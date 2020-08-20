Тот случай, когда реклама точно сработала: 20 безбашенных реклам прошлого века

Сегодня компьютер стоит практически в каждом доме. Ну или телефон. который тоже компьютер в руках у миллиардов жителей планеты. Но когда-то это была экзотика и новому товару требовалась реклама, всяческое освещение и вовлечение публики в новую эпоху. немного фото из жизни компьютеров прошлого...
Типичная реклама того времени о компьютерах
Винтажная реклама: Стиви Уандер в рекламе видеоигр Atari начала 80-х.
Реклама компьютеров в югославском журнале
Кристофер Аллан Палльес — американский рестлер, актёр, известный под именем Кинг-Конг Банди.
10 мегабайт за 3 тысячи 495 долларов желаете?
По 2 цента за байт
А вот так любят программистов
И немного типичных операторов ЭВМ, США, 1960-е.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Технические новинки ХХ века, которые сегодня кажутся явно переоцененными
- Лучшая подборка актеров для рекламы ковров
- Вывески от богов маркетинга
- Маляр ошибся адресом и покрасил не тот дом
- Парень удачно разыграл жену - и стал блогером-миллионником!
0
Новости партнёров
Загрузка...