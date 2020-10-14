«Мы столкнулись с тем, что все коронавирусные решения, они немедицинские, они политические», — заявил врач. Комаровский разъяснил это на примере руководителя, который принимает жёсткие меры, чтобы перестраховаться и снять с себя ответственность за возможные последствия: «Если ты закрутишь гайки, ты никогда не будешь виноват».

Убедительная просьба к читателям абстрагироваться от Российско-украинских правительственных взаимоотношений, потому как вне зависимости от них, коронавирус одинаков по обе стороны границы, а отмашку на принятие тех или иных мер даёт не Москва и не Киев, а международные организации, типа ВОЗ.