклянный пол, через который можно увидеть оружие, каски, гильзы, снаряды, гранаты и другие атрибуты, найденные поисковыми экспедициями в окрестностях мемориала.
На территории мемориала имеется звуковое оформление и высажено более 1,5 тысяч кустарников и деревьев. Берёзы, рябины, краснолистные клёны подобраны таким образом, чтобы деревья вписались в художественный стиль комплекса.
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Не зови понапрасну друзей.
Дайка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь,не стони,ты не маленький,
Ты не ранен ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки,
Нам ещё наступать предстоит."
Ион Деген-поэт фронтовик.
Вечная память и низкий земной поклон простому Советскому Солдату погибшему на той страшной войне.