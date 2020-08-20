Тот случай, когда реклама точно сработала: 20 безбашенных реклам прошлого века

Сегодня компьютер стоит практически в каждом доме. Ну или телефон. который тоже компьютер в руках у миллиардов жителей планеты. Но когда-то это была экзотика и новому товару требовалась реклама, всяческое освещение и вовлечение публики в новую эпоху. немного фото из жизни компьютеров прошлого...