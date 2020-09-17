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"Злой" Хью Джекман превратился в добряка в рекламе своей кофейни. А помог ему в этом Райан Рейнольдс

"Злой" Хью Джекман превратился в добряка в рекламе своей кофейни. А помог ему в этом Райан Рейнольдс (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2020 17:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Райан Рейнольдс   Хью Джекман   знаменитости   кофе   кофейня   реклама   шоу бизнес   юмор   
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На днях вышел ролик с Хью Джекманом в главной и единственной роли, а озвучил его друг и коллега – Райан Рейнольдс.

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Метки: Райан Рейнольдс   Хью Джекман   знаменитости   кофе   кофейня   реклама   шоу бизнес   юмор   
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
я без утреннего кофе не человек :)
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Дарвин и аморальная премия Час назад
Я тоже часто просыпаюсь злой,но кофе нехрена не помогает,а вот бутылочка пивка творит настоящие чудеса
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ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Дарвин и аморальная премия Час назад
печень не жалко?
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Дарвин и аморальная премия ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 7 минут назад
Я ее давно уже почти высрал
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