15 красноречивых сравнений, которые не нуждаются в словах

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Контрастные сравнения помогают обратить внимание на детали, которые мы обычно не замечаем: сходство с родственниками, различия в привычках женщин и мужчин или прогресс во время ремонта. В этом посте вы увидите удачные и неожиданные сравнения. Взгляните!
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6. Моя мама прислала мне фотографию, на которой мне было 7 лет. Я до сих пор люблю готовить блюда на гриле
12. Старый термометр и современный для мяса. И что самое интересное, они оба принадлежат одному бренду
14. Яйцо вверху было снесено старой курицей, а яйцо внизу - молодой, которая только начала откладывать яйца
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