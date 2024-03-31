15 красноречивых сравнений, которые не нуждаются в словах

Контрастные сравнения помогают обратить внимание на детали, которые мы обычно не замечаем: сходство с родственниками, различия в привычках женщин и мужчин или прогресс во время ремонта. В этом посте вы увидите удачные и неожиданные сравнения. Взгляните!