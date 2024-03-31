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15 красноречивых сравнений, которые не нуждаются в словах

15 красноречивых сравнений, которые не нуждаются в словах

Автор:
31 марта 2024 22:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Красноречивые   Удачные   внимание   детали   обратить   сравнения   
908
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Контрастные сравнения помогают обратить внимание на детали, которые мы обычно не замечаем: сходство с родственниками, различия в привычках женщин и мужчин или прогресс во время ремонта. В этом посте вы увидите удачные и неожиданные сравнения. Взгляните!

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Метки: Красноречивые   Удачные   внимание   детали   обратить   сравнения   
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Alex Roland 7 минут назад
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1817 постов (1760 в горячем)

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