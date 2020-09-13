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Вирусолог из Китая: новый коронавирус создан людьми!

Вирусолог из Китая: новый коронавирус создан людьми! (6 фото)

Автор:
13 сентября 2020 08:30
Сообщество : Пандемия
Метки: Вирусолог   Конспирология   Кто виноват   китай   коронавирус   медицина   пандемия   происхождение вируса   
2613
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Известный китайский вирусолог Ли Менг Ян из Университета Гонконга, несколько месяцев назад бежавшая из Китая в США, выступила с заявлением о том, что вирус COVID-19 имеет искусственное происхождение.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вирусолог   Конспирология   Кто виноват   китай   коронавирус   медицина   пандемия   происхождение вируса   
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31  комментарий
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18k
Франц Лефорт 11 часов назад
ХЗ! Но напрягает то,что сбежала и вещает из СШП. Сколько уже там информатов,несчесть. И все за правду топят.
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1k
Скальпы Гуронов 5 часов назад
Не смогла жить в условиях тирании...
А почему наши оппы тоже не бегут ХЗ...
Может им тоже тиранию устроить нужно, чтобы не стеснялись...
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22k
MatveiVainrub 6 часов назад
Дождусь доклада пожалуй потом сделаю выводы .
Слушал А. Панчина по этому вопросу . Утвердительно с доказательствами и ссылками на источники твердил , что вирус не может быть искуственно создан .
Теперь вот это . Крч будет доклад там посмотрим .
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15k
Lelik 7 часов назад
Очередная "девочка Бана"
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28k
Azesh 7 часов назад
ну конечно, же. И создан в Китае. Еще не то скажешь, когда за спиной я тебя дядьки в хороших костюмах с гринкартой в одной руке и документами на эстрадицию в другой. Господи, кто то ведется еще на это. Тыщу лет одно и то же.
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25k
Ashabad 7 часов назад
Американский сайт фишки распространяет американскую пропаганду
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2k
soar 7 часов назад
Это не родственница Родченкова?
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104
Леший 8 часов назад
Ну, ептить, Америку открыла. Давно уже ясно, что не из ниоткуда. Сотни лабораторий по всему миру страдают этой х@йней. Сюрпризов то еще много под замком.
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13k
vikklu 8 часов назад
Ну эт каГБэ и так давно известно, вроде как научная статья об этом вирусе появилась в 2015-м, соответственно, он был слеплен раньше. Поэтому власти и обосрались за себя, любимых, ведь вирусу пофиг, свой/чужой. Но на поверку он оказался с таким же процентом летальности, как и предыдущие вирусы гриппа, а теперь властям надо сделать хорошую мину при плохой игре и объявить об открытии вакцины/лекарства/исчезновения вируса и т.д. Посмотрим, как выкручиваться будут.
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611
Ermak vikklu 6 часов назад
Летальность существенно выше чем при обычном гриппе. Даже после выздоровлении у многих серьёзные, долгосрочные, последствия для здоровья.
Изучите вспышку в Казахстане. Сразу измените своё мнение.
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25k
Ashabad 8 часов назад
А Навального отравил лично путин.
Ну зачем на русском сайте "фишки" нести американский бред?! Правильно незачем. Но это только, если фишки - русский сайт. Но фишки - это сайт, принадлежащий либералу-еврею, живущему в Германии.
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42k
SinigamiRuuk 8 часов назад
Ну ок, кто выгодополучатель?
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1k
alex5450 SinigamiRuuk 7 часов назад
Выгодополучатель - человечество. Может быть в следующий раз экспериментаторы подумают, "Ой не не слишком ли опасен этот эксперимент. Отмазаться может и не получиться. Ну нафиг".
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806
mrevel 8 часов назад
Да в США она никто и ничто... сто раз уже этот бред опровергли используя её же предложенные методы. Запарили псевдоученные
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1k
Ян Баян 8 часов назад
Читаем - правда из сшп = ложь!
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67
Ally 8 часов назад
а почему если бежать - тов США? че, в астралии плохо? или в монголии? или там великое китайское правительство достанет, а в сша нет???
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198
Nane First NameLast Ally 8 часов назад
А куда убегать, чтоб не выдали? В США с этим строго. Можно раствориться в какой-нить Венесуэле или ДНР. Но это с концами. Там мигом на подвал посадят, если ты не бандос с бабками.
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2k
au3 8 часов назад
А доказательства, я так понимаю, подвезут на верблюдах через год два, если их, конечно, по пути не убьют враги
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59k
Gogaren_3Meu 9 часов назад
Болонка, ты в коме лежала последние полгода?
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8k
ss 9 часов назад
Ей в Пендосии остаться нужно. Она сейчас расскажет даже, что сама видела, как китайцы тайно с инопланетянами готовят захват земли. А так же о чём по ночам шепчутся кедровые орешки.
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5k
Вася 9 часов назад
Ну раз из сша на ненавистный китай наезжают, то правда и ничего кроме правды, да
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4k
vitenok 9 часов назад
"Известный китайский вирусолог Ли Менг Ян из Университета Гонконга, несколько месяцев назад бежавшая из Китая в США," и срочно нуждающаяся в хайпе, ... и далее по тексту.
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8k
ss vitenok 9 часов назад
Она не в хайпе нуждается. Она нуждается в "гринкарт"...
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27k
Alex 9 часов назад
капитан очевидность. Она из эстонии походу
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17
Tim Ays 10 часов назад
Ещё один родченков..
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