Вирусолог из Китая: новый коронавирус создан людьми!

По словам вирусолога, перед тем, как она бежала из страны, информация о ней была стерта из государственных баз данных, а кроме того, против нее была развернута кампания дезинформации. "Людей заставляли распускать обо мне слухи, говорить, что я лгу, что я ничего не знаю, что я только резала хомячков в лаборатории, - говорит Ли Менг Ян. - Они постарались взять под контроль мою семью. И в итоге - официально меня словно бы не существует".

Ли Менг Ян работала в Университете Гонконга, одном из мировых центров изучения инфекционных болезней. По ее словам, она стала одной из первых, кто познакомился с новым коронавирусом: еще в декабре 2019 года ее руководитель в университете попросил ее обратить внимание на странное заболевание, похожее на SARS, которое распространялось в континентальном Китае. Изучая эту тему, она поняла, что правительство искусственно занижает масштабы эпидемии и намеренно искажает подробности происхождения вируса. Однако ее никто не услышал.