Раньше эта тема затрагивалась только на уровне сплетен и анекдотов. Пациент: "Доктор, как вы думаете, когда закончится пандемия коронавируса? Врач: "Не знаю, я политикой не интересуюсь!" Однако как известно - в каждой шутке есть только доля шутки. Теперь на эту тему высказался авторитетный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном.
Со слов доктора, в самом факте появления новой инфекции нет ничего неожиданного, однако реакция властей на него была необычной. Комаровский подчеркнул, что во многих странах приняли большое количество необоснованных решений, и добавил, что, по его мнению, их принимают до сих пор.
Источник:
«Мы столкнулись с тем, что все коронавирусные решения, они немедицинские, они политические», — заявил врач. Комаровский разъяснил это на примере руководителя, который принимает жёсткие меры, чтобы перестраховаться и снять с себя ответственность за возможные последствия: «Если ты закрутишь гайки, ты никогда не будешь виноват».
Убедительная просьба к читателям абстрагироваться от Российско-украинских правительственных взаимоотношений, потому как вне зависимости от них, коронавирус одинаков по обе стороны границы, а отмашку на принятие тех или иных мер даёт не Москва и не Киев, а международные организации, типа ВОЗ.
Источник:
Просмотрев ролик, размещённый выше, вы узнаете, почему масочный режим, является решением скорее политическим , чем медицинским, вам на пальцах объяснят тот максимальный эффект, который следует ожидать от ношения маски. И даже если вы не хотите заморачиваться, посмотрите последние 4 минуты сюжета - хотя бы от души посмеётесь. Стоит отметить, что весёлый смех и здоровый сон, сами по себе являются неплохим и к тому же бесплатным лекарством.
Будьте здоровы и добры к себе и окружающим!
Источник:
- Пресс-секретарь Навального сообщила, что в его организме обнаружили яд
- Вирусолог из Китая: новый коронавирус создан людьми!
- У Лукашенко новая проблема: приходится успокаивать 2 тысячи хасидов на границе с Украиной
- Красивые ангелы на скорой помощи, или "Мисс неотложка 2020"
- У бывшего президента Казахстана Назарбаева обнаружили коронавирус
Понравилось17
но вот вопрос тогда - если вы можете дышать, т.е. проходит к вам воздух , то как это респиратор может остановить вирусы ? где логика..
Просьба идиотских примеров про чипирования и 5G не приводить .
1- Сколько человек заболевших было когда экстренно ввели драконовские меры по изоляции и закрытию, и сколько человек заболевало в сутки на момент "Победа! Отменяем ограничения!" - сам найдёшь данные, или за тебя поискать?
2 - Сравни эти цифры, и цифры на вчерашний и сегодняшний день.
3 - Сравни данные по заболевшим в России, и в Беларуси. (Напомню что в Беларуси самоизоляция не вводилась)
Не буду говорить где брать данные, чтобы не давать повода для дополнительного срача.