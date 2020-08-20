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Тот случай, когда реклама точно сработала: 20 безбашенных реклам прошлого века

Тот случай, когда реклама точно сработала: 20 безбашенных реклам прошлого века (25 фото)

Автор:
20 августа 2020 13:26
Сообщество : Исторические факты
Метки: 20-й век   безбашенные   интересное. смешно   история   компьютеры   прошлое   реклама   юмор   
2517
25

Сегодня компьютер стоит практически в каждом доме. Ну или телефон. который тоже компьютер в руках у миллиардов жителей планеты. Но когда-то это была экзотика и новому товару требовалась реклама, всяческое освещение и вовлечение публики в новую эпоху. немного фото из жизни компьютеров прошлого...

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Метки: 20-й век   безбашенные   интересное. смешно   история   компьютеры   прошлое   реклама   юмор   
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3  комментария
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71
Андрей 41 минуту назад
А, Стиви Уандер, разве не слепой?
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6k
Invertor Полчаса назад
И что тут "безбашенного? Ну такие аппараты тогда и были. А при виде рекламы Apple "Вы увидите самое оригинальное применение яблока со времен Адама" современные "креативные дизигнеры" вообще должны нервно курить в сторонке.
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