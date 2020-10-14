FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Пандемия 498 постов • 83 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
Политика, а&nbsp;не медицина: так охарактеризовал суть коронавирусных ограничений доктор Комаровский

Политика, а не медицина: так охарактеризовал суть коронавирусных ограничений доктор Комаровский (1 фото + 2 видео)

Автор:
14 октября 2020 22:43
Сообщество : Пандемия
Метки: врач   гордон   комаровский   маски   медицина   меры   пандемия   политика   
787
1
2

Раньше эта тема затрагивалась только на уровне сплетен и анекдотов. Пациент: "Доктор, как вы думаете, когда закончится пандемия коронавируса? Врач: "Не знаю, я политикой не интересуюсь!" Однако как известно - в каждой шутке есть только доля шутки. Теперь на эту тему высказался авторитетный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: врач   гордон   комаровский   маски   медицина   меры   пандемия   политика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
Gogaren_3Meu 55 минут назад
авторитетный врач телеведущим подрабатывать не будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
15k
Андрей Иванов Gogaren_3Meu 41 минуту назад
А Медведев сказал - надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Vacony Полчаса назад
прикольно .. последнее видео особенно )
но вот вопрос тогда - если вы можете дышать, т.е. проходит к вам воздух , то как это респиратор может остановить вирусы ? где логика..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Вася с ложкой 50 минут назад
Если мне кто то расскажет в чем политика в этом вопросе ,я соглашусь .С учетом что эта зараза по всему миру .То если эта политика то к чему она должна вести? .И почему автор думает что один врач умнее тысячи .
Просьба идиотских примеров про чипирования и 5G не приводить .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
babuby Вася с ложкой 39 минут назад
Ты реально, или шутишь?

1- Сколько человек заболевших было когда экстренно ввели драконовские меры по изоляции и закрытию, и сколько человек заболевало в сутки на момент "Победа! Отменяем ограничения!" - сам найдёшь данные, или за тебя поискать?
2 - Сравни эти цифры, и цифры на вчерашний и сегодняшний день.
3 - Сравни данные по заболевшим в России, и в Беларуси. (Напомню что в Беларуси самоизоляция не вводилась)
Не буду говорить где брать данные, чтобы не давать повода для дополнительного срача.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85k
Редька с хреном Автор поста Вася с ложкой Полчаса назад
Это элементарно Ватсон - миль пардон - Вася. Ещё дедушка Ленин, вторя Клаузевицу неоднократно заявлял, что "Политика есть концентрированное выражение экономики", и когда экономику стран загоняют в угол, речь идёт о смене курса глобальной политики. Убедил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85k
Редька с хреном Автор поста Полчаса назад
В переводе на русский, это звучит как-то так: ограничения убивая экономику влияют на изменение курса политики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85k
Редька с хреном Автор поста 21 минуту назад
Если ещё проще : Волевые политические решения по введению ограничений, служат оправданием для изменения курса политики (отмена конституционных прав и свобод населения под флагом "Мы за всё хорошее - против всей фигни").
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Учительница задремала около костра и лишилась лица (5 фото) Учительница задремала около костра и лишилась лица (5 фото) Пресс-секретарь Навального сообщила, что в его организме обнаружили яд Пресс-секретарь Навального сообщила, что в его организме обнаружили яд Красивые ангелы на скорой помощи, или "Мисс неотложка 2020" Красивые ангелы на скорой помощи, или "Мисс неотложка 2020" У бывшего президента Казахстана Назарбаева обнаружили коронавирус У бывшего президента Казахстана Назарбаева обнаружили коронавирус У Лукашенко новая проблема: приходится успокаивать 2 тысячи хасидов на границе с Украиной У Лукашенко новая проблема: приходится успокаивать 2 тысячи хасидов на границе с Украиной Вирусолог из Китая: новый коронавирус создан людьми! Вирусолог из Китая: новый коронавирус создан людьми!
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

85159



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Вот ведь дуры!": глупые женские выходки, от которых мужики выпадают в осадок
3
45
"Вот ведь дуры!": глупые женские выходки, от которых мужики выпадают в осадок
Странные парочки, попавшие в объектив фотокамеры
6
112
Странные парочки, попавшие в объектив фотокамеры
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Американка и ее сын покорили интернет своими взглядами
0
21
Американка и ее сын покорили интернет своими взглядами
Эксперимент: почему ни в коем случае нельзя покупать дешевые шампуни
0
32
Эксперимент: почему ни в коем случае нельзя покупать дешевые шампуни
Учительница задремала около костра и лишилась лица (5 фото)
Учительница задремала около костра и лишилась лица (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
0
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересно#сша#авария#автомобили#позитив#медицина#СССР#в мире
#факты#прикол#интересное#люди#дтп#дети#природа#новости#автомир#картинки
#история#животные#кино#россия#авто авария#забавно#актеры#разное#авария дня#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться