"Злой" Хью Джекман превратился в добряка в рекламе своей кофейни. А помог ему в этом Райан Рейнольдс

В новом ролике Хью Джекман просыпается в отвратительном настроении и разбивает будильник, раздражённо кричит детям из окна, а потом зло разговаривает с собакой. Но после чашечки кофе он становится милым и доброжелательным человеком.



Голос Рейнольдса за кадром сообщает, что Хью, чтобы казаться засранцем поменьше, организовал компанию Laughing Man, которая кроме того что делает прекрасный кофе, отдаёт часть прибыли фермерам, вырастившим его. Этот кофе - настоящее волшебство.