Вирусолог из Китая: новый коронавирус создан людьми!

Известный китайский вирусолог Ли Менг Ян из Университета Гонконга, несколько месяцев назад бежавшая из Китая в США, выступила с заявлением о том, что вирус COVID-19 имеет искусственное происхождение.
Ли Менг Ян, вирусолог из Китая, одной из первых заявившая, что китайское правительство скрывает мощную вспышку эпидемии нового коронавируса, пообещала предоставить мировому сообществу доказательства того, что ковид-19 был сотворен человеком. По ее словам, в Пекине знали о новом коронавирусе задолго до появления первых публичных сообщений о заболевании. После этого заявления ей пришлось бежать из Гонконга, где она работала, опасаясь за свою жизнь. Теперь, выходя в эфир из секретного местгопребывания, она заявила, что в Китае знали об искусственном происхождении вируса, хотя китайское правительство уничтожило всю информацию о нем в своих базах данных. По ее словам, версия о рынке дикого мяса в Ухане - всего лишь попытка скрыть правду, но она подготовит научный доклад с доказательствами искусственного происхождения вируса.
"Врус появился в лаборатории в Ухане, - говорит вирусолог. - Генная последовательность уникальна, как отпечатки пальцев у человека. Основываясь на этом, мы можем понять происхождение вируса. И я использую это как доказательство, что вирус появился в китайской лаборатории, и покажу, как и почему. Даже человек без биологического образования сможет прочесть мой доклад и понять его".
По словам вирусолога, перед тем, как она бежала из страны, информация о ней была стерта из государственных баз данных, а кроме того, против нее была развернута кампания дезинформации. "Людей заставляли распускать обо мне слухи, говорить, что я лгу, что я ничего не знаю, что я только резала хомячков в лаборатории, - говорит Ли Менг Ян. - Они постарались взять под контроль мою семью. И в итоге - официально меня словно бы не существует".
Ли Менг Ян работала в Университете Гонконга, одном из мировых центров изучения инфекционных болезней. По ее словам, она стала одной из первых, кто познакомился с новым коронавирусом: еще в декабре 2019 года ее руководитель в университете попросил ее обратить внимание на странное заболевание, похожее на SARS, которое распространялось в континентальном Китае. Изучая эту тему, она поняла, что правительство искусственно занижает масштабы эпидемии и намеренно искажает подробности происхождения вируса. Однако ее никто не услышал.
Ли Менг Ян работала в Университете Гонконга, одном из мировых центров изучения инфекционных болезней. По ее словам, она стала одной из первых, кто познакомился с новым коронавирусом: еще в декабре 2019 года ее руководитель в университете попросил ее обратить внимание на странное заболевание, похожее на SARS, которое распространялось в континентальном Китае. Изучая эту тему, она поняла, что правительство искусственно занижает масштабы эпидемии и намеренно искажает подробности происхождения вируса. Однако ее никто не услышал.
Доктор Ян считала своим человеческим и научным долгом заявить о лжи правительства. "Я доктор медицины, - говорит она. - Именно из-за моей квалификации мне поручили раследование. Но скоро я поняла, что на мои распорты никтоне реагирует. Но я понимала, что должна предупредить всех, и сделала это через знаменитого китайского видеоблогера, живущего в США. Благодаря ему люди узнали об истинной ситуации с коронавирусом в Китае и о том, что он передается от человека к человеку. По ее словам, она понимала, что это опасно, но "больше не могла хранить молчание".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А почему наши оппы тоже не бегут ХЗ...
Может им тоже тиранию устроить нужно, чтобы не стеснялись...
Слушал А. Панчина по этому вопросу . Утвердительно с доказательствами и ссылками на источники твердил , что вирус не может быть искуственно создан .
Теперь вот это . Крч будет доклад там посмотрим .
Изучите вспышку в Казахстане. Сразу измените своё мнение.
Ну зачем на русском сайте "фишки" нести американский бред?! Правильно незачем. Но это только, если фишки - русский сайт. Но фишки - это сайт, принадлежащий либералу-еврею, живущему в Германии.